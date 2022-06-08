العلامات
سحابة

الانتقال من VMware NSX-V إلى NSX-T

تصميم واجهة مموجة مع شرفات تشبه الأمواج تتدفق بأناقة

مع اقتراب نهاية العمر الافتراضي لكل من VMware 6.5/6.7 وNSX-V، يحتاج العملاء إلى الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات الانتقال.

تحتاج المؤسسات إلى التخطيط لترقية سلسة إلى VMware vSphere 7.x وVMware NSX-T والاستفادة من أحدث تقنيات الأمان والأتمتة وقابلية توسع الشبكة وغير ذلك الكثير.

يمكن أن تساعد IBM Cloud الشركات على الترقية إلى أحدث إصدار من vSphere وNSX-T. قبل البدء في نقل أحمال التشغيل، إليك بعض الأمور التي يجب أخذها في الحسبان:

  1. فهم أحمال التشغيل: نُشر نموذجك الحالي القائم على NSX-V سابقًا وهو يستضيف أحمال التشغيل الحالية وتكوينات شبكة NSX-V. ولتحقيق انتقال سلس، من الضروري فهم البيئة وأحمال التشغيل المنشورة عليها، بالإضافة إلى تكوين NSX-V مع تكوين الشبكة الأساسية. 
  2. تحليل احتياجاتك من السعة: قبل نشر vCenter Server الجديد والقائم على NSX-T، قدّر احتياجاتك من السعة بعناية. حسّن وحدد حجم المضيفين والمجموعات الجديدة باستخدام أحدث خيارات الأجهزة المتوفرة على IBM Cloud. إذا كنت مترددًا، فيمكنك التحقق من أحدث الخيارات في IBM Cloud for VMware Solutions أو التواصل مع مندوبي المبيعات في منطقتك.
  3. لا تنسَ متطلبات الشبكة: يمكنك نشر vCenter Server الجديد مع نموذج NSX-T في شبكات محلية افتراضية جديدة وحجيرة جديدة، أو يمكنك استخدام الشبكات المحلية الافتراضية المتوفرة لديك. قد لا تكون بطاقات NIC 25GE متاحة على الحجيرة نفسها. وأيضًا، لا يمكنك نقل الشبكات الفرعية بين الشبكات المحلية الافتراضية إذا كنت، على سبيل المثال، بحاجة لإعادة استخدام عناوين IP العامة. حلل متطلبات الشبكة ثم اتخذ القرار.
  4. تكوينات الشبكة من NSX-V إلى NSX-T: نظرًا إلى اختلاف بنية NSX-T، لديك الفرصة لتصميم وتنفيذ الشبكة التراكبية والتكوينات استنادًا إلى أفضل ممارسات NSX-T. يوفر NSX-T إمكانات البرمجة النصية، أو يمكنك استخدام Terraform لتحديد طوبولوجيا الشبكة لديك. أو يمكنك استخدام أداة تنسيق الانتقال إلى NSX-T  أو أدوات خارجية لنقل تكوينات الشبكة الحالية، وجدار الحماية، وقواعد موازنة التحميل.
  5. توسيع نطاق شبكة الطبقة الثانية (L2) باستخدام التوصيل أو HCX: يُستخدم توسيع الطبقة الثانية عادةً بين محولات NSX-V المنطقية ومقاطع تراكب NSX-T. يمكنك استخدام توصيل NSX-T أو توسيع الشبكة من HCX هنا. توفر HCX أدوات لعمليات النقل الجماعي وعمليات نقل vMotion كذلك.
  6. اختيار الخيار الأفضل لك لنقل أحمال التشغيل: بعد نقل تكوينات الشبكة أو إعدادها للنقل، يمكنك البدء في نقل أحمال التشغيل بين البيئات. وعندئذٍ، يمكنك الاختيار من بين العديد من الطرق. بفضل HCX، يمكنك إجراء توسيع L2 وعملية النقل باستخدام أداة واحدة لكليهما. ويمكنك أيضًا استخدام vMotion المتقدم وتخزين vMotion بين البيئات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الخدمات والأدوات من Zerto أو Veeam.
 
تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي  

تتوفر معارف وأخبار منسقة بمهارة حول الذكاء الاصطناعي والسحابة وغيرها في نشرة Think الإخبارية الأسبوعية. 

المضي قدمًا

على IBM Cloud، يُجرى الانتقال من VMware NSX-V إلى VMware NSX-T باتباع نموذج النقل من VMware® للنقل والتحويل. في هذا النهج، تُستخدم أتمتة IBM Cloud لنشر نموذج vCenter Server جديد على الشبكات المحلية الافتراضية نفسها أو غيرها. وبفضل هذا الإجراء، يمكنك تنفيذ كل من الانتقال من NSX-V إلى NSX-T ونقل أحمال التشغيل:

الانتقال من VMware NSX-V إلى VMware NSX-T

يوضح هذا الرسم البياني بنية النقل والتحويل التي تستخدم النشر الآلي من VMware Solutions. يتيح لك نهج الانتقال بنظام النقل والتحويل فعل ما يلي:

  • التخطيط للانتقال بمرونة بناءً على متطلبات أحمال التشغيل لديك.
  • تبني نهج معياري للنقل؛ على سبيل المثال، الإخلاء الجزئي للشبكات الفرعية.
  • تكوين طوبولوجيا جديدة للشبكة في بيئة NSX-T.
  • التراجع عن موجة الانتقال، حيث لا تزال بيئة NSX-V قيد التشغيل.
  • توسيع نطاق الشبكات منطقيًا بين البيئتين لضمان انتقال الشبكة بسلاسة.
  • نقل أحمال التشغيل تدريجيًا من NSX-V إلى NSX-T.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

تحقيق جاهزية الذكاء الاصطناعي باستخدام التنقية السحابية الهجينة

بإشراف كبار قادة الفكر لدى IBM، صُمم هذا المنهج خصيصًا لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة النمو.
انتقل إلى الحلقة

تعرّف على المزيد

تلتزم IBM بدعم عملائها وجعل عملية الانتقال هذه سلسة قدر الإمكان.

راجع وثائق الانتقال إلى NSX V2T والأسئلة الشائعة:

كبديل لنشر الأتمتة، استخدم إمكانات السحابة الافتراضية الخاصة التي تعمل من دون نظام تشغيل لتحقيق هدف الانتقال باتباع البرنامج التعليمي حول حل التصميم الذاتي للسحابة الافتراضية الخاصة.

تلتزم IBM بدعم عملائها وجعل عملية الانتقال هذه سلسة قدر الإمكان.

مؤلف

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

الموارد

ابدأ رحلتك نحو الانتقال إلى السحابة

اكتسب معارف أساسية حول الانتقال إلى السحابة بالاستعانة بأحدث تقارير شركة IBM. اكتشف أهم 10 حقائق ينبغي أن يعرفها كل مسؤول تقني.
فهم البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS): اختيار الحل السحابي المناسب

تعرّف على أوجه الاختلاف الرئيسية بين البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS). استكشف مدى توفير كل نموذج من نماذج السحابة مستويات مختلفة من التحكم وقابلية التوسع والإدارة لتلبية احتياجات العمل المختلفة.
نقل التطبيقات: الانطلاق نحو المستقبل

اكتشف عملية ترحيل التطبيقات عبر المنصات أو البيئات مع ضمان الحد الأدنى من التعطيل وتحسين الأداء. تعرَّف على الاستراتيجيات، وحالات الاستخدام، ومراحل ترحيل التطبيقات القديمة والحديثة.
ترحيل السحابة بسهولة باستخدام طريقة الرفع والنقل

تعرّف على كيفية نقل تطبيقاتك إلى السحابة بسرعة من خلال إستراتيجية &quot;الرفع والنقل&quot;، مع الاحتفاظ بالبنية التحتية الحالية والاستمتاع بمزايا السحابة في الوقت نفسه. استكشف مزايا منصة VMware وأحمال تشغيلها وحالات استخدامها التي تجعل هذا النهج الخيار المفضل للعديد من الشركات.
نقل منصة VMware vSphere إلى سحابة IBM Cloud بسهولة

يمكنك نقل أحمال تشغيل منصة VMware vSphere إلى سحابة IBM Cloud باستخدام وحدة RackWare Management Module (RMM)، وهي أداة نقل ذاتية الخدمة توفر إمكانية النقل التلقائي.
عزز عملية الانتقال إلى السحابة باستخدام IBM Turbonomic

يمكنك التخطيط بكفاءة لمشاريع الانتقال إلى السحابة وتسريعها باستخدام IBM Turbonomic. اكتسب رؤى عملية بشأن أحمال تشغيل التطبيقات، وعزز الأداء، ووفر التكاليف مع ضمان سلاسة عمليات النقل إلى السحابة.

حلول ذات صلة
الترحيل السحابي - IBM Instana Observability 

تعمل Instana على تبسيط رحلة الترحيل السحابي من خلال تقديم مراقبة شاملة ورؤى قابلة للتنفيذ.

 استكشف Instana
الترحيل إلى IBM Cloud 

يمكنك الترحيل إلى IBM Cloud باستخدام حلول وأدوات قابلة للتخصيص لتسريع رحلتك.

 استكشف الترحيل إلى السحابة
استشارات الترحيل السحابي  

تساعدك خدمات الترحيل السحابي IBM Cloud على إدارة الترحيل السحابي لأعمالك، ما يتيح لك التحول الرقمي.

 خدمات الترحيل السحابي
اتخِذ الخطوة التالية

سرّع رحلتك نحو الانتقال إلى السحابة من خلال الاستعانة بالخدمات الاستشارية المقدمة من خبراء IBM. اكتشف كيف يمكن لحلولنا أن تساعدك على الانتقال إلى السحابة بكفاءة، أو احجز موعدًا لحضور عرض توضيحي مباشر للتعرّف على مزايا IBM Turbonomic بصورة عملية.

 استكشف خدمات الانتقال إلى سحابة IBM Cloud احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا