ومع تزايد تعقيد التطبيقات والبنى المعمارية والعمليات التجارية، يغدو فهم أداء كل هذه المكوّنات المتحركة أمرًا بالغ الأهمية. تتناول سلسلة مقالات المدونة هذه تحديث التطبيقات، وترحيلها إلى السحابة، ودور قابلية الملاحظة في مساعدة المؤسسات على تشغيل منتجاتها بأفضل أداء ممكن لعملائها. في الجزء الأول، عرَّفنا تحديث التطبيقات وشرحنا كيف تحوّل إلى محرك أساسي لتحسين تجربة المستخدم. أما الجزء الثاني فتناول خيارات تحديث التطبيقات ومسار بيانات CI/CD. وفي الجزء الثالث، نركّز على الخطوات المحورية في رحلة ترحيل التطبيقات إلى السحابة.
سواء كنت تستخدم السحابة العامة أو الخاصة أو السحابة الهجينة أو بيئة متعددة السُحُب، فعملية ترحيل التطبيقات إلى السحابة لا تخلو من تحديات عديدة. ومع ذلك، أصبح الاتجاه نحو السحابة خيارًا استراتيجيًا محسومًا لمؤسسات كثيرة.أظهرت أبحاث Synergy Research Group أن الإنفاق على البنية التحتية السحابية تجاوز لأول مرة في عام 2020 حجم الإنفاق على البنى التحتية المحلية، وبفارق ملحوظ.
وتوضح الأبحاث أيضًا أن إنفاق المؤسسات على خدمات البنية التحتية السحابية واصل الارتفاع بقوة في عام 2020، مسجّلًا نموًا بنسبة 35% ليقترب من 130 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، تراجع إنفاق المؤسسات على عتاد وبرمجيات مراكز البيانات بنسبة 6% ليهبط إلى أقل من 90 مليار دولار أمريكي.
وهذا يعني أن حركة ترحيل التطبيقات إلى السحابة ما زالت في أوجها. وبالطبع هناك تطبيقات جديدة تُنشأ مباشرة على السحابة، لكن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن تطبيقات قائمة يُعاد تصميمها أو إعادة استضافتها على بيئات سحابية. وجميع هذه السيناريوهات تحمل تحديات مختلفة، إلا أن التطبيقات المرتبطة بشدة بالأنظمة والتقنيات القديمة تظل الأكثر تعقيدًا وصعوبة في الترحيل.
تمثل الخطوات الخمس التالية مجموعة من أفضل الممارسات العملية التي تساعد على إنجاح مبادرات ترحيل التطبيقات إلى السحابة. ويظل التخطيط المسبق حجر الأساس في أي مشروع ترحيل؛ فإغفال مرحلة التخطيط غالبًا ما يقود إلى فشل غير محسوب العواقب.
تُصاغ قائمة خطوات الترحيل بأكبر قدر من الدقة من دون الخوض في التفاصيل الخاصة بكل بيئة تشغيل على حدة. وقد تحتاج عملية الترحيل في مؤسستك إلى خطوات إضافية حتى تنجح. وبالدرجة الأولى، تعمل هذه القائمة كإطار عمل لعملية الترحيل يمكن البناء عليه وتفصيله بحسب الحاجة. بمعنى آخر، يمكن إضافة مزيد من الخطوات عند اللزوم، لكن لا يُنصح بالاختصار عنها.
ترحيل التطبيقات عملية معقدة تتطلّب قدرًا كبيرًا من التخطيط والتنفيذ المنظَّم. وتشمل مجموعة من الأنشطة، مثل تقييم البنية التحتية الحالية، واختيار استراتيجية الترحيل المناسبة، واختبار التطبيقات المرحَّلة والتحقق من سلامتها، ومراقبة أدائها بعد الانتقال إلى السحابة. ومع اتباع النهج الصحيح، يمكن للمؤسسات ترحيل تطبيقاتها بنجاح إلى منصات حديثة، بما يتيح لها الاستفادة من أحدث التقنيات وتعزيز مرونة الأعمال.
وتُعد IBM® Instana من الأدوات التي يمكن أن تدعم عملية ترحيل التطبيقات. توفّر Instana حل إدارة أداء التطبيقات (APM) يتيح للمؤسسات مراقبة أداء تطبيقاتها في الوقت الفعلي. ومن خلال Instana، تستطيع الشركات الحصول على رؤية أوضح لحالة تطبيقاتها وأدائها، واكتشاف المشكلات التي قد تظهر أثناء الترحيل، وضمان استمرار أداء التطبيقات المُرحَّلة بكفاءة بعد اكتمال الانتقال. وباستخدام Instana كجزء من إستراتيجية ترحيل التطبيقات، يمكن للمؤسسات الحد من المخاطر، وتقليل أوقات التوقف، وتحقيق انتقال سلس إلى المنصات الحديثة.
اكتسب معارف أساسية حول الانتقال إلى السحابة بالاستعانة بأحدث تقارير شركة IBM. اكتشف أهم 10 حقائق ينبغي أن يعرفها كل مسؤول تقني.
تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف مدى توفير كل نموذج من نماذج السحابة مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
اكتشف عملية ترحيل التطبيقات عبر المنصات أو البيئات مع ضمان الحد الأدنى من التعطيل وتحسين الأداء. تعرَّف على الاستراتيجيات، وحالات الاستخدام، ومراحل ترحيل التطبيقات القديمة والحديثة.
تعرّف على كيفية نقل تطبيقاتك إلى السحابة بسرعة من خلال إستراتيجية "الرفع والنقل"، مع الاحتفاظ بالبنية التحتية الحالية والاستمتاع بمزايا السحابة في الوقت نفسه. استكشف مزايا منصة VMware وأحمال تشغيلها وحالات استخدامها التي تجعل هذا النهج الخيار المفضل للعديد من الشركات.
يمكنك نقل أحمال تشغيل منصة VMware vSphere إلى سحابة IBM Cloud باستخدام وحدة RackWare Management Module (RMM)، وهي أداة نقل ذاتية الخدمة توفر إمكانية النقل التلقائي.
تعمل Instana على تبسيط رحلة الترحيل السحابي من خلال تقديم مراقبة شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.
يمكنك الترحيل إلى IBM Cloud باستخدام حلول وأدوات قابلة للتخصيص لتسريع رحلتك.
تساعدك خدمات الترحيل السحابي IBM Cloud على إدارة الترحيل السحابي لأعمالك، ما يتيح لك التحول الرقمي.
سرّع رحلتك نحو الانتقال إلى السحابة من خلال الاستعانة بالخدمات الاستشارية المقدمة من خبراء IBM. اكتشف كيف يمكن لحلولنا أن تساعدك على الانتقال إلى السحابة بكفاءة، أو احجز موعدًا لحضور عرض توضيحي مباشر للتعرّف على مزايا IBM Turbonomic بصورة عملية.