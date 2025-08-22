الإدارة الاستباقية لأداء أنظمة وتطبيقات Db2 for z/OS
توفِّر IBM Db2 Performance Optimization مراقبة وإدارة شاملة لأداء تطبيقات وأنظمة IBM® Db2 for z/OS.
تعمل هذه الأدوات على استبدال الأساليب العشوائية بتقنيات قائمة على أفضل الممارسات تُغطي دورة إدارة الأداء بالكامل، بما في ذلك المراقبة والضبط، ما يساهم في تحسين توفُّر Db2 وتقليل التكاليف العامة للنظام
يمكنك مراقبة وتتبُّع وتحديد استعلامات SQL ذات الأداء الضعيف قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج. يعمل المستشارون الخبراء على تسريع نشر التطبيقات من خلال تحسين تصميم الاستعلام وجودة الإحصائيات، وتحسين قيم الفهارس.
تحديد المجالات التي تستهلك فيها المعاملات الموارد لتشخيص المشكلات وتحسين كفاءة التطبيقات. احصل على رؤية كاملة للأداء عبر المؤسسة.
مواءمة موارد النظام مع أولويات العمل وتحسين استخدام الموارد لتأجيل عمليات الترقية.
تبسيط عملية الحصول على الأدوات والمساعدة على تحسين أداء Db2 for z/OS من خلال مراقبة وتحليل وضبط جميع الجوانب الرئيسية لأداء النظام والاستعلامات.
تحليل ومراقبة بيئات Db2 for z/OS، ودعم مراقبة أداء النظام والتطبيقات، وإعداد التقارير، وتحليل التوجهات، واستخدام الاسترداد المالي، وتحليل تجمّعات المخازن المؤقتة.
مراقبة استعلامات SQL للمساعدة على اكتشاف المشكلات قبل أن تؤثِّر في عملك. تقديم طرق بيانات حالية وسابقة لنشاط الاستعلامات لتحديد متطلبات الضبط.
المساعدة على تحسين أداء عبارات SQL للحفاظ على مستويات الأداء العالية بمرور الوقت.
إدارة دورة حياة الأداء بالكامل عبر بيئة Db2 for z/OS.
مراقبة التنبيهات والاستثناءات لتحديد تباطؤ الأداء مع الحد الأدنى من عبء المراقبة.
تحسين أداء التطبيقات وضبط أعباء عمل SQL بشكل استباقي من خلال التوصيات المدمجة، ما يقلِّل الحاجة إلى المهارات المتخصصة.
إجراء تحليل قائم على المعرفة في زمن شبه حقيقي لأحداث الاستثناء.
مراقبة وتحليل التوجهات التاريخية لمنع المشكلات والتخطيط لمتطلبات السعة المستقبلية.
أتمتة وتحديث إدارة مرافق Db2 for z/OS لتقليل الوقت والموارد اللازمة لإكمال مهام الصيانة.
المساعدة على إدارة التعقيد والنمو والتغيير في كائنات ومخطط Db2 for z/OS طوال دورة حياة التطبيق.
تحديث تطبيقات Db2 for z/OS بسرعة ومرونة وجودة مع المساعدة على ضمان اتباع المعايير التنظيمية وقواعد العمل.
تطبيق التحليلات والعروض المصورة للبيانات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال للخدمة الذاتية على أي نوع من البيانات تقريبًا.