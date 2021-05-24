IBM Content Collector for File Systems
التحكم في مستندات مشاركات الملفات عبر الشبكة من خلال وظائف إزالة التكرار، والضغط، والاحتفاظ.
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مبرمج يجلس على كرسي. وفي الخلف يوجد مكتب عليه شاشتا مراقبة.

إدارة الأرشفة والاحتفاظ بأنظمة الملفات

يُعَد IBM Content Collector for File Systems حلًا مؤسسيًا للتحكم في المستندات على مشاركات الملفات عبر الشبكة من خلال توفير أدوات للأرشفة وإدارة أنواع الملفات المختلفة طوال دورة حياتها. يمكن تكوينه تلقائيًا لالتقاط المستندات عند وضعها في موقع مراقب على مشاركة الملفات، أو يمكنه أرشفة المحتوى الحالي بناءً على العمر أو حجم الملف أو معايير أخرى.
تلبية متطلبات الامتثال والقانونية

تلبية المتطلبات من خلال بحث eDiscovery، والاحتجاز القانوني، ووظائف الاحتفاظ بالسجلات.
تحسين كفاءة تكنولوجيا المعلومات

تمكَّن من أرشفة المحتوى بناءً على قيمة الأعمال وحذف المحتوى غير الضروري.
تقليل تكلفة البنية التحتية

استخدِم قدرات إزالة التكرار والأرشفة للمساعدة على تقليل التكاليف.
التحكم والأرشفة

يساعد المؤسسات على التحكم في المستندات وأرشفتها في مشاركات ملفات الشبكة.
تعريفات السياسة

يُتيح Content Collector for File Systems لفريق تكنولوجيا المعلومات تنفيذ سياسات أرشفة دقيقة لجمع وأرشفة معلومات محددة.
تكامل المحتوى

يُتيح تحسين تكامل المحتوى من خلال استيراد المستندات من الأنظمة الأصلية إلى تطبيقات IBM FileNet Case Manager أو IBM Content Manager.
التقاط محتوى مشاركة ملفات الشبكة

يمكن تكوين Content Collector for File Systems لالتقاط خصائص الملفات ونظام الملفات وتمرير هذه المعلومات إلى الأرشيف لنسخ الإعدادات في نظام الملفات.
البحث واسترجاع البيانات

يمكن معالجة مستندات نظام الملفات بناءً على البيانات الوصفية وتخزينها في هيكل مجلدات محدد في المستودع لتسهيل البحث والاسترجاع.

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