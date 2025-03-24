حدد الاستطلاع أربع مجموعات مميزة تظهر في صناعة مرافق الخدمات بناءً على استراتيجيات تحديث الشبكة الخاصة بها:

· يمثل المدمجون الرواد 14% من إجمالي العدد المشمول بالاستطلاع وهم الأكثر تقدمًا في تحديث الشبكة. وإنهم يتفوقون في القدرات مثل محاكاة أداء الشبكة، وتنسيق الشبكات ثنائية الاتجاه، ووضع معايير التكامل، مما يميز بوضوح قدرتهم على التكيف مع متطلبات الطاقة الحديثة. فإنهم أقل تقدمًا في استخدام الأصول ذاتية المراقبة للحد من انقطاع الخدمة وتلف الأصل وفي دمج البنية التحتية للقياس المتقدم 2.0 (AMI) مع أنظمة التواصل مع العملاء بإدارة الانقطاع الآلي.

· يُشكل محسنو الطاقة 21% من إجمالي العدد المشمول بالاستطلاع ويعطون الأولوية لإدارة وتحسين استهلاك الطاقة من خلال التقنيات المتقدمة. وإنهم يُظهرون التزامًا قويًا بالاستجابة للطلبات، مع فهم قوي لكيفية دمج البنية التحتية للقياس المتقدم. ومع ذلك، فإنهم أيضًا أقل تقدمًا في تنفيذ الشبكات ثنائية الاتجاه، مما يعكس وجود فجوة في مستوى تطورهم التكنولوجي.

· تشكل موصلات الطاقة أكبر مجموعة، حيث تبلغ 35% من إجمالي العدد المشمول بالاستطلاع. وإنها تتفوق في إنشاء الاتصال والوظائف التشغيلية داخل شبكات الطاقة، وتُظهر قوة في ربط أنظمة (DER) بأنظمة الشبكة. ومع ذلك، فإنها تتطلب تحسينات في بنيتها التحتية الرقمية والأتمتة. ويشير تكامل الأصول الذكية إلى وتيرة اعتماد أبطأ في تبني جوانب الاتصال وإدارة البيانات في الشبكات الذكية.

· يمثل أصحاب الإنجازات المتوسطة 29% من إجمالي العدد المشمول بالاستطلاع ويُظهرون تقدمًا جيدًا في تلبية مرونة الطلب، لكن يتفوق نظرائهم عليهم في تبني ودمج التقنيات المتقدمة.

ومن خلال تحديد المجموعة التي تشبههم أكثر وفهم السلوكيات والاستراتيجيات والإجراءات الخاصة بها، يمكن لشركات مرافق الخدمات اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وتكييف استراتيجياتها بما يتناسب مع ذلك.

وعلى الرغم من مشهد الأفق المتباين هذا، هناك ثلاثة أهداف رئيسية يجب السعي لتحقيقها لتصبح المجموعة جاهزة للمستقبل.

1. زيادة المرونة والموثوقية

يتطلب بناء مرونة الشبكة نهجًا شاملاً لتعزيز قدرتها على منع الأعطال أو الاضطرابات واكتشافها وإصلاحها. وتشمل الأساليب الرئيسية التحكم الذاتي في الشبكة وتحسينها، والتواصل والتكامل بين الشبكات، وإدارة الأحمال المرنة باستخدام أدوات مثل التسعير الديناميكي أو الاستجابة للطلب. على سبيل المثال، تثبت الاستثمارات في التحليلات التنبؤية وتحسين الجهد/القدرة التفاعلية Volt/VAR (VVO)، على سبيل المثال، أهميتها لتحقيق استقرار الشبكة وكفاءتها. يُتيح التواصل، المدعوم من أنظمة إدارة التوزيع المتقدمة (ADMS) وكشف الأعطال، تحقيق تقدم كبير في المراقبة والتحكم اللحظيين. وأخيرًا، تعتبر برامج التسعير الديناميكي وبرامج الاستجابة للطلب فعالة في تنظيم استخدام الطاقة. والجدير بالذكر أن 82% من شركات التكامل الرائدة تستخدم التسعير في الوقت الفعلي، مقارنةً بنصف نظرائها فقط.

2. تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة

ولتسريع انتقال الطاقة النظيفة، يجب أن تكون مرافق الخدمات قادرة على إدارة فترات انقطاع الطاقة المتجددة. وتظهر مجموعة من التقنيات لمعالجة التباين. وتتكيف إدارة التوليد المرنة، على سبيل المثال، مع التقلبات باستخدام مصادر سريعة الاستجابة وتخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار. يتطلب التكامل واسع النطاق للطاقة المتجددة أيضًا قدرة شبكة محسنة، وتحليل بيانات في الوقت الحقيقي، ومراقبة مستمرة. ويساعد دمج موارد الطاقة الموزعة (DER) في تعزيز مرونة الشبكة، حيث تعتمد حوالي 60% من مرافق الخدمات التواصل الموحد. كما تظهر تقنية سلسلة الكتل لتمكين تداول الطاقة على مستوى التوزيع.

3. تحسين التميز التشغيلي

يُعد التميز التشغيلي الأساس لتحسين كفاءة الشبكة، واستخدام الأصل، وأداء النظام الكلي. تلعب أدوات التخطيط الاستراتيجي ونمذجة الطلب دورًا مهمًا في إدارة ازدحام الشبكة. وفي الوقت نفسه، يُعزز دمج توقعات المناخ والطقس إدارة مصادر الطاقة المتجددة. تُعد المراقبة المستمرة للأصول، والأتمتة، والصيانة أمرًا حيويًا للحفاظ على بنية الشبكة التحتية، حيث تساعد المتابعة اللحظية والتنبيهات الآلية في منع الأعطال المكلفة. وفقًا لهذا الاستطلاع، فإن ما يقرب من ثلثي مرافق الخدمات تقوم بالفعل بإنشاء توقعات بفشل الأصول لتقييم تأثير الأعطال على أداء الشبكة.