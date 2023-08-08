كيفية اختيار أفضل برنامج لإدارة أصول المؤسسة

تتكون المؤسسات الكبيرة من العديد من الأصول التي تتطلب مراقبة مستمرة لضمان تحقيق أقصى إنتاجية. قد تكون أصول شركة ما آلاف الأميال من الأسلاك الكهربائية، بينما قد تكون أصول شركة أخرى معدات تصنيع أو مستودعات. أيًا كانت الحالة، يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من برنامج إدارة أصول المؤسسة (EAM) لإدارة جميع الأشياء المادية التي تمتلكها الشركة. هناك الكثير من منتجات إدارة أصول المؤسسة في السوق، وهذه المقالة ستساعدك على طرح الأسئلة الصحيحة للعثور على المنتج المناسب لمؤسستك.

أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) هي مزيج من التحليلات المتقدمة، وأدوات الإدارة والخدمات التي تعمل معاً للحفاظ (أو التحكم) في أداء الأصول التشغيلية. تقوم إدارة أصول المؤسسة (EAM) بتحسين جودة واستخدام الأصول طوال دورة حياتها، وزيادة مدة التشغيل الإنتاجي وتقليل التكاليف التشغيلية.

يقدم برنامج إدارة أصول المؤسسة رؤية موحدة للأصول، مع معلومات مفيدة حول كيفية أدائها. يمكن لهذه المنصات استيعاب الكثير من البيانات من العديد من المصادر واستخدامها لمساعدتك في تحديد نقاط القوة والضعف في الشركات الكبيرة والمعقدة.

يمكن لأنظمة إدارة أصول المؤسسة أن تساعد على إدارة وظائف مثل إدارة العمل، وصيانة الأصول، والتخطيط والجدولة، وإدارة سلسلة التوريد، ومبادرات السلامة والصحة والبيئة. يمكن أن يعمل برنامج إدارة أصول المؤسسة على تحسين إنتاجية الموظفين من خلال تجميع معلومات الأصل وتحديد المشكلات قبل حدوثها لحلها في الوقت الفعلي. يمكن أن يساعدك تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال هذا البرنامج على تحديد أوجه التكرار لتوحيد مهام سير العمل.

سواء كنت تتعامل مع اللوجستيات، أو سلاسل التوريد، أو عمليات التدقيق، أو إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، أو عمليات الصيانة، أو إدارة الموظفين، أو حتى برامج السلامة، فإن الحل الشامل لإدارة الأصول يمكن أن يعزز وظائف الأعمال، ويحسن الجودة والكفاءة، ما يزيد من الأرباح في نهاية المطاف.