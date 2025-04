يُعَد IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka مجموعة تطوير برمجيات مجانية تُتيح لتعليمات COBOL أو C أو ++C البرمجية التي تعمل على z/OS التواصل محليًا مع وسيط Kafka وتحويل البيانات بين دفاتر نسخ COBOL وأحداث JSON.