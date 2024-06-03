IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka

IBM Enterprise COBOL for z/OS محوِّل COBOL البرمجي المتميز من فئة المؤسسات لنظام IBM z/OS، والذي يُسهم في تعزيز استخدام الأجهزة، وتقليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية، وتحسين أداء التطبيقات الحيوية.

IBM Open XL C/C++ for z/OS محوِّلات C و++C البرمجية المتقدمة والمحسَّنة على z/OS التي تستفيد من ميزات IBM Z لإنتاج تطبيقات أعمال عالية الأداء.

IBM Cloud Event Streams منصة بث أحداث مبنية على Apache Kafka مفتوح المصدر. متاحة كخدمة مدارة بالكامل على IBM Cloud أو في البيئات المحلية كجزء من Event Automation.