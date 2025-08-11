"كيفية" التغلب على تعقيدات الذكاء الاصطناعي الوكيل

يتمثل واحد من أكبر التحديات في نشر الذكاء الاصطناعي الوكيل في جعل التطبيقات جاهزة للمؤسسات. ويتضمن ذلك دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل آمن في بيئة تكنولوجيا المعلومات المعقدة وتنسيق تفاعلاتهم عبر مختلف الأنظمة. ولتحقيق ذلك، يتعين على المؤسسات فعل ما يلي:

الاستفادة من الاستثمارات الحالية: البناء على الاستثمارات الإستراتيجية الحالية في منصات البيانات والذكاء الاصطناعي. وسواء كانت IBM watsonx، أو Microsoft Azure، أو Amazon Web Services (AWS)، أو Google Cloud، فهذه المنصات تشكل الطبقة الأساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.

تقييم حالات الاستخدام: إجراء تقييمات شاملة لعمليات الأعمال لتحديد تلك التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي الوكيل. ويتضمن ذلك تقييم مدى ملاءمة العمليات للذكاء الاصطناعي الوكيل وتحديد إمكانات الذكاء الاصطناعي اللازمة لتحويلها.

تصميم بنية قابلة للتوسع: تطوير بنية تدعم التكامل السلس للوكلاء عبر مختلف المنصات والتنسيق بينهم. يتضمن ذلك إمكانات مثل التنسيق بين الوكلاء المتعددين، والتعاون الآمن بين الوكلاء، والتحكم في الوصول إلى الأدوات، والإدارة المركزية لدورة حياة الوكلاء.