قلّل الإنفاق من خلال أسعار مخفضة عند حجز السعة مسبقًا.
في IBM Cloud، نحرص على أن تتوفر لك حلول دفع تتوافق مع ميزانيتك وأهدافك، ولهذا نقدم IBM Cloud Reservations، وهو خيار للتزويد المسبق بالسعة بأسعار مخفضة لدعم التخطيط طويل الأمد. تُعد IBM Cloud Reservations مثالية للمؤسسات ذات أحمال التشغيل المستمرة، ولا سيما تلك التي تسعى إلى معالجة مشكلات السعة والتوافر في السحابة. كما أنها مفيدة للشركات حديثة العهد بالسحابة التي تتعامل مع دورات مشتريات داخلية تمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، ويمكنها الاستفادة من وفورات فورية من دون دفعة مقدمة كبيرة. دعنا نساعدك على بناء بيئة أكثر قابلية للتنبؤ في إعداد الميزانيات.
وفّر ما يصل إلى 60% على حلول محددة عند اختيار مدة سنة واحدة، مقارنة بدورات الفوترة عند الطلب والدفع حسب الاستخدام.
لتضمن توفّر السعة التي تحتاج إليها في المكان والوقت المناسبين. وتوفِّر لك IBM Cloud Reservations سعة مضمونة داخل منطقة التوفّر ومركز البيانات اللذين تختارهما طوال مدة العقد.
يمكنك تحويل حلّك الحالي المعتمد على نموذج عند الطلب إلى فوترة وشروط عقد IBM Cloud Reservations. يمكنك إرفاق أي حل متوافق بحجزك أو فصله عنه متى احتجت.
قلّل إنفاقك بما يصل إلى 60% مع حجوزات سعة الخوادم الافتراضية لمدة سنة واحدة أو 3 سنوات. تجدر الإشارة إلى أنه ستتم محاسبتك شهريًا نظير السعة، وهي مضمونة ولا تتطلب أي دفع مقدمًا.
ثبّت سعرًا أقل لخوادمك التي تعمل بدون نظام تشغيل من خلال عقد لمدة سنة واحدة.
وفّر ما يصل إلى 35% مع عقد لمدة سنة واحدة، أو ما يصل إلى 55% مع عقد لمدة 3 سنوات.
تعرّف على كيفية بدء استخدام السعة المحجوزة في IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
تعرّف على كيفية بدء استخدام أسعار العقود محددة المدة في IBM Cloud Bare Metal Servers (Classic).
تعرّف على كيفية بدء استخدام السعة المحجوزة في IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC.
سجِّل الدخول إلى حسابك على IBM Cloud أو أنشئ حسابًا اليوم.
وفِّر خادمًا افتراضيًا أو خادمًا يعمل بدون نظام تشغيل واحجزه في IBM Cloud VPC.
وفِّر خادمًا يعمل بدون نظام تشغيل واحجزه في البنية التحتية الكلاسيكية من IBM Cloud.