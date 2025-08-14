دعم وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات Z: تقديم تكامل النسخ الصفري بين IBM Z وSalesforce Data Cloud

على الرغم من امتلاكهم ثروة هائلة من المعلومات، بما في ذلك سجلات العملاء والمعاملات المالية والرؤى التشغيلية وبيانات تاريخية تمتد لعقود، تواصِل معظم المؤسسات الاستفادة المحدودة من هذه البيانات. وفقًا لشركتَي Seagate وD&B، تظل 68% من بيانات المؤسسات غير محللة في معظم المؤسسات، ويواجه ما يصل إلى 82% من المؤسسات قيودًا بسبب عزلة البيانات. يعتمد نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى قدرة الشركات على الوصول إلى بياناتها المؤسسية وإدارتها والاستفادة منها في نماذج الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

لا تؤدي هذه الحواجز إلى تقييد الابتكار فحسب، بل تقلِّل أيضًا من عائد الاستثمار لمبادرات الذكاء الاصطناعي. في الواقع، تشهد الشركات التي تستثمر بشكل فعَّال في البيانات الموثوقة بها وعالية الجودة عائد استثمار مضاعفًا من الذكاء الاصطناعي، بنسبة 9% مقارنةً بنسبة 4.8%. الرسالة واضحة: لم يَعُد استخلاص قيمة البيانات المؤسسية خيارًا، بل أصبح أمرًا أساسيًا لتحقيق ميزة تنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.

لهذا السبب، نضع في مقدمة الابتكار المؤسسي كلًا من IBM watsonx، والكمبيوتر المركزي IBM Z، وIBM Data Gate for watsonx، وتقنية Salesforce Zero Copy. يمثِّل هذا التكامل بين IBM watsonx.data وSalesforce Data Cloud خطوة كبيرة نحو تمكين المؤسسات من استخدام بياناتها بأمان وكفاءة ودون الحاجة إلى تحريك البيانات بشكل معقد.