الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أُنجزت على أكمل وجه

تكمن قوة الأتمتة في قدرتها على تبسيط المهام المعقدة، مما يمنح الموظفين وقتًا ثمينًا للتركيز على الأولويات الاستراتيجية والابتكار.
الآن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز الأتمتة. وفقًا لبحث أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال، فإن ما يقرب من 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين رواد في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي يقولون إن هذه التكنولوجيا تساعدهم على تنفيذ المزيد من مبادرات الأتمتة عالية التأثير.
على مدار السنوات الأربع الماضية، ركّزنا على ما يتطلبه الأمر حتى يتمكن عملاؤنا من جني فوائد الأتمتة عبر مؤسساتهم. النهج الناجح يعتمد على الوصول إلى المجموعة الصحيحة من الأدوات لتشغيل الأتمتة في التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.
يجب أن تتضمن مجموعة أدوات الأتمتة القدرات التالية:
في IBM، استثمرنا في هذه القدرات من خلال التطوير الداخلي والاستحواذ حتى نتمكن من خدمة عملائنا بشكل أفضل أثناء نشر الأتمتة في بيئات السحابة الهجينة.
لا تكتفي معظم المؤسسات بحصر أعباء عملها في موقع واحد. يريدون تشغيل الأتمتة في أماكن متعددة، بما في ذلك في البيئات السحابية المختلفة والمحلية. تعمل حوالي 7 من كل 10 مؤسسات باستخدام استراتيجيات السحابة الهجينة، مع وجود أحمال التشغيل في سحابة عامة واحدة على الأقل وسحابة خاصة واحدة.
لهذا السبب، يجب على المؤسسات التأكد من أنها تتبنى أدوات الأتمتة التي تعمل مع البيئات الهجينة. على سبيل المثال:
أدى النمو الديناميكي للبنية التحتية كرمز (IaC) إلى زيادة الاهتمام بأتمتة البنية التحتية.
تستخدم IaC لغة وصفية عالية المستوى لتوفير البنية التحتية، مما يمكّن المطورين من الوصول إلى بنية تحتية موثقة بالكامل وذات إصدارات عن طريق تنفيذ نص برمجي. إنه تحسن هائل عن الطريقة اليدوية لإدارة الأمور، والتي كانت تستلزم التعامل مع عناصر بنية تحتية متعددة، مثل أنظمة التشغيل، والخوادم، واتصالات قواعد البيانات. باستخدام حل IaC الصحيح، يمكن للمطورين نشر تطبيقاتهم أو رموزهم البرمجية على أي أداة تدرج فائقة، لكنهم بحاجة إلى ضمان وجود ضمانات مناسبة.
يحمي حل إدارة الأسرار الفعال بيانات الاعتماد التي تستخدمها التطبيقات والخوادم. يمكنه اكتشاف ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات والأنظمة الحساسة وإساءة استخدامها، مما يسمح للمطورين بالعمل بأمان في مجموعة من البيئات. الجمع بين إدارة IaC وإدارة الأسرار، الذي يتم نشرها في بيئة سحابة هجينة، يمهد الطريق لمزيد من الابتكار والإنتاجية.
استثمرت شركة IBM في العديد من قدرات أتمتة لمعالجة أتمتة البنية التحتية وإدارة الأسرار، وأبرزها HashiCorp. يُعدّ Terraform و Vault من HashiCorp، على التوالي، حلين رئيسيين لإدارة البنية التحتية والأسرار في بيئات السحابة الهجينة.
عندما تعمل الشركات مع بائعين متعددين لتبني منتجات مختلفة، فإنها تُجبر على استثمار الوقت في التأكد من توافق الحلول مع بعضها البعض. ينتهي الأمر بموظفيهم بقضاء المزيد من الوقت في التدريب على المنتجات المختلفة وصيانتها.
في المقابل، عندما تعمل المؤسسات مع بائع واحد، يكون هناك تكامل أكثر سلاسة بين المنتجات المختلفة، مما يؤدي إلى تقليل أعمال التدريب والصيانة للموظفين. وهذا ينطبق على منتجات بائعي خدمات الأتمتة.
لقد قمنا في IBM بجمع قدرات الأتمتة المختلفة معًا حتى يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من محطة واحدة لتلبية احتياجاتهم من الأتمتة.
على سبيل المثال ، من خلال حل قابلية الملاحظة الخاص بنا، Instana، وحل تحسين الموارد الخاص بنا، Turbonomic، ساعدنا وكالة تكنولوجيا المعلومات على تسريع قرارات الموارد بنسبة 70% وتقليل تكاليف الترخيص لبيئة VMware الخاصة بها بنسبة 30%. أخبرنا رئيس التوزيع في الوكالة أن الجمع بين الحلين "أزال الضغط من إدارة أداء التطبيقات". بمعنى آخر، جعلت الحلول عملهم أبسط.
مع إضافة أدوات HashiCorp إلى محفظة الأتمتة الخاصة بنا، سيرى عملاؤنا المزيد من الفرص لأتمتة عملهم وتقليل تعقيده. نتطلع إلى الانضمام إليهم في رحلاتهم، مع تبني البساطة في طريقهم نحو النجاح.
