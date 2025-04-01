مرفق معالجة المعاملات z/مرفق معالجة المعاملات IBM Z/Transaction Facility

يعالج نظام z/TPF النموذجي عدة مئات من الرسائل في الثانية الواحدة. تتراوح الشبكة النموذجية من عدة مئات من المحطات الطرفية ومحطات العمل إلى عشرات الآلاف.

عادةً ما يكون وقت استجابة نظام z/TPF داخل الشبكة أقل من ثلاث ثوانٍ من الوقت الذي يرسل فيه المستخدم رسالة إلى الوقت الذي يتلقى فيه المستخدم ردًا على تلك الرسالة. يتم تعزيز التوافرية العالية من خلال القدرة على إعادة تشغيل النظام بسرعة؛ حيث تستغرق إعادة التشغيل بعد فشل النظام ما بين 30 ثانية ودقيقتين.