ما هي منصة التكامل؟ هل أحتاج إليها؟

فكِّر في منصة تكامل مثل القائمة. ولكن ليست أي قائمة؛ بل مثل قائمة Netflix لديك، وهي مركز يعرض لك كل المحتوى الذي ترغب في استهلاكه. صحيح أنّه يمكنك العثور على معظم — إن لم يكن كل — البرامج المفضّلة لديك عن طريق البحث بنفسك عبر الإنترنت. ولن تختلف تجربة المشاهدة كثيرًا في جوهرها. لكن عملية الوصول إلى هذا المحتوى تستغرق وقتًا طويلًا وتتطلّب قدرًا كبيرًا من الصبر. توفّر لك القائمة قدرًا أكبر من الكفاءة والسهولة والتنظيم.
وبمنطق الأعمال، توفّر منصة التكامل قيمة مماثلة. فهي مصمَّمة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدميها، وتجمع أنماط التكامل المختلفة في مكان واحد. وبذلك تحصل فرق تكنولوجيا المعلومات على قدر أكبر من الحرية والمرونة لاعتماد الموارد التي تمكّنها من تقديم قيمة أعمال بطرق تلبّي توقعات العملاء (بل وتتفوق قدر الإمكان عليها).
مفهوم منصة التكامل يكمن في قدرتها على جعل الكل أكثر قيمة من مجرد مجموع أجزائه.
منصّة التكامل هي مجموعة متكاملة من برمجيات التكامل (البرمجيات الوسيطة) تتيح للمستخدمين ما يلي:
وبعبارة أخرى، توفّر منصّة التكامل للمؤسسات مجموعة أدوات التكامل التي تحتاج إليها لربط الأنظمة والتطبيقات والبيانات عبر بيئتها بالكامل.
تكاد جميع القطاعات اليوم تتحدّث عن منصّات التكامل — ولأسباب وجيهة. فالأسواق شديدة التنافسية تتطلّب حلولًا أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، تُسرِّع تبادل المعلومات، وترفع الإنتاجية، وتُبَسِّط العمليات.
ومع ذلك، فإن الطلب على تكاملات جديدة يتجاوز بكثير قدرة المؤسسات على تنفيذ هذه التكاملات. وبحسب شركة Gartner، "تفشل 70% من مشاريع التحول الرقمي بسبب ضعف جودة التكامل". [1]
يمكن أن يساعد ربط التطبيقات والأنظمة المحلية وتطبيقات وأنظمة السحابة الأصلية ضمن بنية متماسكة ومضبوطة بعناية من الأجهزة والبرمجيات في تحقيق ما يلي:
تحتاج فرق التكامل اليوم إلى مزيج من العناصر التي يتيح لها تحقيق توازن فعّال بين أساليب التكامل التقليدية والحديثة. عند تقييم منصّات التكامل، هناك مجموعة من العناصر المحورية التي ينبغي أخذها في الاعتبار:
تقليديًا، كانت منصّات التكامل تُبنى عن طريق ربط القدرات الأساسية المنتشرة عبر المؤسسة. وغالبًا ما شمل ذلك برامج إدارة واجهات برمجة التطبيقات، وقدرات المراسلة، وحلول Enterprise Service Bus (ESB) من عدد من المورّدين.
ومع ذلك، قد يكون هذا النهج مكلفًا ومعقّدًا عند تنفيذه داخليًا، وقد لا يلبّي جميع متطلباتك. قد تتكرّر بعض الميزات أو القدرات عبر حلول مقدَّمة من عدّة مورّدين، في حين تُستبعَد قدرات أخرى بالكامل من الصورة.
تجمع منصّات التكامل المتكاملة جميع القدرات التي تحتاج إليها في منصة نقل بالحاويات موحّدة. كما تُسهِّل هذه المنصّات سدّ الفجوة بين أساليب التكامل المختلفة.
تُعد منصة التكامل كخدمة (iPaaS) حزمة من العروض السحابية المصمَّمة لربط التطبيقات. ومثل منصّة التكامل التقليدية، يمكنها مساعدة المؤسسات على تنفيذ تكامل الأنظمة وإدارته. ويعتمد iPaaS عادةً على مزيج من الحلول المحلية والحلول السحابية، بما يمكِّن الشركات من الانتقال من هياكل SOA وESB إلى بنية الخدمات المُصغّرة.
