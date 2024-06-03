يُعَد IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka مجموعة تطوير برمجيات مجانية تُتيح لتعليمات COBOL أو C أو ++C البرمجية التي تعمل على z/OS التواصل محليًا مع وسيط Kafka وتحويل البيانات بين دفاتر نسخ COBOL وأحداث JSON.
استخدم واجهات برمجة تطبيقات Kafka للاتصال مباشرةً بوسيط Kafka الخاص بك من COBOL أو مصدر الرمز C أو ++C على z/OS.
وسِّع تطبيقاتك الأصلية على z/OS المكتوبة بلغة COBOL أو C أو ++C لاستهلاك ونشر أحداث Kafka إلى وسيط Kafka.
استخدم أداة تحويل البيانات للتحويل بين دفاتر COBOL وتنسيق الحدث في JSON.
يتوفر IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka بصيغتَي تثبيت: pax وSMP/E. اختر صيغة التثبيت التي تناسبك:
محوِّل COBOL البرمجي المتميز من فئة المؤسسات لنظام IBM z/OS، والذي يُسهم في تعزيز استخدام الأجهزة، وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية، وتحسين أداء التطبيقات الحيوية.
محوِّلات C و++C البرمجية المتقدمة والمحسَّنة على z/OS التي تستفيد من ميزات IBM Z لإنتاج تطبيقات أعمال عالية الأداء.
منصة بث أحداث مبنية على Apache Kafka مفتوح المصدر. متاحة كخدمة مدارة بالكامل على IBM Cloud أو في البيئات المحلية كجزء من Event Automation.
حل متكامل يضم Event Streams، وEvent Endpoint Management، وEvent Processing، ما يساعد الشركات على تسريع مبادراتها القائمة على الأحداث.