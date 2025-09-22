لم يَعُد وكلاء الذكاء الاصطناعي في مرحلة التجربة، بل أصبحوا قيد التشغيل الفعلي. لكن بالنسبة إلى العديد من القادة التنفيذيين، كانت النتائج مخيّبة للآمال. وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM Institute for Business Values لعام 2025 موجَّهة للإدارة العليا، فإن 25% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي حققت العائد المتوقع على الاستثمار، و16% فقط نجحت في التوسع على مستوى المؤسسة بالكامل. تُظهر هذه الأرقام وجود فجوة كبيرة بين الطموح والتنفيذ.

المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في كيفية نشره. تحقيق النجاح مع وكلاء الذكاء الاصطناعي يتطلب ما هو أكثر من مجرد حماس. فهو يتطلب نهجًا منظمًا وشفافًا ومتناسقًا مع الأعمال يوازن بين التجارب والحوكمة وتوفير التكاليف والنمو على المدى الطويل.

فكيف يمكن للمديرين التنفيذيين تحويل وكلاء الذكاء الاصطناعي من مشاريع تجريبية إلى قيمة فعلية للأعمال؟ بالبدء بالعقلية الصحيحة، وربط استراتيجياتهم بحالات استخدام توفِّر التكاليف، وتصميم بنية تدعم التوسع والمرونة.