دليل IBM RAG Cookbook

مجموعة من النصائح والحيل والتقنيات لتنفيذ وتحسين حلول التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).
مقدمة

يهدف إلى تزويد مهندسي الحلول ومهندسي البيانات والمطورين والمتخصصين التقنيين العمليين بإرشادات عملية لتنفيذ حلول التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) وتحسينها؛ وستساعدك هذه المجموعة من الوثائق والمخططات والموارد على البدء في فهم تطبيقات RAG وبنائها واستعراضها ونشرها.

بالنسبة إلى المبتدئين في RAG، تتضمن IBM RAG Reference Architecture مقدمة مفاهيمية عن RAG، ورؤية IBM لهذا النمط، ومنتجات IBM ذات الصلة، وحالات الاستخدام الشائعة.

رغم أن التوليد المعزز بالاسترجاع والذكاء الاصطناعي الوكيل أصبحا مترابطين بشكل وثيق، فقد تقرر الفصل بينهما في هذا الدليل. وللمزيد من المعلومات حول الذكاء الاصطناعي الوكيل ورؤية IBM، يُرجى زيارة AI Agent Development Portal.

جدول المحتويات

البنية إرشادات حول الخيارات والقرارات التي يجب على مطوِّري الحلول اتخاذها عند إنشاء حلول RAG. استيعاب البيانات نصائح وتقنيات لتسريع ومعالجة واستيعاب المستندات وتحسينها لجعلها قابلة للبحث في حل RAG. التقسيم دروس مستفادة ونصائح عملية لتنظيم البيانات المُستوعبة بما يعزز أداء البحث وجودة نتائج الحل. التضمينات مزايا وعيوب نماذج وتقنيات التضمين المختلفة. التخزين والاسترجاع نصائح وتقنيات لتسريع استرجاع المعلومات وتحسينه لدعم حلول RAG. توليد الإجابات نصائح وتقنيات لكتابة (وإعادة كتابة) استعلامات النماذج اللغوية الكبيرة لتحسين السرعة ومدى الصلة والجودة العامة لنتائج الحل. تقييم النتائج مقاييس وآليات قياس لتحديد نتائج حلول RAG كمّيًا، بما يُتيح مقارنتها وتحسين دقتها. Orchestration دروس مستفادة حول تصميم وتطوير وتشغيل طبقات التنسيق لحلول RAG. واجهات المستخدم إرشادات لاختيار و/أو تطوير واجهات المستخدم لحلول RAG الخاصة بك.
