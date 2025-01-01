تكنولوجيا المعلومات من الصعب العثور على مرشحين مؤهلين والوصول إليهم عندما تكون مشغولاً بالأعمال الورقية. من الأفضل أن تقضي وقتك بشكل فردي مع المتقدمين للتعرف عليهم وتحديد ما إذا كانوا مناسبين لك أم لا.



مع IBM Watson Orchestrate™ و ThisWay Global التكامل، يمكنك التركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية بينما يتولى Watson ®Orchestrate المهام البسيطة التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً. على سبيل المثال، اطلب من Watson ®Orchestrate سحب المرشحين من مجموعة المرشحين المتنوعة في ThisWay Global والاتصال بهم لتحديد موعد مقابلة.