IBM Z Development and Test Environment

تعلُّم تطبيقات الكمبيوتر المركزي وتطويرها واختبارها على أجهزة x86

جرِّب مجانًا اقرأ صحيفة البيانات
صورة لجهاز IBM® Z17 Secure

لمحة عامة

تُعَد بيئة IBM Z® Development and Test Environment منصة لتطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي، واختبارها، وعرضها، والتعلُّم عليها. تمكِّن هذه البيئة أي برنامج ®z/OS من العمل على أنظمة محلية أو بيئات سحابية متوافقة مع x86 من خلال محاكاة مجموعات تعليمات IBM Z واستخدام وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (CPs)، وأجهزة الإدخال/الإخراج والأجهزة الأخرى.

يمكن للمستخدمين إنشاء بيئات محاكاة لأنشطة التطوير والاختبار وإدارتها ونشرها باستخدام IBM Z Development and Test Environment Enterprise Edition - وهو حل قائم على الأدوار يوفر واجهة ويب وواجهات برمجة تطبيقات RESTful.

 تحديثات على الميزات والتحسينات الجديدة IBM Z Development & Test Environment
الحصول على المرونة والتحسين

تمكَّن من محاكاة أنظمة z/OS وإعادة ضبطها على أجهزة x86 لأغراض النمذجة الأولية ولترحيل إصدارات برمجيات z/OS من إصدار إلى آخر. احصل على المزايا المتعلقة بالتكلفة لنظام تطوير واختبار موزع مع تحرير سعة الكمبيوتر المركزي لاستخدامه مع أعباء عمل إنتاج أكثر قيمة.
إجراء الاختبار في وقت مبكر وعلى نحو متكرر

تحقيق جودة أعلى وتسليم أسرع باستخدام بيئة تطوير واختبار z/OS عالية الدقة (تمثيل الأجهزة، وليس تمثيل البرمجيات).
الوصول إلى أحدث أوقات تشغيل z/OS

استخدام حزمة IBM Z مسبقة التكوين تشمل z/OS والبرمجيات الوسيطة مثل ®CICS و™IMS و®Db2، بالإضافة إلى عناصر z/OS الخاصة بالعديد من أدوات عمليات التطوير لأنظمة المؤسسات.
بناء مهارات الكمبيوتر المركزي لدى فريقك

إجراء تعليم IBM Z افتراضيًا في أي وقت ومن أي مكان باستخدام منصات Intel والمتوافقة مع Intel، والتجربة دون خوف من التأثير في بيئات الإنتاج الرئيسية.

الميزات

z/OS development and test on x86 hardware on-prem and cloud

توفِّر بيئة IBM Z Development and Test Environment بيئة IBM Z معزولة وقابلة للتحكم تعمل على أنظمة محلية أو بيئة سحابية متوافقة مع x86. يمكنك تطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي، وتطبيق واختبار التغييرات على الكود والبيئة مثل المعاملات الجديدة وتعريفات الموارد قبل تنفيذها على أجهزة IBM Z الخاصة بك. على الرغم من أنَّه لا يمكن استخدام البيئة لأعباء العمل الإنتاجية، فإنَّه يمكن استخدامها لأغراض التطوير والاختبار، وتدريب الموظفين، أو عرض تطبيقات قائمة على z/OS.

Web-based interface for self-service build and deployment

ميزة تُستخدم لبناء وأتمتة نشر بيئات تطوير واختبار z/OS الأخرى على أجهزة x86 في البيئات المحلية والسحابية. وتمكِّن مبرمجي الأنظمة من إنشاء صور تطبيقات z/OS بسرعة أكبر، مع المحافظة على مستوى الأمان والتحكم الذي يحتاجونه. ويمكن للمطورين والمختبرين نشر هذه الصور الرسمية لأغراض التطوير والاختبار تلقائيًا ببضع نقرات فقط، ما يمنحهم الاستقلالية والوصول المطلوب باستخدام أجهزة يمكن محاكاتها افتراضيًا واستنساخها وإعادة ضبطها بسهولة.

    Docker Provisioning (New in V13)

    إضافة دعم لتوفير بيئة z/OS محاكاة، تعمل على ZD&T، في بيئة Docker. تكوين خدمة Docker الخاصة بك لدعم HTTPS باستخدام بروتوكول التشفير TLS. تُتيح حزمة ZD&T Enterprise Edition دفع صورة حاوية إليها وتشغيل ما يصل إلى 5 حاويات كحد أقصى، كلٌّ منها يوفر بيئة z/OS محاكاة، مع وجود حد أقصى يبلغ 100 منفذ للخدمات العاملة على تلك البيئة. يوفر هذا طريقة سهلة لتوفير بيئة z/OS محاكاة معزولة في حاوية تستخدم ميزات تقنية Docker.

      Improved User Interface (New in V13)

      واجهة مستخدم جديدة متوافقة مع Carbon 10 (نظام التصميم لدى IBM) لتحسين تجربة المستخدم: توفِّر ZD&T Enterprise Edition واجهة ويب مُعاد تصميمها تستخدم أحدث إصدار من Carbon - نظام التصميم مفتوح المصدر من IBM للمنتجات والتجارب الرقمية. بالإضافة إلى دعم توفير Docker، توفِّر واجهة المستخدم الجديدة نفس الإمكانات الموجودة في الإصدارات السابقة، لكن تمت إعادة تصميمها لتحسين تجربة المستخدم وزيادة قابلية التوسع لدعم المزيد من العناصر في الأدوات والمبادرات المستقبلية.

        Current levels of the IBM z/OS middleware

        تتضمن هذه الميزة توزيع برمجيات z/OS كما هي، غير مدعومة، وتشمل IBM z/OS و®IBM CICS و™IBM IMS وIBM Db2 و®IBM WebSphere وIBM z/OS Connect وCOBOL وPL/I و++C و®Java وHigh Level Assembler. كما تشمل عناصرz/OS للعديد من أدوات عمليات تطوير أنظمة المؤسسات، بما في ذلك ®IBM Developer for z Systems وRational® Team Concert وIBM UrbanCode™ Deploy.

          IBM Z education environment

          إلغاء الحاجة إلى الكمبيوتر المركزي IBM Z في أنشطة تعليم الموظفين. التجربة بحريَّة دون القلق من تدمير أي شيء؛ إذ يمكن إعادة ضبط البيئة بسهولة. دعم العديد من المستخدمين بنظامهم الخاص للحصول على تجربة تعلُّم أسرع وأكثر مرونة.

            Cloud integration with OpenStack

            يتم استخدام التكامل مع السحابة لتقليل زمن التهيئة وتمكين بيئة أكثر ديناميكية. يمكن لمجموعات z/OS التخلص من العوائق في الاختبارات من خلال توفير بيئة اختبار خلال أقل من 30 دقيقة.

              RESTful API for DevOps pipeline integration

              مدعومة بواجهات برمجة تطبيقات RESTful، يمكن تمكين الأتمتة في عملية إنشاء ونشر بيئات z/OS. باستخدام RESTful APIs، يمكنك دمج هذه الوظيفة في مسار عمليات التطوير الخاص بك.

                مقارنة الإصدارات
                الإصدار الشخصي

                تمكين المستخدم الواحد من تشغيل توزيع IBM Z على جهاز كمبيوتر شخصي.

                 شراء الآن                 إصدار المؤسسة

                تمكين المؤسسات من استضافة توزيع IBM Z على أجهزة منخفضة التكلفة قائمة على Intel/x86.

                                 ®Parallel Sysplex

                يُستخدم لتمكين بيئة Sysplex التي تعمل ضمن z/VM.

                نوع الترخيص

                منفذ USB

                البرمجيات وغيرها

                البرمجيات وغيرها

                مستخدم واحد

                عدة مستخدمين

                قابل للتوسع

                دعم السحابة / الجهاز الافتراضي

                واجهة قائمة على الويب

                واجهة ®Linux الأصلية

                دعم نقل مجموعة البيانات

                دعم نقل وحدات التخزين

                التكامل مع IBM AD

                دعم OpenStack Cloud

                *الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

                الموارد

                الإصدار الشخصي
                تعرَّف على كيفية تمكين IBM Z Development and Test Environment Personal Edition للمستخدم الواحد من تشغيل توزيع IBM Z على جهاز كمبيوتر شخصي.
                إصدار المؤسسة
                تعرَّف على كيفية تمكين IBM Z Development and Test Environment Enterprise Edition للمؤسسات من استضافة توزيع IBM Z على أجهزة x86 منخفضة التكلفة قائمة على Intel.
                Parallel Sysplex
                تعرَّف على كيفية عمل Parallel Sysplex كمجموعة من أجهزة الكمبيوتر المركزي من IBM التي تتصرف معًا كصورة نظام واحدة باستخدام z/OS.

                الأسئلة الشائعة

                يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول الإصدارات المتاحة من Z Development and Test Environment في مركز IBM Knowledge Center.

                يجب طلب الوسائط المادية بشكل منفصل لإصدار Personal Edition. للاطِّلاع على تعليمات طلب الوسائط المادية.

                يتم تحديث إصدار Learner's Edition حاليًا وسيعود قريبًا.

                سيدة أعمال شابة تطرح سؤالًا على المتحدث خلال ندوة.

                منتجات ذات صلة

                IBM z/OS Provisioning Toolkit

                تعرَّف على كيفية توفير تطبيقات z/OS بشكل ذاتي.

                 z/OS Connect Enterprise Edition

                إنشاء واجهات برمجة تطبيقات RESTful فعَّالة وقابلة للتوسع لتطبيقات الهواتف المحمولة والتطبيقات السحابية.

                 IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

                ترحيل البيانات بشكل أكثر فاعلية مع ضمان توافر التطبيقات بشكل مستمر.

                 محفظة عمليات التطوير

                تصفح مجموعة منتجات عمليات التطوير
                اتخِذ الخطوات التالية

                استخدم أداة قائمة على الويب لتتعرَّف على كيفية توفير بيئة z/OS بنفسك على أجهزة IBM Z التي تتم محاكاتها لأغراض التطوير السريع والاختبارات.

                                 جرِّب مجانًا
                مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الدعم IBM Redbooks الدعم والخدمات التمويل العالمي التعليم والتدريب المجتمع مجتمع المطورين خدمات تطوير التطبيقات