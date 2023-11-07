يقول أكثر من 80% من الرؤساء التنفيذيين أن الاستثمارات في مجال الاستدامة ستؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال في السنوات الخمس المقبلة.². ولكن في حين أن 86% من الشركات لديها استراتيجية الاستدامة الاستدامة، إلا أن 35% فقط من الشركات اتخذت إجراءات بشأن هذه الاستراتيجية.

يمكن أن يؤدي دمج Linux أحمال التشغيل على 5 أنظمة IBM LinuxONE Emperor 4 بدلاً من تشغيلها على X86 Server مقارنةً بالأنظمة الأخرى في ظروف مماثلة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 75%. كما تقلل المعلومات التكنولوجية أيضًا من المساحة بنسبة 50%، وتقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 850 طنًا من المقاييس سنويًا.