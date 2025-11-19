توفير الخدمة الذاتية لبيئات تطوير z/OS
إن IBM z/OS Provisioning Toolkit هو أداة خدمات بسيطة لسطر الأوامر للتزويد السريع لبيئات تطوير z/OS. يمكن لمطوّري التطبيقات إتاحة تطبيقات z/OS وإلغاء إتاحتها في دقائق - دون الحاجة إلى أي مهارات إدارية خاصة بنظام z/OS - مما يقلل من الوقت اللازم للتسليم. يمكن لمبرمجي النظام إدارة عملية التزويد بسهولة عبر التهيئة المسبقة للبيئات، والتحكم في وصول المطورين من خلال أمان z/OS، وتعيين حدود التزويد المناسبة. مجموعة الأدوات مدعومة بالكامل ومتاحة لجميع عملاء IBM z/OS V2 دون أي رسوم إضافية.
تمكين المطورين من توفير البيئات حسب الحاجة باستخدام الأتمتة - مما يقلل من عبء إدارة أنظمة التطوير والاختبار والاعتماد على موظفي العمليات.
توفير بيئات مهيّأة مسبقًا باستخدام مهام سير العمل، والتحكم في الوصول عبر أمان z/OS، والحد من عدد البيئات المُزوَّدة.
تمكين فرق التطوير والعمليات من العمل وفق لغة مشتركة باستخدام مصطلحات قياسية مثل “صورة” و”حاوية”—سواء لبيئة ®CICS أو MQ أو z/OS Connect أو بيئات أخرى.
تحتوي z/OS Provisioning Toolkit على ثلاثة عناصر رئيسية:
يوفّر z/OS PT أوامر لمطور التطبيقات لإنشاء صورة تطبيق، وتشغيلها، وتوفير بيئة البرمجيات الوسيطة الأساسية، ثم إلغاء توفيرها لاحقًا. تشمل الأوامر المتاحة ما يلي:
تحدّد ملفات zosptfile النصية البيئات التي يمكن توفيرها. توفر z/OS Provisioning Toolkit عينة من الملفات والصور لتسريع إعداد أساس البيئات شائعة الاستخدام مثل CICS® أو IBM z/OS Connect Enterprise Edition.
تستخدم مجموعة الأدوات ميزتين في z/OS لفرض التحكم في البيئات المُزوَّدة. يمكنك تحديد مهام سير العمل في مرفق إدارة نظام التشغيل z/OS من IBM (z/OSMF) الذي يمكنه توفير بيئات وقت التشغيل. يمكنك إدارة هذه المهام والتحكم بها باستخدام IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS. يمكن تخصيص مهام سير العمل وفقًا لمعايير التسمية المحلية وإجراءات التشغيل. تعمل مجموعة أدوات z/OS Provisioning Toolkit على إدارة هذه المهام.
من المتطلبات الأساسية لمجموعة الأدوات IBM z/OS Provisioning Toolkit وجود بيئة IBM Runtime Environment, Java® Technology Edition.
الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة هو أنظمة ®IBM Z Systems Z10 أو معالجات z/Architecture اللاحقة بمعمارية 64 بت.
للاطلاع على متطلبات النظام لاستخدام مجموعة الأدوات، راجع تقرير توافق برمجيات z/OS Provisioning Toolkit.
