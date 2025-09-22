لم يَعُد وكلاء الذكاء الاصطناعي في مرحلة التجربة، بل أصبحوا قيد التشغيل الفعلي. لكن بالنسبة إلى العديد من القادة التنفيذيين، كانت النتائج مخيّبة للآمال. وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Values لعام 2025 موجَّهة للإدارة العليا، فإن 25% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي حققت العائد المتوقع على الاستثمار، و16% فقط نجحت في التوسع على مستوى المؤسسة بالكامل. تُظهر هذه الأرقام وجود فجوة كبيرة بين الطموح والتنفيذ.
المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في كيفية نشره. تحقيق النجاح مع وكلاء الذكاء الاصطناعي يتطلب ما هو أكثر من مجرد حماس. فهو يتطلب نهجًا منظمًا وشفافًا ومتناسقًا مع الأعمال يوازن بين التجارب والحوكمة وتوفير التكاليف والنمو على المدى الطويل.
فكيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحويل وكلاء الذكاء الاصطناعي من مشاريع تجريبية إلى قيمة فعلية للأعمال؟ بالبدء بالعقلية الصحيحة، وربط استراتيجياتهم بحالات استخدام توفِّر التكاليف، وتصميم بنية تدعم التوسع والمرونة.
من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يقع فيها المديرون التنفيذيون هو البدء بمنظور خاطئ للعائد على الاستثمار. يسعى العديد من القادة إلى تحقيق نمو تحوُّلي في الإيرادات منذ البداية، لكن أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي نجاحًا غالبًا ما تبدأ بتحقيق التوفير في التكاليف.
لماذا؟ لأن فوائد التكاليف أسهل في القياس، وأسرع في التحقيق، وتوفِّر الأساس اللازم لحالة الأعمال المطلوبة للتوسع.
على سبيل المثال، تخيَّل شركة صناعية تُدير الملايين من المستندات غير المنظمة. من خلال نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات الموزعة والموحَّدة، يمكنهم تقليل عبء العمل اليدوي للمحللين المكلِّفين وتحسين عملية اتخاذ القرار.
تتميز هذه العملية بأن لديها القدرة على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات وتمكين المحللين من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى. أو لننظر إلى مثال لشركة تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة سير عمل معالجة المطالبات. يمكن لهذه الشركة تحقيق صرف المدفوعات بشكل أسرع، وزيادة رضا العملاء، والقدرة على التوسع دون زيادة عدد الموظفين.
هذه الأمثلة ليست طموحات بعيدة المنال. إنها حالات استخدام عملية تركِّز على عائد الاستثمار، وتعمل على دفع عجلة التحول الشامل على مستوى المؤسسة.
للمساعدة على توجيه استراتيجيتك للذكاء الاصطناعي وضمان تحقيق العائد المتوقع على الاستثمار، إليك أربع خطوات عملية يمكن أخذها في الاعتبار.
تجنَّب الرغبة في تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي في المؤسسة. بدلًا من ذلك، ابدأ بحالات استخدام واضحة وعالية التأثير. ابحث عن هذه الإشارات التي تدل على الجاهزية للذكاء الاصطناعي:
ابدأ بمشاريع صغيرة، وأثبِت قيمتها، ثم توسَّع من هناك.
إذا لم تكن تعرف نقطة البداية، فلن تتمكن من قياس العائد على الاستثمار. ومع ذلك، يفتقر العديد من المؤسسات إلى خطوط أساس واضحة للوقت أو التكلفة أو الجودة. قبل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، قم بإجراء تمرين تحليل العمليات:
استخدِم البيانات الداخلية أو معايير الصناعة (مثل تلك الصادرة عن معهد IBM’s Institute for Business Value) لتحديد صورة واضحة للوضع "قبل" البدء. ستكون هذه المعلومات ضرورية عند عرض العائد على الاستثمار أمام الأطراف المعنية.
أحد القرارات التي غالبًا ما يتم تجاهلها في استراتيجية الذكاء الاصطناعي هي الجانب البنائي. العديد من المورِّدين يروجون لوكلاء ذكاء اصطناعي مملوكين مرتبطين بمنصاتهم. لكن معظم المؤسسات تُدير بيئات متنوعة وغير متجانسة. والاعتماد على وكيل ذكاء اصطناعي من مورِّد واحد فقط قد يَحُدّ من المرونة والابتكار.
بدلًا من ذلك، ضَع في اعتبارك استخدام طبقة تنسيق مفتوحة يمكن أن تعمل فوق أنظمتك الحالية وتتوافق مع عدة وكلاء ذكاء اصطناعي. يساعدك هذا النهج على:
في بيئة سريعة التغيّر، تُعَد المرونة البنائية ميزة تنافسية.
يمكن قياس العائد على الاستثمار من وكلاء الذكاء الاصطناعي بثلاث طرق رئيسية:
يمكن قياس أول عنصرين بسهولة. الثالث -القدرات الجديدة- أصعب في القياس، لكنه غالبًا ما يكون الأكثر تأثيرًا وتحوُّلًا. على سبيل المثال، الحصول على رؤى من مستندات عمرها عقود أو إعادة هيكلة الكود القديم الذي لم يجرؤ أحد على تعديله.
لا تتجاهل هذه "الفرص الجديدة" كليًا. فقط كُن واضحًا أن هذه الفرص قد تتطلب منظورًا مختلفًا للعائد على الاستثمار - يركِّز على القيمة الاستراتيجية بدلًا من التوفير الفوري.
ما أكبر مفهوم خاطئ حول الذكاء الاصطناعي الوكيل؟ أن تطبيقه لتحقيق نتائج رائعة إما صعب جدًا وإما سهل جدًا.
الحقيقة تكمن في الوسط. وكلاء الذكاء الاصطناعي ليسوا حلًا سحريًا ولا مشروعًا علميًا بحتًا. إنهم أداة قوية - عندما يتم استخدامهم بهدف واضح وهيكل منظم ورؤية.
بالنسبة إلى القادة التنفيذيين، الطريق إلى الأمام واضح:
