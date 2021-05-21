IBM Content Collector
يوفر حلول أرشفة لمساعدتك على تحقيق القيمة التجارية لمعلوماتك.
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شخص يرتدي سترة رمادية فاتحة، يجلس على مكتب يحتوي على عدة شاشات كمبيوتر ومعدات مكتبية في غرفة ذات إضاءة خافتة.

إدارة المعلومات على مستوى المؤسسة

يُعَد IBM Content Collector مجموعة من المنتجات المصممة لجمع وتحسين وإدارة رسائل البريد الإلكتروني وأنظمة الملفات وبيانات ومستندات SAP. وتُتيح له قدراته تحديد المحتوى وأرشفته استنادًا إلى قيمته التجارية، مع ضمان حماية المحتوى المهم والاحتفاظ به. وتوفِّر هذه المجموعة الشاملة من الحلول استراتيجيةً لاستخلاص القيمة من المحتوى الخاص بك.
الفوائد
أرشفة البريد الإلكتروني المستندة إلى السياسات

يوفر Content Collector for Email أرشفة تلقائية للبريد الإلكتروني تستند إلى السياسات من صناديق البريد في أنظمة بريد إلكتروني مختلفة، ما يساعد على إدارة المعلومات والامتثال للمتطلبات القانونية.
أرشفة البيانات والمستندات لنظام SAP

يُتيح لك Content Collector for SAP Applications جمع وأرشفة وإدارة البيانات التي تُنتجها أنظمة SAP ضمن مستودع متكامل وغني بميزات الأمان باستخدام منصة إدارة المحتوى المؤسسي (ECM) الخاصة بك.

 
التحكم في المستندات لمشاركات ملفات الشبكة.

يُتيح Content Collector for File Systems للمستخدمين التحكم في المستندات الموجودة على مشاركات ملفات الشبكة، ويمكن تهيئته لالتقاط المستندات تلقائيًا عند وضعها في موقع تتم مراقبته.

 
التقاط محتوى SharePoint

يُتيح Content Collector for Microsoft SharePoint للمستخدمين التقاط المحتوى من SharePoint لأغراض الأرشفة طويلة الأجل أو الامتثال أو لأسباب تجارية أخرى.

 
تلبية متطلبات العمل والقانون

جمع المحتوى وأرشفته استنادًا إلى احتياجات الأعمال والمتطلبات التنظيمية لمؤسستك.
تحسين الأداء وقابلية الإدارة

تقليل التكاليف وتحسين الأداء عن طريق الانتقال إلى مستويات تخزين أقل.

 

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