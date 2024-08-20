الذكاء الاصطناعي التوليدي: شريكك الإبداعي الجديد

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الصناعات، أصبح تأثيره في الإبداع موضوع نقاش كبير. هل يمكن للآلات أن تكون مبدعة حقًا؟ أم أنها ستُحاكي ببساطة الإبداع البشري؟ تُلقي دراسة جديدة تم نشرها في مجلة Nature Human Behaviour الضوء على هذا السؤال، وتُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون أكثر إبداعًا من كونه بديلًا.
قام الباحثون باختبار ChatGPT، روبوت المحادثة الشهير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مقارنةً بعمليات البحث على Google والتفكير البشري دون مساعدة. ما النتيجة؟ جاءت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في المقدمة، حيث ساعدت الأشخاص على توليد المزيد من الأفكار الإبداعية عبر مجموعة من المهام.
في إحدى التجارب، واجه المشاركون تحديًا لتصميم لعبة جديدة باستخدام العناصر اليومية مثل المشابك الورقية وزجاجات المياه. تألقت أفكار المجموعة المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة، حيث قيَّمها الحكام بأنها أكثر إبداعًا بنسبة 10% من تلك التي تعتمد على Google.
ولكن المفاجأة: تمكَّن ChatGPT من الأداء بشكل جيد حتى في المهام التي يُعتقد أنها تتطلب تدخلًا بشريًا. عندما طُلب منهم إعادة استخدام أشياء تحمل قيمة عاطفية، حققت الإجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي درجات أعلى وفقًا لمقياس الإبداع.
ليس الجميع مستعدًا لتتويج ChatGPT كملك جديد للإبداع. يعرض Jacob Murel، مبتكر المحتوى التقني الأول في IBM ومدرّب الكتابة السابق، وجهة نظر واقعية: "لا أعتقد أنه سيحلّ يومًا مكان البشر. يمكنه إنتاج ما هو موجود فقط في بيانات تدريبه، لذا لا يستطيع ابتكار فكرة أصلية حقيقية".
تشارك Sabrina Habib، أستاذة مشاركة ورئيسة قسم تسلسل الاتصالات البصرية في جامعة جنوب كارولينا، وجهة نظر أكثر دقة وتفصيلًا. توضِّح Habib: "أبحث في تأثير التكنولوجيا على الإبداع، وتوصَّلت إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT قادرة على تعزيز الأفكار، لكنها قد تَعوق أيضًا العملية الإبداعية لدى البشر". وتؤكِّد على أهمية توليد الأفكار من خلال البشر أولًا: "عندما نبتكر الأفكار دون الاعتماد على التكنولوجيا، نمارس التفكير النقدي والخيال، وهما عنصران أساسيان للنمو الشخصي والابتكار".
تقترح أبحاث Habib نهجًا متوازنًا للإبداع بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تنصح قائلة: "اقتراحي هو أن نبدأ دائمًا بتوليد الأفكار دون الاعتماد على التكنولوجيا، ثم ندمج الذكاء الاصطناعي في العملية بعد ذلك". تحافظ هذه الطريقة على مزايا الحدس البشري مع الاستفادة من نقاط قوة الذكاء الاصطناعي.
إعادة تشكيل الصناعات الإبداعية المحتملة تمثِّل مصدر قلق رئيسيًّا بالنسبة إلى Habib. تُشير Habib: "أعتقد أن العديد من الأدوار الإبداعية ستتحول إلى تنسيق وتحسين المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من الكفاءة والسرعة، لكنه يطرح أيضًا تساؤلات حول الملكية الفكرية". قد يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى على مختلف القطاعات.
يرى Murel أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانيات كأداة للإلهام وتعزيز الإبداع. فقد وجد طلابه أن النماذج اللغوية الكبيرة كانت مفيدة بطرق غير متوقعة، يوضِّح قائلًا: "كانوا يقدِّمون مطالبات لروبوت المحادثة، ثم يساعدهم على التفكير في قراءتهم وكتاباتهم بطريقة جديدة".
إذن، ما السر وراء ChatGPT؟ تُشير الدراسة إلى أن النموذج بارع في دمج وتنسيق المفاهيم المتنوعة لإنتاج استجابات واضحة ومتسقة. تخيَّل أنه خلاط أفكار فائق السرعة قادر على ربط مفاهيم قد يستغرق البشر وقتًا أطول لاكتشافها.
لكن لا تتخلى عن التفكير النقدي بعد. وينصح Murel باستخدام الذكاء الاصطناعي كنقطة انطلاق، وليس كعكاز. وينصح قائلًا: "استخدمه للمساعدة على توليد الأفكار". يقول: “دعه يكتب لك المسودة الأولى، ثم قم بتحريرها وإعادة صياغتها، لأنه سيقدِّم لك نصًا متوسط الجودة".
تحذر Habib من المخاطر المحتملة للاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وتقول: "إحدى النتائج ستكون إنتاج أفكار متجانسة، كما وجدنا أنا وزملائي في إحدى دراساتنا". تقول Habib: "الثقة ستكون مسألة مهمة، لأن الذكاء الاصطناعي لا يتخذ دائمًا قرارات أخلاقية وغالبًا ما يفتقر إلى السياق والاعتبار الشخصي".
بالنسبة إلى الشركات، يمكن أن يعني الذكاء الاصطناعي طرقًا جديدة لإطلاق الابتكار وتبسيط تطوير المنتجات. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الفِرق على توليد وتقييم مجموعة واسعة من الأفكار بسرعة، ما يُتيح للمبدعين البشريين تركيز طاقاتهم على تحسين وتنفيذ أكثر المفاهيم واعدة.
ومع ذلك، تؤكِّد Habib على القيمة الدائمة للإبداع البشري: "الإبداع البشري ضروري للحفاظ على الصلة الثقافية وطرح رؤى فريدة، وهي عناصر على الدوام كانت أساسية لدفع الابتكار وستظل حاسمة مع مرور الوقت".
