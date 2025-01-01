IBM Db2 DevOps Experience for z/OS

إنشاء آلية تتيح للمستخدمين المُصرَّح لهم قبول التغييرات أو رفضها قبل أن تصبح جزءًا من تعريف التطبيق. ويضمن ذلك نشر التغييرات المعتمدة فقط في البيئات الحساسة، مما يمنع التغييرات المخادعة أو غير المنضبطة.