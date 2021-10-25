كيف حولت IBM إطار عمل خصوصية البيانات العالمي الخاص بها

مع استمرار زيادة تنظيم خصوصية البيانات حول العالم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى للمؤسسات وضع إطار عالمي للامتثال لخصوصية البيانات.
تولّى مكتب الخصوصية الرئيسي (CPO) لشركة IBM، بالتعاون مع المكتب العالمي للبيانات (GCDO) في شركة IBM، هذه المهمة قبل أكثر من ثلاث سنوات، استعدادًا لبدء تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR). ولقد ساعد إطار الخصوصية الموحّد في شركة IBM الناتج على تبسيط عمليات الامتثال للخصوصية على مستوى العالم داخل IBM وتقليل المخاطر التنظيمية. وقد استُخدمت الدروس المستفادة من هذه التجربة في تعزيز عروض IBM المقدَّمة للعملاء، وساعدت الشركات على تسريع اعتماد إطارها الخاص لحماية البيانات على مستوى العالم. يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل في دراسة الحالة الكاملة، والتي تم تلخيص أجزاء منها أدناه.
80% من جميع المؤسسات ستكون مُلزَمة بالامتثال لما لا يقل عن لائحة واحدة تركز على الخصوصية خلال السنوات القليلة المقبلة.[1].
كان الحجم الهائل لعمليات الأعمال الدولية لشركة IBM تحديًا رئيسيًا عند إنشاء حل عالمي:
كانت الأدوار والعمليات والسياسات المتعلقة بالخصوصية، واللازمة لإنشاء إطار الخصوصية الموحّد في شركة IBM، بحاجة إلى مجموعة شاملة من التقنيات لدعمها. لذا أنشأ مكتب الخصوصية الرئيسي والمكتب العالمي للبيانات مجموعة من الأدوات المطوّرة خصوصًا وحلول برمجيات IBM وخدمات الجهات الخارجية، بهدف تحقيق الامتثال لمتطلبات الخصوصية على مستوى المؤسسة بأكملها.
تعاون مكتب الخصوصية الرئيسي مع الفرق القانونية التابعة لشركة IBM حول العالم ومع المكتب العالمي للبيانات لمدة تزيد على اثني عشر شهرًا لإنشاء تصنيف شامل للمعلومات الشخصية. وقد تطلّب ذلك تقييمات مفصلة لالتزامات الامتثال التنظيمي والصناعي، بالإضافة إلى إنشاء مفردات عمل قابلة لإعادة الاستخدام. واستُخدم هذا التصنيف لتطوير خط الأساس للخصوصية المؤسسية، الذي يجمع متطلبات الخصوصية العالمية في مجموعة واحدة من نقاط التحكم، والتي تشكّل بدورها أساس العملية الكاملة للامتثال.
كما أنشأ مكتب الخصوصية الرئيسي دورًا جديدًا يُعرف بقائد خصوصية وحدة الأعمال (BPL)، المسؤول عن تنفيذ العمليات ومتابعة إجراءات الإصلاح داخل وحدات الأعمال. ويدعم مكتب الخصوصية الرئيسي أنشطة الامتثال في وحدات الأعمال من خلال تطوير خدمات خصوصية مشتركة وعمليات موحّدة وبرامج تعليمية للموظفين.
تتضمن الأمثلة الثلاثة للحلول التقنية الداعمة الرئيسية ما يلي:
يتيح إطار الخصوصية الموحد لشركة IBM الاستعداد للوائح الجديدة في جزء بسيط من الوقت والجهد المطلوبين للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وقد ساعد ذلك أيضًا على تقليل الوقت اللازم للاستجابة للطلبات المعقدة من العملاء الذين يطالبون بمزيد من الشفافية حول الامتثال التنظيمي.
تساعد عمليات إعداد التقارير في الوقت الفعلي وإدارة مخاطر الموردين الشركة على أداء واجباتها بطريقة أكثر استنارة واتساقًا، ما يعزز سمعة شركة IBM كجهة مسؤولة عن إدارة البيانات.
تُستخدم الآن العديد من المناهج والأصول التي طورت كجزء من إطار الخصوصية الموحد لشركة IBM لتعزيز عروضها، ما يُمكّن عملاء IBM من تسريع تطوير إطار الخصوصية العالمي الخاص بهم. وقد تجرب الشركات التي تتبع خطى IBM ما يلي:
يتم تضمين تصنيف المعلومات الشخصية من IBM كـ مسرّع معرفي (Knowledge Accelerator) ضمن IBM Cloud Pak for Data. ويوفّر ذلك قائمة منظَّمة تضم أكثر من 150 نوعًا من البيانات التي تحتوي على معلومات شخصية أو معلومات شخصية حساسة، بما في ذلك بيانات الموظفين والعملاء. وباستخدام هذا التصنيف، يمكن للعملاء تسريع جهودهم "بشكل جاهز للاستخدام" من خلال تصنيف البيانات بصورة مناسبة وبطريقة مؤتمتة وعلى نطاق واسع.
يُعد IBM Watson Knowledge Catalog أداة لفهرسة البيانات تمكّن من الاكتشاف الذكي والخدمة الذاتية للبيانات والنماذج وغير ذلك. يُستخدم هذا النظام لتصنيف أصول بيانات الأعمال تلقائيًا وإثراء مفردات الأعمال الأساسية الكامنة. كما يسمح باستيعاب كميات كبيرة من أصول البيانات الجديدة بأمان وفعالية.
يُعد وجود مستودع مركزي لمعرفة الأعمال أمرًا ضروريًا لعمليات البيانات، إذ يعمل كأساس يمكن من خلاله لأمناء البيانات ومستهلكيها التنسيق فيما بينهم لتطوير نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ونشرها ضمن سير عمل ذكي.
لا تُظهر الزيادة في اللوائح التنظيمية المتعلقة بالبيانات أي مؤشرات على التباطؤ، لذا استفد من إطار الخصوصية العالمي من IBM، بما في ذلك مخططنا الإرشادي للتغييرات المتعلقة بالأفراد والتنظيم والعمليات، وأدوات أتمتة الخصوصية المتقدمة والرائدة في هذا المجال.
يمكن أن يساعد الجمع بين Knowledge Accelerators لتصنيف المعلومات الشخصية ضمن IBM Cloud Pak for Data، وميزات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال الموحّدة التي توفرها IBM OpenPages® مع Watson®، وقدرات الفهرسة والإدارة النشطة في IBM Watson Knowledge Catalog، مؤسستك على بناء حل شامل وجدير بالثقة بكفاءة عالية.
اقرأ دراسة حالة مكتب الخصوصية الرئيسي في IBM للتعرف على نهج IBM في الامتثال لخصوصية البيانات العالمي، وتواصل مع أحد خبرائنا في خصوصية البيانات لمناقشة كيفية مساعدة IBM لك على تسريع رحلتك نحو إطار شامل لحماية البيانات.
ملاحظة: جميع الأرقام تقريبية وقابلة للتغيير بمرور الوقت
