توفِّر IBM حلولًا قوية وجاهزة مسبقًا مثل Watsonx Orchestrate وWatsonx Assistant، وقد تم تصميم هذه الحلول لتسهيل الاستخدام وتسريع عملية النشر. تقدِّم هذه المنصات بيئة سهلة الاستخدام تُتيح للمطورين ومستخدمي الأعمال الاستفادة من مهام سير عمل RAG المهيأة مسبقًا دون الحاجة إلى معرفة برمجية متقدمة. يُعَد Watsonx Orchestrate مناسبًا لأتمتة العمليات، في حين يتخصص Watsonx Assistant في الذكاء الاصطناعي الحواري، ما يُتيح للأنظمة المعتمدة على RAG التعامل مع مدخلات اللغة الطبيعية، واسترجاع المستندات بدقة، وتوليد استجابات ملائمة.