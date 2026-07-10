أدر محتوى SAP بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الأعمال. وادعم الامتثال، والاحتفاظ بالمحتوى، وعمليات eDiscovery من خلال ضمان تنظيم البيانات، وإمكانية الوصول إليها، وحوكمتها بصورة متسقة على مستوى المؤسسة.