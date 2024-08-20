الذكاء الاصطناعي التوليدي: شريكك الإبداعي الجديد

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الصناعات، أصبح تأثيره في الإبداع موضوع نقاش كبير. هل يمكن للآلات أن تكون مبدعة حقًا؟ أم أنها ستُحاكي ببساطة الإبداع البشري؟ تُلقي دراسة جديدة تم نشرها في مجلة Nature Human Behaviour الضوء على هذا السؤال، وتُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون أكثر إبداعًا من كونه بديلًا.

قام الباحثون باختبار ChatGPT، روبوت المحادثة الشهير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مقارنةً بعمليات البحث على Google والتفكير البشري دون مساعدة. ما النتيجة؟ جاءت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في المقدمة، حيث ساعدت الأشخاص على توليد المزيد من الأفكار الإبداعية عبر مجموعة من المهام.

في إحدى التجارب، واجه المشاركون تحديًا لتصميم لعبة جديدة باستخدام العناصر اليومية مثل المشابك الورقية وزجاجات المياه. تألقت أفكار المجموعة المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة، حيث قيَّمها الحكام بأنها أكثر إبداعًا بنسبة 10% من تلك التي تعتمد على Google.

ولكن المفاجأة: تمكَّن ChatGPT من الأداء بشكل جيد حتى في المهام التي يُعتقد أنها تتطلب تدخلًا بشريًا. عندما طُلب منهم إعادة استخدام أشياء تحمل قيمة عاطفية، حققت الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي درجات أعلى وفقًا لمقياس الإبداع.