في عصر تهيمن فيه البيانات على المشهد، يُعد IBM Cognos Analytics أداة بارزة ورائدة في مجال ذكاء الأعمال (BI). فهو يقدِّم مجموعة واسعة من الوظائف التي توفِّر صورة دقيقة وموثوقًا بها وشاملة عن عملك في الوقت الفعلي، مع القدرة على التنبؤ بالنتائج وشرح أسبابها.

اكتشف واجهة مستخدم قائمة على الويب تحتوي على نمذجة بيانات ذاتية الخدمة، وتقارير قابلة للتخصيص بشكل متقدم، ولوحات معلومات، وعروض مصورة للبيانات، واستكشاف البيانات، والتوقع التنبؤي، والعديد من الميزات التحليلية المتقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.

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