مرفق معالجة المعاملات z/مرفق معالجة المعاملات IBM Z/Transaction Facility

نظام IBM Z/ معالجة المعاملات مرفق (z/TPF) هو نظام تشغيل عالي التوافر مصمم لتوفير أوقات استجابة سريعة لأحجام كبيرة من الرسائل من شبكات كبيرة من المحطات الطرفية ومحطات العمل.
z/TPF كان يُعرف في السابق باسم برنامج مراقبة شركات الطيران (ACP). لا تزال شركات الطيران تستخدم تكنولوجيا المعلومات وقد تم توسيع نطاقها لتشمل أنظمة كبيرة أخرى ذات متطلبات معالجة معاملات عالية السرعة وكبيرة الحجم.
يعالج نظام z/TPF النموذجي عدة مئات من الرسائل في الثانية الواحدة. تتراوح الشبكة النموذجية من عدة مئات من المحطات الطرفية ومحطات العمل إلى عشرات الآلاف.
عادةً ما يكون وقت استجابة نظام z/TPF داخل الشبكة أقل من ثلاث ثوانٍ من الوقت الذي يرسل فيه المستخدم رسالة إلى الوقت الذي يتلقى فيه المستخدم ردًا على تلك الرسالة. يتم تعزيز التوافرية العالية من خلال القدرة على إعادة تشغيل النظام بسرعة؛ حيث تستغرق إعادة التشغيل بعد فشل النظام ما بين 30 ثانية ودقيقتين.
اكتشف كيفية تحديث z/TPF التطبيق بشكل أسرع وبتكلفة أقل ومخاطر أقل من خلال استخدام حلول ®IBM Z وحلول سحابة عامة معًا في رحلة تحديثك.
إنتاجية عالية مع الحفاظ على استجابات سريعة ومتسقة، حتى أثناء ذروة المعاملات غير المتوقعة.
معالجة قواعد بيانات مركزية ومتسقة وآمنة ومتوفرة بشكل كبير مما يسمح بمعالجة قواعد البيانات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ض/TPF يتصل بأجزاء أخرى من البنية الهجينة متعددة الوظائف باستخدام طرق قياسية لخدمات وبيانات الصناعات الأساسية والبيانات على حد سواء، بما في ذلك REST و HTTP و MQ و MongoDB و Kafka.
أقل تكلفة لكل معاملة مع الاستخدام الفعال للموارد، مثل التخزين الرئيسي و File Storage.
يسمح باقتران ما يصل إلى 32 تكوينًا متعدد المعالجات ®z/المعمارية مع زيادة طفيفة في نفقات النظام وسعة قاعدة البيانات القابلة للتوسيع بإضافة أقراص DASD.
z/TPF يدعم التشفير المنتشر، مما يسمح لك بحماية البيانات المتدفقة عبر الشبكة، تخزينها على القرص وتخزينها مؤقتًا في الذاكرة، باستخدام مجموعة شفرات قوية معجّلة بالأجهزة.
IBM Z/TPF تتكون عائلة المنتجات من نظام التشغيل والبرمجيات التأسيسية وجهاز كمبيوتر شخصي ومجموعة أدوات لتطوير IBM Z/TPF التطبيق.
إصدار z/TPF Enterprise Edition
IBM Z/TPF Enterprise الإصدار هو نظام تشغيل مصمم لتوفير التوافر لمعالجة المعاملات ذات الحجم الكبير في زمن شبه حقيقي لمعالجة المعاملات مهمة حساسة التطبيق.
z/Transaction Processing Facility Database Facility (z/TPFDF)
z/TPFDF عبارة عن مدير قاعدة بيانات يزيد من إنتاجية المبرمج من خلال توفير إجراءات مركزية لقاعدة البيانات والسماح بالوصول عالي السرعة إلى البيانات الثابتة من خلال واجهة تطبيق بسيطة.
وباستخدام z/TPFDF ، يحتاج المبرمجون إلى فهم العلاقات المنطقية للبيانات فقط، وليس الخصائص الفيزيائية.
TPF Operations Server
وحدة تحكم الأتمتة والتحسينات التطبيقية للإدارة والصيانة IBM Z/TPF.
TPF Operations Server يعمل خارج مجمع z/TPF ويتيح لك مراقبة أنظمة متعددة IBM Z/TPF من محطة عمل واحدة، وأتمتة المهام التشغيلية وتشخيص المشاكل بسرعة ودقة.
TPF Toolkit
بيئة تطوير تستند إلى Eclipse-بيئة تطوير يمكنها تحرير وتجميع وتصحيح IBM TPF التطبيق.
تستخدم مجموعة أدوات TPF Toolkit واجهة مستخدم رسومية من محطة عمل مع أدوات ومعالجات سهلة الاستخدام ومتكاملة وقوية وسهلة الاستخدام وسهلة التخصيص.
نظام z/TPF ومنتج z/TPFDF هما منتجان أساسيان وبالتالي يجب تثبيت كلا المنتجين. المراجعات متطلبات بيئة التشغيل ومعلومات التخطيط لمساعدتك على البدء في استخدام نظام z/TPF و z/TPFDF.
تأكد من أن TPF Operations Server يعمل بشكل صحيح من خلال إنشاء بيئة التشغيل المطلوبة. استكشف الماكينة ومتطلبات البرمجة.
إتاحة TPF Toolkit من خلال إنشاء آلية تثبيت وتحديث وتخصيص TPF Toolkit لتلبية احتياجات مجموعتك.
احصل على تحديثات لـ IBM Semeru Runtime Certified Edition لـ z/TPF إلى العنوان لـ إلى العنوان ثغرات أمنية مختلفة في المنتج.
تعرّف على كيفية تحديد الاتجاهات في استخدام الموارد على نظام z/TPF باستخدام جمع أزواج الأسماء والقيم وجمع وقت التشغيل المقاييس.
استكشف البرامج التعليمية المختلفة لتخطيط وتصميم قاعدة البيانات وجداول الخرائط ووحدات الماكرو البرمجية.
تعرّف على جوهر ميزة TPF Toolkit. سيغطي هذا البرنامج التعليمي استخدام TPF Toolkit لتطوير تطبيق z/TPF التطبيق.
منصة متكاملة وآمنة ومدفوعة بقواعد البيانات للمعاملات عالية الأداء عبر الإنترنت ومعالجة البيانات.
أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات الخاصة بالتطبيق عند الطلب، وأدوات إدارة المعاملات لتعزيز الأداء IMS.
منصة آمنة على مستوى عالمي وقابلة للتوسع للتوسع لاستضافة تطبيقات المعاملات المؤسسية الخاصة بك في بنية هجينة.
استكشف مرفق معالجة المعاملات z/معالجة المعاملات IBM Z/Transaction Facility. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.