نظرة عامة على IBM Software Subscription & Support

الوصول لتحميل أحدث الإصدارات والإصدارات الجديدة من البرمجيات التي يحق لك استخدامها.

كل إصدار يكون أكثر قوة ومتانة وأمانًا من الإصدار السابق - ويعتمد على الوظائف الحالية لمساعدتك على:

تحسين الأداء والإنتاجية وسهولة الاستخدام.

اكتساب رؤى ونتائج أفضل مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة.

حماية برامجك ونظامك من التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار بفضل الأمان المدمج.

الوصول إلى أهدافك المتعلقة بالأعمال والسحابة والتحديث والتحول بشكل أسرع.

خفض التكاليف وتحقيق عائد أعلى على استثماراتك البرمجية.

الدعم الفني لبرمجياتك الموزعة*

خيارات البحث والدردشة المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي

إجابات عن أسئلتك المتعلقة بالتثبيت والنشر والاستخدام والدعم المتعلق بالبرمجة.

الاتصالات بمجموعات المستخدمين ومجتمعات TechXchange.

حق الوصول إلى مركز الإصلاح (Fix Central). اطَّلِع على سياسة التحميل الخاصة بـ IBM لمواقع Fix Central ومواقع تحميل برامج البرمجيات.

وثائق خاصة بالمنتج واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

حل المشكلات بسرعة في أي وقت من اليوم طوال الأسبوع، من خلال فتح حالة عبر الويب أو الدردشة أو الهاتف ببساطة.

*ملاحظات: تحقق دائمًا من موقع دورة حياة منتجات IBM للتأكد من أنك تستخدم نسخة مدعومة من البرمجيات. إذا وجدت أن الإصدار أو الإصدار من البرنامج الذي تستخدمه قد وصل أو سيصل قريباً إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي الخاص به، فاستكشف خياراتك.

استخدِم امتيازًا في S&S (Base Support)** لتحميل نسخة أو إصدار أحدث مدعوم.

ضَع في اعتبارك الحصول على IBM Extended Support (حيثما توفَّر) إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحميل نسخة أو إصدار أحدث من البرمجيات.

ضَع في اعتبارك الحصول على Sustained Support** إذا وجدت أنه لا توجد نسخ أو إصدارات أحدث متاحة للتحميل.

** قد يشمل امتيازك في S&S (Base Support) أو Sustained Support دعم تحديثات Red Hat الموسع (EUS) أو دعم دورة حياة Red Hat الموسَّع (ELS) للفترة الأولى لبعض منتجات Red Hat. تواصَل مع ممثل الاشتراكات والرسوم السنوية للتحقق من أهليتك.

يُعَد تجديد IBM Software Subscription and Support أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لضمان أن البرمجيات التي تشتريها اليوم ستظل تحقق قيمة لسنوات قادمة.