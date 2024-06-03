IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
تمكَّن من توسيع تطبيقات COBOL أو C أو ++C بسهولة على z/OS
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تُظهر الصورة رسمًا توضيحيًا لاتصال الشبكة مع كرات زرقاء صغيرة متحركة.

استفِد من معالجة أحداث Kafka
 

يُعَد IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka مجموعة تطوير برمجيات مجانية تُتيح لتعليمات COBOL أو C أو ++C البرمجية التي تعمل على z/OS التواصل محليًا مع وسيط Kafka وتحويل البيانات بين دفاتر نسخ COBOL وأحداث JSON.
تبسيط الاتصال مع Kafka

استخدم واجهات برمجة تطبيقات Kafka للاتصال مباشرةً بوسيط Kafka الخاص بك من COBOL أو مصدر الرمز C أو ++C على z/OS.

 البناء بلغة COBOL
تحديث تطبيقاتك

وسِّع تطبيقاتك الأصلية على z/OS المكتوبة بلغة COBOL أو C أو ++C لاستهلاك ونشر أحداث Kafka إلى وسيط Kafka.

 البناء بلغة C أو ++C
تسهيل تحويل البيانات

استخدم أداة تحويل البيانات للتحويل بين دفاتر COBOL وتنسيق الحدث في JSON.

 استكشف أداة تحويل البيانات

تعليمات التثبيت والتكوين

يتوفر IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka بصيغتَي تثبيت: pax وSMP/E. اختر صيغة التثبيت التي تناسبك:

 إصدار PAX إصدار SMP/E

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