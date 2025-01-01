يُعَد IBM Content Collector مجموعة منتجات مصممة لجمع وتحسين وإدارة البريد الإلكتروني وأنظمة الملفات وبيانات ومستندات SAP. تُتيح قدراته التعرُّف على المحتوى المؤسسي وأرشفته بناءً على قيمته التجارية، مع ضمان حماية المحتوى الحيوي والاحتفاظ به.