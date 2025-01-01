المزايا
حوِّل بياناتك إلى قرارات حاسمة وحقِّق نجاح أعمالك باستخدام IBM Cognos Analytics
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في عصر تهيمن فيه البيانات على المشهد، يُعد IBM Cognos Analytics أداة بارزة ورائدة في مجال ذكاء الأعمال (BI). فهو يقدِّم مجموعة واسعة من الوظائف التي توفِّر صورة دقيقة وموثوقًا بها وشاملة عن عملك في الوقت الفعلي، مع القدرة على التنبؤ بالنتائج وشرح أسبابها.

  • اكتشف واجهة مستخدم قائمة على الويب تحتوي على نمذجة بيانات ذاتية الخدمة، وتقارير قابلة للتخصيص بشكل متقدم، ولوحات معلومات، وعروض مصورة للبيانات، واستكشاف البيانات، والتوقع التنبؤي، والعديد من الميزات التحليلية المتقدمة لتحسين اتخاذ القرارات.
  • استكشف الميزات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والوظائف الأسرع لتحسين الأداء وإعداد التقارير، والتحسينات في قابلية الاستخدام والمزيد في أحدث إصدار.
استكشف جميع ميزات IBM Cognos Analytics المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

6 أسباب لاختيار IBM Cognos Analytics بدلاً من Microsoft Power BI
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الميزات

إمكانية إعداد تقارير متقدمة قابلة للتخصيص بدرجة عالية

حلول متقدمة لإعداد التقارير بفضل خيارات توزيع وتأليف غير محدودة.

 لوحات معلومات ديناميكية وعرض مصوَّرة مذهلة

رؤى مدمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوقع تنبؤي، وقدرات استكشاف البيانات.

 حوكمة وإدارة قوية للبيانات المركزية

تحكم دقيق في الوصول والأذونات.

 وصول سلس إلى بياناتك

استيراد البيانات من مصادر بيانات مختلفة أو إنشاء نماذج من ملفات CSV أو جداول البيانات. الاتصال بالأنظمة السحابية أو المحلية.

 خيارات النشر المرنة وقابلية التوسع السلسة

النشر على الخوادم المحلية، أو على البنية التحتية السحابية الخاصة بك، أو على IBM Cloud مع توسيع النطاق حسب نمو عملك.

 اتصال عالٍ

ابقَ على اتصال بفضل تطبيق الأجهزة المحمولة الجديد. يمكنك الوصول إلى البيانات وتلقي التنبيهات في أي وقت ومن أي مكان من هاتفك.
السمات الرئيسية
إعداد تقارير الأعمال إنشاء تقارير متقدمة قابلة للتخصيص وتقديمها تمكن من اطْلاع الأطراف المعنية لديك على آخر المستجدات تلقائيًا. تمكَّن من إنشاء ومشاركة تقارير ديناميكية ومخصصة متعددة الصفحات بالتنسيقات التي ترغب بها الأطراف المعنية، بما في ذلك HTML وCSV وPDF وExcel والمزيد. استخدم تقنيات تأليف التقارير التي تفوق الأساليب التقليدية.
إعداد العروض المصورة ولوحات المعلومات بناء لوحات معلومات ديناميكية بسهولة أنشئ لوحات معلومات تفاعلية وجذابة في الوقت الفعلي بسرعة. وتمكَّن من سحب البيانات وتحديد موقعها لتوليد عروض مصورة تلقائية، واستعراض التفاصيل لمزيد من المعلومات، والمشاركة عبر البريد الإلكتروني أو برنامج Slack.
استكشاف البيانات والتوقع التنبؤي اكتشف الرؤى المخفية والتنبؤ بالتوجهات المستقبلية استخدِم نمذجة السلاسل الزمنية للتنبؤ بالتوجهات واكتشاف رؤى أعمق دون الحاجة إلى خلفية في علم البيانات.
مساعد الذكاء الاصطناعي اسأل مساعد الذكاء الاصطناعي في Cognos Analytics استخدم كلماتك الخاصة لتطلب من المساعد إجابات باللغة الطبيعية ورؤى من أي مصدر بيانات تحدده. ثم اطلب منه إنشاء لوحات معلومات في الوقت الفعلي من خلال عروض مصورة ديناميكية لمشاركة المعلومات.
المكانة في المجال
تحب الشركات من جميع الأحجام استخدام IBM Cognos Analytics بفضل ما يتميز به من سهولة استخدام، وقدرات العروض المصورة للبيانات، والتحليلات البديهية. تم منحه جائزة اختيار المشتري (Buyer’s Choice Award ) لعام 2025 من TrustRadius وتم تصنيفه كمنتج رائد في تقرير الشبكة لخريف 2025 الصادر عن G2 بشأن منصات التحليلات.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ الآن باستخدام حل شامل لذكاء الأعمال لتعزيز قراراتك القائمة على البيانات دون أي تكلفة.

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