تُعتبر شريحة Telum معالجًا متقدمًا مصممًا لتشغيل أنظمة IBM LinuxONE 4، وهي مصممة خصيصًا للمؤسسات التي تعمل بأعباء عمل قائمة على Linux وتتطلب الأمان والموثوقية وقابلية التوسع، كل ذلك في إطار نظام موفِّر للطاقة.
يتميز تصميم شريحة Telum بالجمع بين تسريع الذكاء الاصطناعي المُدمج، والأمان الرائد في الصناعة، والأداء المحسَّن. وهي تمكِّن المؤسسات من اكتشاف الإمكانيات الجديدة في الذكاء الاصطناعي، والبيئات السحابية، والعمليات القائمة على البيانات، كل ذلك مصحوبٌ بالمرونة والاستدامة التي يشتهر بها نظام LinuxONE. تُبرز هذه الشريحة من الجيل التالي ابتكارات جديدة، وتضع معيارًا جديدًا للحوسبة المؤسسية من خلال توفير مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة لبيئات البيانات المعقدة بفضل ميزاتها التالية:
رحِّبوا بمعالج IBM Telum II ومسرع Spyre Accelerator1، اللذين تم تصميمهما لتحقيق الاستدلال عالي السرعة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة. احصل على رؤى وحلول أسرع، وحقق القيمة في وقت أقل في كل قطاعات أعمالك من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي المصمم للعمل في المكان الذي تشتد الحاجة إليه، عند مصدر بياناتك.
تم تصميم هذا الجيل الجديد من تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي لتوفير قدرات التعلم العميق ولتقديم نموذج الأساس، بطريقة تجمع بين نماذج متعددة متناسقة، وتركز على تحقيق الأداء العالي والدقة المتناهية، مما أتاح للعملاء الإقبال بشكل متزايد على استخدام نماذج أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا لإنجاز أعباء أعمالهم خلال المعاملات، علاوة على استخدام حالات استخدام ذكاء اصطناعي توليدية معينة.
من المتوقع أن يتوفر معالج Telum II وSpyre Accelerator في عام 2025.
تحتوي شريحة Telum على تسريع الذكاء الاصطناعي مدمج مباشرةً في المعالج، ما يمكِّن من إجراء استدلالات وتحليلات فورية على بيانات التحليلات والمعاملات دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. ومع وجود محرك مضاعفة المصفوفات المُحسَّن لمهام التعلم العميق والتعلم الآلي، تعالج الشريحة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، ما يمكِّن المؤسسات من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الشريحة نفسها للحصول على رؤى فورية أثناء المعاملات، وهذا مثالي لحالات الاستخدام مثل الكشف عن الغش والاحتيال، وإدارة المخاطر، وإجراء التحليلات التنبؤية.
تقدِّم شريحة Telum تشفيرًا شاملًا من النهاية إلى النهاية، ما يساعد على ضمان حماية البيانات سواء في حالة السكون (التخزين)، أو خلال النقل، أو حتى خلال الاستخدام. تساعد قدرات الحوسبة السرية على الحفاظ على تشفير البيانات خلال المعالجة، ما يحمي أعباء العمل الحساسة في الوقت الفعلي. ومع وجود تشفير آمن ضد الحوسبة الكمومية، تكون الشريحة مُجهزة للحماية من التهديدات المستقبلية الناتجة عن الحوسبة الكمومية، ما يساعد على ضمان أمان البيانات على المدى الطويل. أيضًا، تم دمج آليات كشف التلاعب في الأجهزة، ما يساعد على التعرُّف على حالات الوصول أو التعديلات غير المصرَّح بها ومنعها، ما يعزز الأمان للتطبيقات الحساسة.
صُممت شريحة Telum للبيئات التي لا يمكن فيها تحمل أي انقطاع، حيث تقدم نسبة مدة تشغيل تصل إلى 99.999999% للأنظمة ذات المهام الحساسة. ومع وجود آليات الإصلاح الذاتي والاحتياطات المدمجة، تساهم الشريحة في ضمان التشغيل المستمر من خلال التجاوز التلقائي للفشل في حال حدوث أعطال في الأجهزة أو البرمجيات. أيضًا، تُتيح قدرات الاستعادة الفورية للنظام إعادة توجيه أعباء العمل بسرعة، ما يحافظ على الأداء دون انقطاع.
شريحة Telum جاهزة للعمل في البيئات السحابية، حيث تم تصميمها لتعمل بسلاسة مع التطبيقات المعبأة في الحاويات والبيئات مثل Kubernetes وRed Hat OpenShift. وهي تدعم التكامل مع البيئات السحابية العامة مثل AWS وAzure وIBM Cloud، ما يوفِّر مرونة في نشر أعباء العمل عبر البيئات السحابية الهجينة ومتعددة السحابات. وبالإضافة إلى ذلك، تُتيح قدرات التوسع المرن تعديل أعباء العمل بشكل ديناميكي للاستجابة لحالات التقلب في الطلب، ما يساعد على ضمان الأداء العالي.
تتميز شريحة Telum بأنها تضم 8 أنوية، مع 16 خيطًا لكل نواة، ما يوفر إجمالي 128 خيطًا لكل معالج؛ وذلك لتمكين المعالجة المتوازية الضخمة لأعباء العمل المعقدة وعالية الطلب. وبفضل سرعة الساعة التي تصل إلى 5.5 جيجاهرتز، تساهم الشريحة في ضمان تنفيذ سريع للمهام الحرجة التي تتطلب بيانات كثيفة وتكون حساسة من حيث الوقت4. تُسهم الذاكرة المخبأة الكبيرة الموجودة على الشريحة في تعزيز الأداء من خلال تحسين سرعة الوصول إلى البيانات وتقليل زمن الانتقال، ما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب ذاكرة كبيرة.
صُممت شريحة Telum مع مراعاة الاستدامة، حيث تقدِّم أداءً عاليًا في الحوسبة مع تقليل استهلاك الطاقة. إذ يُسهم تصميمها الفعَّال من حيث الطاقة في التقليل من التكاليف التشغيلية والأثر البيئي، ما يساعد المؤسسات على تحقيق أهداف الاستدامة دون التأثير على جودة الأداء.
وقد تم تحسين كفاءة الطاقة بشكل أكبر بفضل استخدام معالج Telum II؛ إذ تم تقليل الطاقة الأساسية المطلوبة بنسبة تصل إلى 15% حسب تصميم وحدة الإدخال/الإخراج ووحدة إدخال البيانات (DPU) المركزية5.
في القطاعات التي يكون الوقت فيها عاملًا مهمًا في جني الأرباح، يُسهم الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي في توفير الملايين. تقوم شريحة LinuxONE Telum بمعالجة المعاملات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في وقت واحد، ما يسمح بالكشف عن الاحتيال في أثناء حدوثه، دون التأثير على الأداء. تستطيع المؤسسات المالية الآن التصرف في الوقت الفعلي بكل ثقة.
لا يتوقف نجاح مؤسسات الرعاية الصحية على تقديم أداء متميز فحسب—بل تحتاج إلى الموثوقية كذلك. وبفضل التشفير الكامل على كل طبقة وميزات الخصوصية المدمجة، تساعد شريحة Telum على ضمان أمان بيانات المرضى، حتى في البيئات السحابية الهجينة. تكون البيانات محمية، ما يُمكِّن مقدِّمي الرعاية الصحية من الابتكار مع الحفاظ على الامتثال للّوائح التنظيمية.
الكشف المتقدم عن الأنشطة المالية المشبوهة، ما يدعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويقلِّل من خطر الجرائم المالية.