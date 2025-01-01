الأمان مع IBM LinuxONE

يُسهم نظام IBM® LinuxONE 4 في تعزيز مستويات حماية البيانات من خلال التشفير المتكامل، والتشفير الكَمي الآمن وأدوات الامتثال المتقدمة، وهو مصمَّم ليكون خادم Linux الأكثر أمانًا في السوق.
تم تصميم LinuxONE 4 للمؤسسات التي تحتاج إلى حماية البيانات الحساسة مع المساعدة على ضمان الأداء وقابلية التوسع، وهو يوفِّر بنية أمان لا مثيل لها مصمَّمة للتعامل مع تحديات التهديدات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك المخاطر المحتملة التي تشكِّلها الحوسبة الكمية.
يُسهم التشفير الآمن الكمي على IBM LinuxONE في إعداد المؤسسات لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني المستقبلية من خلال استخدام خوارزميات التشفير ما بعد الكمي المصمَّمة لتحمل الإمكانات الحاسوبية المتقدمة لأجهزة الكمبيوتر الكمية. إذ تساعد هذه الخوارزميات على ضمان استمرار حماية البيانات الحساسة، حتى ضد تهديدات الحوسبة الكمية التي قد تضر بأساليب التشفير التقليدية.
وبفضل المرونة في التشفير تتمكن المؤسسات من التبديل بسلاسة بين خوارزميات التشفير المختلفة دون حدوث اضطرابات كبيرة في العمليات، وهذا يضمن الانتقال السلس إلى معايير التشفير ما بعد الكَمي مع تطورها. كما تضمن هذه المرونة حماية تدابير الأمان من التحديات المستقبلية، ما يمكِّن الشركات من المحافظة على مستويات مرتفعة من حماية البيانات مع تطور التكنولوجيا.
يساعد نظام IBM LinuxONE 4 على ضمان أمان البيانات بشكل كامل من خلال استخدام التشفير المتكامل لجميع المعلومات الحساسة، سواء أكانت في حالة السكون، أو النقل، أو خلال عمليات إدارة المفاتيح.
مع IBM LinuxONE 4، لا يتعين على المؤسسات الاختيار بين الأداء والأمان. إذ تم تحسين النظام لتقديم معالجة عالية السرعة مع المساعدة على ضمان التشفير الكامل والامتثال، ما يجعله الحل الأمثل للتطبيقات بالغة الأهمية.
يوفر IBM Secure Execution for Linux بيئات مقاومة للتلاعب لحماية أكثر أعباء العمل حساسية لديك من الوصول الضار أو التلاعب. تُنشئ هذه التقنية عزلًا معزَّزًا بواسطة الأجهزة يُعرف باسم "بيئات التنفيذ الموثوق بها"، ما يساعد على ضمان فصل التطبيقات والبيانات بشكل آمن، وتقليل المخاطر وتعزيز الأمان. فمن خلال فرض فصل المهام، يُسهم Secure Execution في التقليل من الثغرات الأمنية من خلال عزل المهام الحساسة، ما يمنع المستخدمين غير المصرَّح لهم من الوصول إلى البيانات الحساسة. يساعد نموذج الأمان القوي هذا على ضمان بقاء أعباء العمل محمية، حتى في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.
يوفِّر IBM LinuxONE مجموعة شاملة من ميزات الامتثال والتدقيق التي تساعد على ضمان بقاء مؤسستك آمنة ومستوفية للمتطلبات التنظيمية. ومن خلال المراقبة في الوقت الفعلي، يتتبع النظام العمليات باستمرار لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها بشكل استباقي قبل تفاقمها وتحولها إلى تهديدات أمنية أكبر. تعمل أدوات المنصة -الجاهزة للتدقيق- على تبسيط عمليات الامتثال، ما يتيح لك تلبية المعايير الصارمة المطبقة في كل صناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) ومعايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC). تعمل هذه الميزات على تبسيط عمليات التدقيق وتوفير رؤى أمنية تفصيلية للمساعدة على الحفاظ على الامتثال التنظيمي عبر العديد من الصناعات.
يتكامل نظام IBM LinuxONE 4 بسلاسة مع حلول الأمان والأدوات البرمجية الرائدة لتوفير حماية شاملة لأعباء العمل بالغة الأهمية. كما أنه يتكامل مع مجموعة واسعة من الحلول الأمنية التابعة لجهات خارجية، بما في ذلك SIEM وجدران الحماية وأنظمة إدارة الهوية، ما يمنح المؤسسات المرونة في تصميم بنية الأمان الخاصة بها.
توفِّر أساسًا قويًا يركِّز على الأمان للبيئات السحابية الهجينة. وهي تدعم تطوير التطبيقات الحديثة باستخدام Kubernetes، ما يُتيح النشر السلس للتطبيقات السحابية الأصلية وإدارتها عبر البنى التحتية المتعددة، بما في ذلك البيئات السحابية العامة والخاصة والبيئات المحلية. ويوفِّر هذا المزيج مزيدًا من الأمان والموثوقية وقابلية التوسع، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات المهام الحساسة.
توفِّر قدرات أتمتة واسعة النطاق على IBM LinuxONE. ويُتيح هذا التكامل للمستخدمين أتمتة أعباء العمل وإدارتها في البيئات السحابية الهجينة، ما يُسهم في تبسيط توفير البنية التحتية وإدارة التكوين ونشر التطبيقات. إذ يؤدي ذلك إلى تعزيز السرعة التشغيلية، خاصة للمؤسسات التي تتطلع إلى تحديث بيئات تقنية المعلومات وتأمينها من خلال الأتمتة.
في ظل التهديدات المستمرة المتعلقة بالاحتيال وخرق البيانات، تعتمد شركات الخدمات المالية على التشفير الكامل والتشفير الكمي الآمن من IBM لتأمين المعاملات وحماية البيانات المالية الحساسة والمساعدة على ضمان الامتثال للّوائح الصارمة مثل معايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC).
يوفِّر LinuxONE 4 لمؤسسات الرعاية الصحية الأدوات اللازمة لتأمين بيانات المريض وتلبية متطلبات الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). ويساعد التشفير المتكامل والمراقبة في الوقت الفعلي على حماية السجلات الطبية الحساسة من التهديدات الإلكترونية والحفاظ على خصوصية المريض.
بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع المعلومات السرية، يوفِّر LinuxONE 4 تشفيرًا متقدمًا وحاويات خدمة آمنة وخوارزميات آمنة كميًا، ما يجعله المنصة المثالية للتطبيقات والبيانات المتعلقة بالأمن القومي.