يوفر Content Collector for Microsoft SharePoint قدرات جمع وأرشفة محتوى SharePoint، كما يوسع نطاق القدرات للاستفادة من إدارة المحتوى المؤسسي وإدارة عمليات الأعمال من IBM. يعمل Content Collector for Microsoft SharePoint على جمع وأرشفة المحتوى من مكتبات مستندات SharePoint، ومواقع ويكي (الصفحات التعاونية)، والمدونات، كما يمكنه استعادة المستندات المؤرشفة.
خفض تكلفة إدارة كميات كبيرة من محتوى SharePoint والاحتفاظ بها.
إدارة وتنفيذ عمليات eDiscovery، وأوامر الحجز القانوني، وسياسات الاحتفاظ بالسجلات بطريقة ديناميكية من نظام واحد يمتثل للسياسات المعتمدة.
تعزيز قدرات التوجيه وتقليل متطلبات التخزين استنادًا إلى تصنيف المحتوى والتحليل الإحصائي.
الوصول إلى خيارات معالجة لاحقة متقدمة لأرشفة المعلومات القديمة أو التي يندُر الوصول إليها.
يدعم Content Collector for Microsoft SharePoint جميع أنواع مكتبات وقوائم Microsoft SharePoint ويوفر خيارات متميزة لما بعد المعالجة لتحديد ما يحدث للمحتوى بعد الأرشفة.
Content Collector for Microsoft SharePoint يتيح لك دمج محتوى SharePoint في تطبيقات IBM FileNet Case Manager أو IBM Content Manager.
يُتيح لك Content Collector for Microsoft SharePoint تنفيذ تعليمات الاحتفاظ ديناميكيًا لتخزين المحتوى وفقًا لمتطلبات السياسة ثم حذفه عند الاقتضاء.
يضيف تصنيف المحتوى قيمة إلى Content Collector من خلال تعزيز قدرات التوجيه، ما يُتيح له اتخاذ قرارات التوجيه بناءً على التحليل الإحصائي.
تنفيذ أرشفة البيانات والمحتوى مع التجميع والإدارة والحوكمة.
جمع الرسائل وأرشفتها وفقًا للسياسات التي تحدِّدها.
إدارة نمو مشاركات الملفات على الشبكة.
توفير أرشفة مبنية على القيمة لتطبيقات SAP.
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