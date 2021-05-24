يُعَد IBM Content Collector for File Systems حلًا مؤسسيًا للتحكم في المستندات على مشاركات الملفات عبر الشبكة من خلال توفير أدوات للأرشفة وإدارة أنواع الملفات المختلفة طوال دورة حياتها. يمكن تكوينه تلقائيًا لالتقاط المستندات عند وضعها في موقع مراقب على مشاركة الملفات، أو يمكنه أرشفة المحتوى الحالي بناءً على العمر أو حجم الملف أو معايير أخرى.