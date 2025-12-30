تُعَد بيئة IBM Z® Development and Test Environment منصة لتطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي، واختبارها، وعرضها، والتعلُّم عليها. تمكِّن هذه البيئة أي برنامج ®z/OS من العمل على أنظمة محلية أو بيئات سحابية متوافقة مع x86 من خلال محاكاة مجموعات تعليمات IBM Z واستخدام وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (CPs)، وأجهزة الإدخال/الإخراج والأجهزة الأخرى.

يمكن للمستخدمين إنشاء بيئات محاكاة لأنشطة التطوير والاختبار وإدارتها ونشرها باستخدام IBM Z Development and Test Environment Enterprise Edition - وهو حل قائم على الأدوار يوفر واجهة ويب وواجهات برمجة تطبيقات RESTful.