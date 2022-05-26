يُحدِث الذكاء الاصطناعي تحولًا في الصناعات، وتحتاج الشركات إلى بنية تحتية قادرة على التعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان. يوفر خادم IBM LinuxONE، المدعوم بمعالج IBM Telum®، تسريع الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل الشريحة، ما يُتيح الاستدلال الفوري لعدة نماذج ذكاء اصطناعي بزمن انتقال قصير للغاية. تُتيح هذه القدرة المتقدمة -عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي التنبؤي والنماذج اللغوية الكبيرة- للشركات تحليل البيانات في موقعها، ما يوفر رؤى أسرع وأكثر عمقًا للتطبيقات الحيوية مثل الكشف المتقدم عن الاحتيال، وتحليل المخاطر، والتصوير الطبي.