أتمِت إدارة البرامج المساعدة في Db2 for z/OS وحدِّثها لتقليل الوقت والموارد اللازمة لإنجاز مهام الصيانة.
تساعدك أدوات IBM Db2 Utilities Management على خفض تكاليف التشغيل، ورفع الكفاءة، وتوسيع نطاق بياناتك بما يواكب احتياجات الأعمال المتغيرة. تتيح لك هذه الأدوات أتمتة مهام جمع البيانات وتحليلها وصيانتها. تستفيد هذه التقنية من استخدام المعلومات المشتركة لاتخاذ قرارات ذكية استنادًا إلى المعايير التي تحددها مسبقًا.
يوفر دعمًا لا مثيل له لخادم IBM Db2 for z/OS بدءًا من الإصدارات المبكرة وصولًا إلى التوفر العام، مرورًا بالتسليم المستمر وما بعده.
يخفض استهلاك المعالج (CPU) والوقت المنقضي للحد من المتطلبات المستمرة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى بياناتك وتوافرها وأدائها.
يؤتمت جمع البيانات وتحليلها وتنفيذ مهام صيانة البيانات، بما يعزز التوافر ويدعم التحسين ويسهم في خفض التكاليف.
يُبسِّط اقتناء المرافق والأدوات. يساعد على تشغيل مرافق Db2 بكفاءة وتحسين الأداء واستهلاك الموارد.
يساعد على إدارة بيانات Db2 for z/OS وصيانتها بما يدعم استمرارية الأعمال، ويخفض بشكل كبير استهلاك موارد الكمبيوتر المركزي وتكاليفه.
يستخدم محرك قرارات ذكيًا لأتمتة تشغيل برامج الصيانة في Db2، ويتيح رصد الإحصاءات في الوقت الفعلي وتتبعها بمرور الوقت.
يوفّر تقنية فرز مُحسّنة ويستفيد من المعالجات المتخصصة المتاحة لتسريع فرز أدوات بيانات Db2 for z/OS.
يوفّر تصديرًا عالي السرعة لبيانات جداول Db2 من مساحة الجداول (table space) أو من نسخة صورة (image copy) إلى صيغ تصدير متعددة.
يوفّر نسخًا احتياطيًا واستردادًا مُراعِيَين لاعتبارات التخزين، مع تحليل تفصيلي للسجلات وتنفيذ عمليات الاسترداد للمساعدة في حماية البيانات القيّمة.
دعم Db2 رائد على مستوى الصناعة بدءًا من الإصدارات المبكرة وحتى الإتاحة العامة، والتسليم المستمر وما بعده.
توفر النسخ الاحتياطي والاسترداد لتقليل فترة التعطل ودعم التشغيل المتواصل.
تساعدك على تحديث بيئة Db2 والتكيّف مع توسعها وتغيرها. ومع ميزة الحوكمة الذاتية في IBM Db2، يمكنك تحقيق أداء إجمالي أفضل للنظام مع خفض التكاليف.
تقلل الوقت المنقضي بشكل ملحوظ وتحسن استخدام المعالجات. كما تساعد في تعزيز تصدير IBM Z Integrated Information Processor (zIIP) أثناء معالجة فرز الأدوات.
انتقل من نهج الإدارة التفاعلي إلى النهج الاستباقي لأنظمة Db2 for z/OS وتطبيقاته.
المساعدة على إدارة التعقيد والنمو والتغيير في كائنات ومخطط Db2 for z/OS طوال دورة حياة التطبيق.
تحديث تطبيقات Db2 for z/OS بسرعة ومرونة وجودة مع المساعدة على ضمان اتباع المعايير التنظيمية وقواعد العمل.
تطبيق التحليلات والعروض المصورة للبيانات وإعداد البيانات وذكاء الأعمال للخدمة الذاتية على أي نوع من البيانات تقريبًا.