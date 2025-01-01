رحِّبوا بمعالج IBM Telum II ومسرع Spyre Accelerator1، اللذين تم تصميمهما لتحقيق الاستدلال عالي السرعة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة. احصل على رؤى وحلول أسرع، وحقق القيمة في وقت أقل في كل قطاعات أعمالك من خلال تسريع الذكاء الاصطناعي المصمم للعمل في المكان الذي تشتد الحاجة إليه، عند مصدر بياناتك.

تم تصميم هذا الجيل الجديد من تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي لتوفير قدرات التعلم العميق ولتقديم نموذج الأساس، بطريقة تجمع بين نماذج متعددة متناسقة، وتركز على تحقيق الأداء العالي والدقة المتناهية، مما أتاح للعملاء الإقبال بشكل متزايد على استخدام نماذج أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا لإنجاز أعباء أعمالهم خلال المعاملات، علاوة على استخدام حالات استخدام ذكاء اصطناعي توليدية معينة.

من المتوقع أن يتوفر معالج Telum II وSpyre Accelerator في عام 2025.