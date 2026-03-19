تؤدي طبقة التنسيق دورًا محوريًا في حلول التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، حيث تعمل كنظام تحكم يدير كيفية تفاعل العناصر المختلفة للحل مع بعضها. في مسار المعالجة النموذجي لحلول RAG، تتولى طبقة التنسيق إدارة عملية استرجاع البيانات أو المستندات ذات الصلة، وتضمن تمرير هذه البيانات إلى نموذج التوليد (وغالبًا ما يكون نموذجًا لغويًا كبيرًا). ومن خلال ذلك، لا تُسهم طبقة التنسيق في تعزيز دقة الاستجابات فحسب، بل تضمن أيضًا أن تكون هذه الاستجابات سياقية ومدعومة بالبيانات.

بالنسبة إلى الحلول الأقل تخصيصًا التي تعتمد فقط على الإمكانات الأصلية في Watsonx Assistant أو Watsonx Orchestrate مع Elastic Search أو Watsonx.data، تكون طبقة التنسيق مدمجة بالفعل داخل هذه المنتجات ولا تمثِّل جزءًا من الحل يحتاج إلى تعديل. ومع ذلك، بالنسبة إلى الأنظمة الأكثر تقدمًا أو المخصصة، تتوفر خيارات جاهزة معتمدة من IBM إلى جانب خيارات مفتوحة المصدر قابلة للتخصيص.