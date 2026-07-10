IBM Content Collector for SAP Applications

جمع البيانات والمستندات التي يتم إنشاؤها عبر SAP، وأرشفتها، وإدارتها داخل مستودع متكامل بالاستفادة من منصة ECM الخاصة بك

تصميم ثلاثي الأبعاد لعدة كتل زرقاء داخل مناطق محددة تمثل البيانات

لمحة عامة

ما يتجاوز الأرشفة التقليدية

يوفر IBM Content Collector for SAP Applications إمكانات مرنة لأرشفة بيانات SAP والمحتوى المرتبط بها وإدارة هذا المحتوى وحوكمته. ويوسّع قدرات IBM في الأرشفة القائمة على قيمة الأعمال لتشمل تطبيقات SAP ومستودعات الأرشفة المختلفة، بما في ذلك مستودعات IBM Enterprise Content Management (ECM) وIBM Spectrum Protect.

الميزات

المزايا الرئيسة لـ IBM Content Collector for SAP Applications

يساعد Content Collector for SAP Applications على تحويل المستندات الواردة بمختلف أنواعها، وفهمها، ووضع الوسوم المناسبة لها، وتوجيهها إلى الأنظمة والأشخاص المعنيين.

رسم توضيحي تجريدي لبيانات سحابية ومخططات وأشكال مترابطة تمثل التحليلات وسير العمل

يطبّق Content Collector for SAP Applications نهج الأرشفة القائمة على قيمة الأعمال لمحتوى SAP من خلال حذف المعلومات بصورة قابلة للدفاع عنها عند انتهاء قيمتها التجارية أو التنظيمية.

رسم توضيحي لسير عمل إدارة دورة حياة مشروع

يمكن ربط المستندات القيّمة المخزنة في أنظمة ECM، مثل أوامر البيع والعقود، بمعاملات SAP لتوفير سجل متكامل عند الحاجة.

لقطة مقرّبة ليدَي رجل تتفاعلان مع جهاز محمول.

يدعم Content Collector for SAP Applications مستودعات IBM ECM، مما يتيح الاستفادة من إمكانات الإدارة الهرمية المدمجة للتخزين واستخدام البنية التحتية الحالية.

رسم توضيحي لسير عمل يتضمن شعارات عدة تطبيقات

يدعم Content Collector for SAP Applications بروتوكولات SAP ArchiveLink التقليدية، وSAP Content Server، وSAP NetWeaver Information Lifecycle Management لتلبية مجموعة واسعة من المتطلبات.

رجل يحلل بيانات ومؤشرات في بيئة مكتبية

يوفر Content Collector for SAP Applications إمكانات متقدمة لإدارة عمليات الأعمال من IBM وإدارة الحالات، مع تركيز محوري على المحتوى.

رسم توضيحي لتفاعل المتجر مع واجهة مستخدم هجينة

حالات الاستخدام

إدارة محتوى SAP وأرشفته على نطاق واسع

أدر محتوى SAP بفاعلية أكبر من خلال أرشفة البيانات لخفض تكاليف التخزين وتحسين أداء الأنظمة. وادعم الامتثال والحوكمة وعمليات eDiscovery مع إتاحة النشر القابل للتوسع والتكامل مع أنظمة إدارة المحتوى المؤسسية.
أرشفة بيانات SAP لخفض التكاليف

قم بأرشفة محتوى SAP لتحسين استغلال التخزين وتعزيز أداء الأنظمة، وقلِّل حجم البيانات في الأنظمة الأساسية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى المعلومات الحيوية، مما يساهم في تبسيط العمليات وخفض تكاليف البنية التحتية.
ضمان الامتثال والحوكمة لمحتوى SAP

أدر محتوى SAP بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الأعمال. وادعم الامتثال، والاحتفاظ بالمحتوى، وعمليات eDiscovery من خلال ضمان تنظيم البيانات، وإمكانية الوصول إليها، وحوكمتها بصورة متسقة على مستوى المؤسسة.
توسيع نطاق الأرشفة عبر نماذج نشر مرنة

انشر حلول أرشفة المحتوى بمرونة، بما في ذلك البيئات المعتمدة على الحاويات، لتوسيع العمليات بكفاءة. وواكب نمو أحجام البيانات مع الحفاظ على الأداء والتحكم التشغيلي.
دمج محتوى SAP مع الأنظمة المؤسسية

اربط محتوى SAP بأنظمة إدارة محتوى مؤسسية أوسع لتحسين الظهور والتحكم. وحسّن الاحتفاظ بالمحتوى، وإمكانية الوصول إليه، وإدارة دورة حياته عبر المحتوى المنظم وغير المنظم.

الموارد

البدء باستخدام Content Collector

إنشاء حلول أرشفة قائمة على قيمة الأعمال
يوضح هذا الإصدار من IBM Redbooks كيف تساعد مجموعة منتجات IBM Content Collector الشركات على إنشاء حلول أرشفة قائمة على قيمة الأعمال.
رسم توضيحي يضم عددًا كبيرًا من المربعات الزرقاء
IBM Content Collector
استكشف حلول Content Collector لحوكمة المحتوى على مستوى المؤسسة.
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