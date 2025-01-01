مراقبة قواعد البيانات

عندما يكون أداء قاعدة البيانات دون المستوى المطلوب فقد يؤدي إلى إبطاء تطبيقاتك وحتى التسبب في انقطاع الخدمة ما يؤدي إلى ضعف تجربة المستخدم النهائي ويتسبب كذلك في التأثير بشكل كبير في الإيرادات والسمعة. للحفاظ على البنية الأساسية للتطبيق عالية الأداء، فأنت بحاجة إلى أدوات مراقبة قاعدة البيانات المصممة للكشف بشكل استباقي عن مشكلات أداء قاعدة البيانات وإصلاحها في بيئات التطبيقات الحديثة.
تُساعدك مراقبة قاعدة البيانات باستخدام IBM® Instana® Observability على تحسين أداء قواعد البيانات باستخدام مقاييس رئيسية للكشف التلقائي عن الاختناقات، مثل الاستعلامات المكلفة أو البطيئة، ومعالجتها. من خلال إمكانية مراقبة قاعدة البيانات في الوقت الفعلي، يمكنك تحديد الاستعلامات التي بها مشكلات في التدفق لديك والوصول إلى جميع بيانات التتبع والمقاييس التي تحتاجها لضمان أن التطبيقات المهمة لأعمالك تعمل دائمًا على النحو الأمثل.
تجنب أوقات التوقف من خلال إمكانية مراقبة قاعدة البيانات بدقة وفي الوقت الفعلي. تكتشف Instana جميع قواعد البيانات باستمرار، وتستوعب المقاييس، وتتعقب كل طلب، وتحلل أداء كل عملية، وتحدد تلقائيًا جميع تبعيات التطبيقات، من دون أخذ عينات.
حسِّن أداء البنية التحتية وتوافرها باستخدام رؤى سياقية مستمدة من الرسم البياني الديناميكي لـ Instana (نموذج شامل)، ودليل السياق (تجربة المستخدم البنائية) وقدرات التحليلات غير المحدودة (التحليلات المترابطة).
حسِّن أداء التطبيق وقواعد البيانات المرتبطة به باستخدام قابلية المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Instana، والتي تضيف سياقًا إلى بيانات الأداء عبر بنية التطبيق بالكامل، ما يساعد على تقليل متوسط وقت للتصدي للأعطال (MTTD) ومتوسط وقت إصلاحها (MTTR).
تقوم Instana تلقائيًا بتحديد وتصوير العلاقات والتبعيات بين جميع مكونات التطبيق، بما في ذلك قواعد البيانات، لتوفير رؤية شاملة وقابلية مراقبة كاملة.
تُحدد Instana تلقائيًا ما إذا كانت حوادث الخدمة ناجمة عن مشكلة في قاعدة البيانات أو منصة البنية الأساسية أو مكون التطبيق (أو تؤثر فيها)، ما يساعد فرقك على الوصول بسرعة إلى السبب الأساسي لأي مشكلة في الأداء.
توفر Instana قابلية مراقبة في الوقت الفعلي بدقة زمنية تصل إلى ثانية واحدة، مع إرسال إشعار خلال ثلاث ثوانٍ. تساعد التحليلات غير المحدودة في تحليل جميع المقاييس وبيانات التتبع وربطها، ما يتيح التحليل التلقائي للسبب الأساسي ومعالجة الحوادث.
منذ أن بدأت Dealerware في استخدام Instana لمراقبة الحاويات، نجح فريق عمليات التطوير (DevOps) الخاص بها في تقليل زمن التسليم من 10 دقائق إلى ما يقرب من 12 ثانية.
باستخدام Instana لمراقبة جميع تطبيقاتها في مكان واحد، تتجاوز Enento اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها وتقدم تجربة عملاء أكثر موثوقية.
تتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكة مثل ®IBM® Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل بدون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
يتيح IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.