الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أُنجزت على أكمل وجه

تكمن قوة الأتمتة في قدرتها على تبسيط المهام المعقدة، مما يمنح الموظفين وقتًا ثمينًا للتركيز على الأولويات الاستراتيجية والابتكار.

الآن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز الأتمتة. وفقًا لبحث أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال، فإن ما يقرب من 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين رواد في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي يقولون إن هذه التكنولوجيا تساعدهم على تنفيذ المزيد من مبادرات الأتمتة عالية التأثير.

على مدار السنوات الأربع الماضية، ركّزنا على ما يتطلبه الأمر حتى يتمكن عملاؤنا من جني فوائد الأتمتة عبر مؤسساتهم. النهج الناجح يعتمد على الوصول إلى المجموعة الصحيحة من الأدوات لتشغيل الأتمتة في التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.