الأمان مع IBM LinuxONE

يُسهم نظام IBM® LinuxONE 4 في تعزيز مستويات حماية البيانات من خلال التشفير المتكامل، والتشفير الكَمي الآمن وأدوات الامتثال المتقدمة، وهو مصمَّم ليكون خادم Linux الأكثر أمانًا في السوق.

تم تصميم LinuxONE 4 للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية البيانات الحساسة مع المساعدة على ضمان الأداء وقابلية التوسع، وهو يوفِّر بنية أمان لا مثيل لها مصمَّمة للتعامل مع تحديات التهديدات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك المخاطر المحتملة التي تشكِّلها الحوسبة الكمية.

