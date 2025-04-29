الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أُنجزت على أكمل وجه

29 أبريل 2025

مؤلف

Dinesh Nirmal

SVP

IBM Software

تكمن قوة الأتمتة في قدرتها على تبسيط المهام المعقدة، مما يمنح الموظفين وقتًا ثمينًا للتركيز على الأولويات الاستراتيجية والابتكار.

الآن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز الأتمتة. وفقًا لبحث أجراه معهد IBM لقيمة الأعمال، فإن ما يقرب من 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين رواد في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي يقولون إن هذه التكنولوجيا تساعدهم على تنفيذ المزيد من مبادرات الأتمتة عالية التأثير.

على مدار السنوات الأربع الماضية، ركّزنا على ما يتطلبه الأمر حتى يتمكن عملاؤنا من جني فوائد الأتمتة عبر مؤسساتهم. النهج الناجح يعتمد على الوصول إلى المجموعة الصحيحة من الأدوات لتشغيل الأتمتة في التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية.

تصميم ثلاثي الأبعاد لكرات تتدحرج على مسار

مجموعة أدوات الأتمتة

يجب أن تتضمن مجموعة أدوات الأتمتة القدرات التالية:

  1. قابلية الملاحظة: توفر أداة قابلية الملاحظة الآلية عالية الجودة بيانات في الوقت الفعلي عن التطبيقات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مثل التبعيات بين المكونات، ومعدلات الاستدعاءات الخاطئة، ووقت الاستجابة، حتى تتمكن المؤسسات من تحديد المشكلات ومعالجتها بسرعة قبل أن تتفاقم لتصبح مشكلات أكبر.

  2. تحسين الموارد: يمكن لحل إدارة موارد التطبيقات تخصيص الموارد بشكل ديناميكي لتعزيز الكفاءة ومنع فترة التعطل.

  3. تمكين المرونة: يمكن لحل مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي تقييم صحة التطبيقات وتقديم توصيات للتخفيف من المخاطر التشغيلية وتحسين المرونة.

  4. إدارة التكاليف: يمكن أن تساعد منتجات إدارة التمويل التقنية المؤسسات على تحقيق فعالية من حيث التكلفة في إدارة البنية التحتية والموارد أينما كانت.

  5. الإدارة الآلية للبنية التحتية: تعمل الأتمتة على تسهيل إدارة البنية التحتية على نطاق واسع، وهو ما سيكون أمرًا حيويًا لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأسهل. بينما يقوم المطورون بنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوليد التعليمات البرمجية وحالات الاختبار لإنشاء المزيد من التطبيقات، يمكن للإدارة الآلية للبنية التحتية أن تضمن توفر البنية التحتية اللازمة لدعم ابتكاراتهم.

  6. إدارة الأسرار: تساعد المصادقة والترخيص الآلي للوصول على ضمان وصول الأشخاص المناسبين فقط إلى البيانات الحساسة للمؤسسة.

في IBM، استثمرنا في هذه القدرات من خلال التطوير الداخلي والاستحواذ حتى نتمكن من خدمة عملائنا بشكل أفضل أثناء نشر الأتمتة في بيئات السحابة الهجينة.

الأتمتة عبر البيئات السحابية والمحلية

لا تكتفي معظم المؤسسات بحصر أعباء عملها في موقع واحد. يريدون تشغيل الأتمتة في أماكن متعددة، بما في ذلك في البيئات السحابية المختلفة والمحلية. تعمل حوالي 7 من كل 10 مؤسسات باستخدام استراتيجيات السحابة الهجينة، مع وجود أحمال التشغيل في سحابة عامة واحدة على الأقل وسحابة خاصة واحدة.

لهذا السبب، يجب على المؤسسات التأكد من أنها تتبنى أدوات الأتمتة التي تعمل مع البيئات الهجينة. على سبيل المثال:

  • يجب أن تكون أداة إدارة التكاليف قادرة على مساعدة المؤسسات على زيادة عائد الاستثمار في استثماراتها التقنية سواء في البيئات المحلية أو السحابية المختلفة.

  • يجب أن يرتقي حل المرونة بوضع مرونة المؤسسة على أي أداة تدرج فائقة وخلف جدار حماية.

  • يجب أن يتيح حل الإدارة الآلية للبنية التحتية توفير البنية التحتية عبر البيئات السحابية والمحلية.

أتمتة البنية التحتية وإدارة الأسرار

أدى النمو الديناميكي للبنية التحتية كرمز (IaC) إلى زيادة الاهتمام بأتمتة البنية التحتية. 

تستخدم IaC لغة وصفية عالية المستوى لتوفير البنية التحتية، مما يمكّن المطورين من الوصول إلى بنية تحتية موثقة بالكامل وذات إصدارات عن طريق تنفيذ نص برمجي. إنه تحسن هائل عن الطريقة اليدوية لإدارة الأمور، والتي كانت تستلزم التعامل مع عناصر بنية تحتية متعددة، مثل أنظمة التشغيل، والخوادم، واتصالات قواعد البيانات. باستخدام حل IaC الصحيح، يمكن للمطورين نشر تطبيقاتهم أو رموزهم البرمجية على أي أداة تدرج فائقة، لكنهم بحاجة إلى ضمان وجود ضمانات مناسبة.

يحمي حل إدارة الأسرار الفعال بيانات الاعتماد التي تستخدمها التطبيقات والخوادم. يمكنه اكتشاف ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات والأنظمة الحساسة وإساءة استخدامها، مما يسمح للمطورين بالعمل بأمان في مجموعة من البيئات. الجمع بين إدارة IaC وإدارة الأسرار، الذي يتم نشرها في بيئة سحابة هجينة، يمهد الطريق لمزيد من الابتكار والإنتاجية. 

استثمرت شركة IBM في العديد من قدرات أتمتة لمعالجة أتمتة البنية التحتية وإدارة الأسرار، وأبرزها HashiCorp. يُعدّ Terraform و Vault من HashiCorp، على التوالي، حلين رئيسيين لإدارة البنية التحتية والأسرار في بيئات السحابة الهجينة. 

بساطة البائع الواحد

عندما تعمل الشركات مع بائعين متعددين لتبني منتجات مختلفة، فإنها تُجبر على استثمار الوقت في التأكد من توافق الحلول مع بعضها البعض. ينتهي الأمر بموظفيهم بقضاء المزيد من الوقت في التدريب على المنتجات المختلفة وصيانتها. 

في المقابل، عندما تعمل المؤسسات مع بائع واحد، يكون هناك تكامل أكثر سلاسة بين المنتجات المختلفة، مما يؤدي إلى تقليل أعمال التدريب والصيانة للموظفين. وهذا ينطبق على منتجات بائعي خدمات الأتمتة.

تقليل التوتر، وتحقيق المزيد من الإنجازات

لقد قمنا في IBM بجمع قدرات الأتمتة المختلفة معًا حتى يتمكن عملاؤنا من الاستفادة من محطة واحدة لتلبية احتياجاتهم من الأتمتة.

على سبيل المثال ، من خلال حل قابلية الملاحظة الخاص بنا، Instana، وحل تحسين الموارد الخاص بنا، Turbonomic، ساعدنا وكالة تكنولوجيا المعلومات على تسريع قرارات الموارد بنسبة 70% وتقليل تكاليف الترخيص لبيئة VMware الخاصة بها بنسبة 30%. أخبرنا رئيس التوزيع في الوكالة أن الجمع بين الحلين "أزال الضغط من إدارة أداء التطبيقات". بمعنى آخر، جعلت الحلول عملهم أبسط. 

مع إضافة أدوات HashiCorp إلى محفظة الأتمتة الخاصة بنا، سيرى عملاؤنا المزيد من الفرص لأتمتة عملهم وتقليل تعقيده. نتطلع إلى الانضمام إليهم في رحلاتهم، مع تبني البساطة في طريقهم نحو النجاح. 

الموارد

دليل الرئيس التنفيذي (CEO) لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات

تعرف على كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين لحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل أتمتة تكنولوجيا المعلومات وتحسين أداء الأعمال.
قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تقنية المعلومات الاستباقية

من خلال أتمتة العمليات، يمكن للفرق ضمان أداء التطبيق الفعال من حيث التكلفة بشكل ديناميكي ومستمر.
دليل المؤسسة للذكاء الاصطناعي وأتمتة تقنية المعلومات

تعرَّف على كيفية إعادة هيكلة فِرَق تكنولوجيا المعلومات لديك وإضافة الذكاء الاصطناعي وأتمتة تكنولوجيا المعلومات إلى مؤسستك لتحقيق النجاح في الأعمال.
دليل المشتري لعام 2025: منتجات قابلية الملاحظة من IBM

كيف تختار حلول قابلية الملاحظة المُثلى للإدارة الاستباقية - وحتى التنبئية - لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات.

