تتضمن الملاحظات التالية عددًا من الدروس المستفادة حول استيعاب المستندات التي تحتوي على جداول معقدة، إضافةً إلى أساليب مختلفة تم اختبارها خلال أحد المشروعات. يُرجى ملاحظة أن بعض الملاحظات قد تختلف من مشروع إلى آخر، إلا إن معظم الاستنتاجات تكون متشابهة في المشروعات التي تتضمن مستندات تحتوي على جداول متداخلة ومعقدة.

Watson Discovery

لا يدعم Watson Discovery المستندات التي يزيد حجمها عن 50 ميجابايت. في الحالات التي يكون فيها الحجم الكبير ناتجًا عن كون المستندات الأصلية بصيغة Word، يجب تحويلها إلى PDF لاستخدام Watson Discovery. ومع ذلك، عند استخدام هذا الأسلوب قد لا يتمكن Watson Discovery أحيانًا من التقاط تنسيقات الجداول بشكل صحيح، خاصةً في حالات الجداول المعقدة أو المتداخلة.

لإجراء عملية الاستيعاب باستخدام Watson Discovery، يمكن اختبار نهجين مختلفين: نموذج مدرَّب مسبقًا، ونموذج مستخدم يتم تدريبه عبر إضافة تعليقات توضيحية يدويًا لعدد من الصفحات من خلال Smart Document Understanding في Discovery. يناقش ما يلي الدروس المستفادة من هذين الأسلوبين في أحد المشروعات التي تضمَّنت جداول متداخلة ومعقدة.

النموذج المدرَّب مسبقًا الإيجابيات: كان مُخرج HTML من Discovery قادرًا في كثير من الأحيان على التقاط بنية الجداول بشكل أفضل من نموذج مدرَّب بواسطة المستخدم (SDU). السلبيات: ومع ذلك، ظل Discovery يواجه صعوبةً في اكتشاف الجداول المتداخلة. في بعض الحالات كان يكتشف الجدول الأعمق فقط كجدول، بينما يلتقط الجداول الخارجية كنص، ما يؤدي إلى فقدان بنية البيانات.

عند استخدام Watson Discovery، قد يؤدي استخدام النص الخام إلى نتائج أفضل مقارنةً باستخدام مُخرجات HTML.



نموذج محدَّد من قِبل المستخدم الإيجابيات: من السهل إضافة التعليقات التوضيحية، ومناسب للمستندات البسيطة التي قد تريد تصفية أقسام محددة منها لاحقًا. العيوب: لم يتمكن من اكتشاف بنية الجداول المتداخلة حتى عند إضافة تعليقات توضيحية لجميع الجداول داخل الجداول. حتى في حالة الجداول البسيطة، واجه صعوبةً في اكتشافها في مستندات جديدة، وذلك حتى بعد إضافة تعليقات توضيحية يدويًا لـ 20 صفحة من أكثر من 7 مستندات.



على الرغم من أن نتائج Watson Discovery لم تكن بنفس دقة بعض المكتبات المخصصة المذكورة أدناه عند التعامل مع الجداول المعقدة والمتداخلة، فإن النتائج تضمَّنت قدرًا كبيرًا من البيانات الوصفية مثل أرقام الصفحات وإحداثيات النصوص، وهو ما يساعد على عرض التمييزات في واجهة المستخدم. يمكن أن تكون هذه البيانات الوصفية مفيدة جدًا لإضافة عوامل تصفية إضافية أثناء الاسترجاع، أو حتى لتقسيم المستندات استنادًا إلى أقسام محددة في HTML.

PyPDFLoader مقابل PyMuPDF

تُعَد مكتبة PyMuPDF أسرع بكثير وتحقِّق نتائج أكثر دقة، خاصةً عند التعامل مع بيانات كبيرة الحجم. عند استخدام الدالتين التاليتين على مجموعة بيانات بحجم 50.6 ميجابايت، استغرقت PyMuPDF 0.131 ثانية مقابل 0.366 ثانية لـ PypdfLoader من LangChain. لذلك، عند التعامل مع ملفات كبيرة وإذا لم تكن بحاجة إلى استخراج أقسام المستند كأجزاء منفصلة، يُنصح باستخدام مكتبة PyMuPDF.

أداة تحميل ملفات PDF غير المنظمة لاستخدامها في إدخال HTML UnstructuredPDFLoader from LangChain.

الإيجابيات: يتضمن قدرًا كبيرًا من البيانات الوصفية مثل أرقام الصفحات وإحداثيات x و y للنصوص، على غرار Watson Discovery، وهو ما قد يكون مفيدًا لإظهار التمييزات لاحقًا.

السلبيات: غير قادر على التقاط العديد من الجداول المتداخلة أو المعقدة بشكل صحيح. كما أن هذا النهج يتطلب تحويل كل ملف من صيغة docx الأصلية إلى PDF.



أداة تحميل ملفات Word غير المنظمة لاستخدامها في إدخال HTML UnstructuredWordDocumentLoader from LangChain.

الإيجابيات: أدى استخدام المستندات إلى التقاط الجداول بشكل أفضل، ويساعد على توفير سياق أوضح للنماذج اللغوية الكبيرة لتوليد الإجابات.

السلبيات: لم يتم التقاط البيانات الوصفية مثل أرقام الصفحات بشكل صحيح حتى بعد إضافة فواصل الصفحات، مقارنةً بأداة تحميل ملفات PDF.



ملخص جدول HTML

def pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text.Params:path (str): Path to the PDF file.start_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))from langchain_community.document_loaders import PyPDFLoaderloader = PyPDFLoader(path)pages = loader.load()total_pages = len(pages)logger.debug(f'Total pages: {total_pages}')_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).nameif end_page is None:end_page = len(pages)_text_list = []for index in range(start_page - 1, end_page):text = pages[index].page_contenttext = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)_text_list.append(text)_ids.append(f'page_{index + 1}')_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})return _text_list, _ids, _metadatadef large_pdf_to_text(path: str,start_page: int = 1,end_page: Optional[int | None] = None,remove_string_list=None) -> (list[str], list[str], list[dict]):"""Converts PDF to plain text using PyMuPDF, impressive execution speed, making it suitable forlarge-scale PDF processing. While it does not offer dedicated table extraction features, it canstill be used to analyze the PDF structure and extract tabular data with additional processingsteps if needed.50.6MB -> 0.131 seconds (PyMuPDF) vs. 0.366 seconds (pypdf)Params:file_stream (stream): Stream to the PDF file.path (str): Path to the PDFstart_page (int): Page to start getting text from.end_page (int): Last page to get text from.remove_string_list (list[str]): Remove string list."""logger.debug("Processing PDF %s".format(path))if remove_string_list is None:remove_string_list = []import fitz# pdf_reader = fitz.open(stream = file_stream, filetype = "pdf")pdf_reader = fitz.open(path)if end_page is None:end_page = pdf_reader.page_count_text_list = []_ids = []_metadata = []_file_name = Path(path).namefor index in range(start_page - 1, end_page):text = pdf_reader[index].get_text("text")text = text.replace('

', ' ')text = re.sub(r'\s+', ' ', text)for remove_string in remove_string_list:re_compile = re.compile(remove_string)text = re_compile.sub('', text)_metadata.append({"id": index + 1,"file_name": _file_name,"page": f'page {index + 1}'})_ids.append(f'page_{index + 1}')_text_list.append(text)return _text_list, _ids, _metadata

في محاولة للحفاظ على بنية الجداول، نعمل على إدخال عناصر الجداول من HTML المستخرج (باستخدام مكتبة Unstructured) إلى أحد النماذج اللغوية الكبيرة (يُعَد Mixtral خيارًا مناسبًا للجداول الطويلة نظرًا لحجم السياق الذي يدعمه)، ثم يمكن إنشاء مطالبة لتلخيص الجداول أو لاستخدام "التعلم بأمثلة قليلة" لتحويل الجداول إلى صيغة نعتقد أنها قد تكون أكثر قابلية للفهم من قِبل النماذج اللغوية الكبيرة.

الإيجابيات: سيكون النص الناتج أسهل في تقسيمه إلى مقاطع وإدخاله، مع الحفاظ على بنية الجداول.

السلبيات: بالنسبة إلى الجداول الكبيرة متعددة الصفحات، قد يؤدي استخدام مطالبة التلخيص إلى فقدان بعض المعلومات؛ لذلك قد يحقق استخدام "التعلم بأمثلة قليلة" لتحويل الجداول بدلًا من تلخيصها نتائج أفضل.



تم أيضًا اختبار مكتبات أخرى لقراءة الجداول مثل Camelot وTabula، إلا إنها لم تكن بنفس دقة مكتبة Unstructured عند التعامل مع الجداول المعقدة، وبما أنها تكتشف الجداول فقط داخل المستند فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المعالجة المسبقة لإنشاء مقاطع ذات معنى لتمريرها إلى النماذج اللغوية الكبيرة.

خلاصة القول، بينما يوفر Watson Discovery طريقة سهلة وسريعة لاستيعاب المستندات والتقاط قدر كبير من البيانات الوصفية الإضافية التي قد تكون مفيدة في بناء واجهة المستخدم (مثل تمييز المقاطع على سبيل المثال)، فإن مكتبة Unstructured (التي تتوفر لها Wrappers في كل من LlamaIndex وLangChain) تستطيع التقاط الجداول المعقدة داخل المستندات بدقة أكبر مقارنةً بـ Discovery. لذلك يمكن أن يكون الجمع بين النهجين مفيدًا للمشروعات التي تتضمن جداول معقدة داخل مستنداتها.