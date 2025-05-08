كما هو الحال مع العديد من العناصر الأخرى للتقنيات الحديثة، فإن الهدف من دمج الأتمتة في مهام سير العمل هو تحرير المهندسين من الاضطرار إلى التعامل مع المهام الروتينية التي لا تضيف قيمة. وبفضل وقت الفراغ المتاح حديثًا، يمكن للمهندسين العمل على المهام التي لا يمكن أن تكملها الأتمتة: الإنشاء والتفكير والتوجيه واسع النطاق وغير ذلك الكثير.

يمكن أن تكون الأتمتة ذات قيمة خاصة في تحقيق الأهداف التالية:

الاتساق: الجانب السلبي للمهام اليدوية المتكررة لا يقتصر فقط على أنها قد تكون مملة ويمكن أن تستغرق وقتًا كان يمكن استغلاله في الإجراءات الأكثر قيمة. في حال إنجاز هذه المهام، مثل إنشاء حساب المستخدمين، باستخدام أدوات الأتمتة، يمكن التخلص من الأخطاء والاختلالات تقريبًا. قد ينفذ الموظف الجديد المهام بأسلوب مختلف عن الموظف القديم؛ وقد يدخل مستخدم قيمة في الحقل الخطأ. العملية الآلية (بشكل عام) لن تفعل ذلك.

قابلية التوسع: تُعد قابلية التوسع إحدى المزايا الرئيسية طويلة المدى للأتمتة. لنعد إلى مثال إنشاء حساب المستخدمين السابق. إذا ازدادت نسبة إنشاء الحسابات بشكل كبير، فإن أحمال التشغيل على الموظف المسؤول عن إعداد الحساب يزداد أيضًا بشكل كبير، ما يصرف هذا الموظف عن جوانب أخرى من الوظيفة قد تكون أكثر قيمة. لن يواجه النظام الآلي هذه المشكلة.

السرعة: يمكن أن تستغرق بعض المهام، مثل العثور على الأخطاء في التعليمات البرمجية وإصلاحها، وقتًا طويلاً من الإنسان. تتمتع أنظمة البرامج المؤتمتة بإمكانات مراقبة كميات هائلة من البيانات، وغالبًا ما يمكنها الكشف عن الأخطاء بسرعة أكبر من البشر من خلال أدوات التعرف على الأنماط المتقدمة وغيرها من الأدوات. يمكن تنفيذ الإصلاحات بالسرعة نفسها، غالبًا من دون أي تدخل بشري.

وبالطبع، توجد أيضًا مخاطر كامنة في أي عملية أتمتة. ويشمل ذلك ما يلي:

التكاليف الأولية: يجب إنشاء عمليات الأتمتة قبل نشرها. قد يستغرق ذلك قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد، فضلاً عن تكاليف الأجهزة. يجب النظر إلى قيمة الأتمتة من حيث إنها تحقق التوازن بين الجهد المبذول لإنشائها والموارد الفعلية التي ستوفرها بمجرد تطبيقها.

الصيانة: قد تبدو المهام الآلية كما لو أنها يمكن أن تعمل إلى الأبد، ولكن هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان. يجب تحديث أكواد الأتمتة باستمرار ومزامنتها مع غيرها من تحديثات الأكواد وتحديثات النظام. في حال إضافة مزايا جديدة، فقد يلزم أيضًا تحديث كود الأتمتة من خلال التدخل البشري لتضمين إجراءات جديدة أو لمنع حدوث أخطاء.

الذكاء الاصطناعي يقدم بعض الإمكانات الجديدة والمثيرة لمهندسي موثوقية الموقع، وخاصةً في مجال الأتمتة. يمكن نظريًا تعديل كل من التكاليف الأولية والصيانة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي له أيضًا نقاط ضعف محتملة جديدة: الهلوسة، والأمان، والخصوصية، على وجه الخصوص.