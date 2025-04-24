SelectStack
منصة إدارة سحابية موحَّدة تدعم تقنيات المحاكاة الافتراضية الرئيسية
شخصان يعملان معًا أمام شاشة الكمبيوتر
قيمة الأعمال

تُتيح SelectStack للعملاء إدارة جميع أنواع تقنيات المحاكاة الافتراضية (Vmware، وPowerVM، وOpenStack/KVM، وLinuxONE، وBareMetal، والحاويات) من خلال منصة واحدة ذات طلب فريد. كما أنها تُتيح للعملاء إدارة دورة حياة كل مورِد من الموارد. تُعَد SelectStack أساسية لبناء منصة دعم إدارة وتشغيل سحابية متكاملة خلال عملية التحول السحابي.
السمات الرئيسية
التوافق

تدعم البرامج والأجهزة الرئيسية بما في ذلك X86 وPower وSystem Z. كما تدعم العديد من تقنيات المحاكاة الافتراضية (ESXi، وKVM، وPowerVM، وz/VM، وغيرها).

 الانفتاح

اعتمِد بالكامل على نظام التشغيل السحابي مفتوح المصدر OpenStack، وادعم أيضًا الإدارة المباشرة لموارد VMware وPower والموارد التي تعمل دون نظام تشغيل. استنادًا إلى إطار CCRA المفتوح من IBM.

 المرونة

تركيب وتكوين مرن للعديد من الأجهزة الافتراضية. التثبيت التلقائي، والنشر، والتكوين لمنتجات قواعد البيانات والبرامج الوسيطة. التخصيص المرن لعمليات الأعمال.

 قابلية التوسع

توفير واجهة REST API لتمكين التخصيص. دعم التكامل والتشغيل البيني باستخدام نظام إدارة تكنولوجيا المعلومات الحالي لدى العملاء.

 الاستدامة

توفير منصة بمستوى IaaS قائمة على بنية نظام ناضجة.
شركة كبيرة لإنتاج المركبات التجارية

التحديات التي يواجهها العميل

  • عدم وجود منصة إدارة سحابية مركزية لبرامج مراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) المتعددة
  • الإعداد اليدوي لبيئة أجهزة تعمل دون نظام تشغيل، ما يؤثِّر سلبًا على وقت التنفيذ من حيث ضرورة توفير موارد البنية التحتية لأقسام الأعمال
  • ارتفاع تكاليف تراخيص VMware، مشكلة الاحتكار لمنتج معين التي يواجهها العملاء

المزايا الناتجة عن استخدام SelectStack

  • توفير منصة إدارة سحابية موحدة. تقلِّل SelectStack من أعباء العمل اليومية للعملاء بنسبة 60%
  • توفير إمكانية إدارة المحاكاة الافتراضية KVM وإدارة الأجهزة التي تعمل دون نظام تشغيل. تجنُّب الاحتكار لمنتج معين باستخدام برامج مراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) ومنصات إدارة سحابية مفتوحة المعايير
  • تُتيح للعميل بدء التحول الاستراتيجي ليصبح منصة تطبيقات لصناعة إنترنت المركبات، أي ليصبح سحابة صناعية
منصة سحابية لبنك تجاري في المدينة

التحديات التي يواجهها العميل

  • الحاجة إلى نشر وإدارة دورة حياة الأجهزة الافتراضية، وأنظمة التشغيل، والبرامج بشكل تلقائي
  • الحاجة إلى بوابة مركزية لإدارة الموارد
  • تحسين عملية الدعم والأدوات الخاصة بالتشغيل والصيانة
  • المراقبة الشاملة

المزايا الناتجة عن استخدام SelectStack

  • إدارة فعَّالة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتقليل التعقيد من خلال الخدمات الآلية
  • تنفيذ سريع للمنصة السحابية، وتحسين كفاءة إدارة موارد السحابة الخاصة وحُسن استخدام موارد المؤسسة
  • تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتحسين جودة تطوير البرامج
شركة تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، مجموعة متاجر التجزئة

التحديات التي يواجهها العميل

  • توسيع البنية التحتية حسب الطلب لتلبية متطلبات العمل
  • أنظمة تشغيل وبرامج مراقب الأجهزة الافتراضية (Hypervisor) متعددة
  • تقليل نفقات عمليات تكنولوجيا المعلومات وتحسين كفاءتها
  • القدرة على تتبُّع استخدام الموارد

المزايا الناتجة عن استخدام SelectStack

  • منصة إدارة المحاكاة الافتراضية الموحَّدة: تسمح بترحيل أعباء العمل من VMware إلى KVM
  • توحيد أعباء العمل: استخدام الأنماط القابلة لإعادة الاستخدام لتوفير الأجهزة الافتراضية لمختلف أعباء العمل
  • بنية تحتية مرنة: أقل اعتمادًا على تراخيص VMware
  • تقليل التكاليف: تحسين استخدام الموارد على البنية التحتية المتاحة
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