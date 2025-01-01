احصل على ميزات ذكاء الأعمال (BI) ذات الصلة في حل واحد مع تسعير مباشر وواضح
عند اختيار حل ذكاء الأعمال، من الضروري إعطاء الأولوية للميزات ذات الصلة بالأعمال، مثل إعداد التقارير، ولوحات المعلومات، وقابلية التوسع، وخيارات النشر المتنقلة والمرنة، مع تسعير واضح، وكل ذلك مدعوم بحوكمة قوية.
على الرغم من أن Microsoft Power BI قد يبدو خيارًا مناسبًا، إلا أن هناك أسئلة مهمة قد ترغب في طرحها. هل Power BI مجاني وهل يلبي احتياجات عملي؟
يوفِّر ®IBM® Cognos Analytics حوكمة قوية، وتقارير أعمال متقدمة، وتصميمات بيانات تفاعلية في مكان واحد. وبفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوقع التنبؤي، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات دون الحاجة إلى التنقل بين منتجات وخدمات مختلفة.
تم تصميم IBM Cognos Analytics لتقديم تقارير فائقة السرعة وبدقة متناهية، وهو يمكِّنك من تخصيص التخطيطات والاستعلامات لإنشاء محتوى احترافي وتطبيقات تحليلات بالتنسيق الذي تفضله. استفِد من توسيع نطاق التوزيع الرقمي وقدرات الجدولة، بالإضافة إلى الوصول إلى رؤى تحليلية قيِّمة دون أي تكاليف إضافية.
استفِد من الحوكمة القوية وعناصر التحكم الأمنية المدمجة التي يمكنك تخصيصها حسب احتياجاتك. تمكَّن من تخصيص الأذونات، وإدارة القدرات التحليلية، والعمل مع مصدر مركزي للحقيقة – كل ذلك باستخدام حل يتوسع مع نمو أعمالك.
يوفِّر IBM Cognos Analytics تسعيرًا مسبقًا دون أي رسوم إضافية على خدمات التقارير أو معالجة البيانات. ما تراه من الأسعار هو ما تدفعه: لا توجد تكاليف مخفية، ولن تدفع سوى الأسعار المذكورة بوضوح.
اختر خيار النشر الذي يناسب احتياجاتك -السحابة كخدمة، أو البيئات المحلية أو الهجينة- نحن نغطي جميع الخيارات. يستطيع IBM Cognos Analytics التكيف مع البيئة التي يعمل بها عملك.
تنتشر شبكة شركاء IBM الواسعة في العديد من الدول. يتفوق شركاء Cognos Analytics في توفير الحلول للمجالات المالية، وسلاسل التوريد، والتسويق، وتكنولوجيا المعلومات، والعمليات، والمبيعات، والرعاية الصحية، والتعليم.