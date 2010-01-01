موارد IBM Storage FlashSystem

تقدِّم عائلة منصات IBM Storage FlashSystem أداءً رائدًا في السوق، مما يتيح لك تبسيط التعقيدات التشغيلية وتسهيل الإدارة والإشراف عبر أي بيئة.
اختر نظام IBM Storage FlashSystem الذي يناسب احتياجاتك.
تعرَّف على المزيد حول كيفية الاستفادة من منصات IBM Storage FlashSystem وأحدث الميزات.
اكتشف كيف تساعدك منتجات IBM Storage على دمج البنية التحتية للتخزين وتحسينها.
يستخدم التخزين بالذاكرة الوميضية رقائق ذاكرة فلاش لكتابة البيانات وتخزينها بسرعة وكفاءة. تعرَّف على كيفية عمله.
استكشف أفضل الممارسات وتحسينات الأداء التي يمكن تحقيقها باستخدام منتجات IBM Storage FlashSystem.
اكتشف خيارات التدريب المتاحة، أو ابدأ دورة معينة، أو ابدأ مسارًا تعليميًا، أو احصل على شارة.
التقِ بالآخرين، وشارك، وناقش، وتعلم عن المسائل المتعلقة بمنتجات IBM Storage.
نمِّ عملك وحقق أهدافك مع الشريك التقني المناسب، والموارد المناسبة، والدعم الأمثل.
اكتشف الحل الأنسب لاحتياجات مؤسستك.
اكتشف كيف يستخدم العملاء تقنية IBM Storage FlashSystem لتحقيق أهدافهم والتفوق على المنافسين.
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولية عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنة ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنة بالأنظمة المماثلة.
تعرَّف على الأسباب التي جعلت IBM Storage FlashSystem يتصدر كمنتج رائد في تقرير Magic Quadrant لعام 2023 الصادر عن Gartner بشأن مصفوفات التخزين الأساسية.
ألقِ نظرة أعمق على مفهوم المرونة الإلكترونية التي لا تدافع ضد الهجمات الإلكترونية فحسب، بل تضع حلولاً للتعافي من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي بأسرع وقت ممكن في حال وقوع هجوم.
المنصة المدمجة التي توفِّر البساطة، والقدرة على التحمل، والأمان، والأداء.
مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية المدعومة بالسحابة الهجينة لأعباء العمل المتوسطة.
أحدث مصفوفات الذاكرة الوميضية فقط المدعومة بتقنية السحابة المتعددة للمؤسسات.
تستطيع منصة IBM Storage FlashSystem مساعدتك على حماية أعمالك وتوسيع نطاقها على أي شبكة.
نظام IBM FlashSystem مع خاصية Storage Insights Pro لمراقبة أنماط الإدخال/الإخراج في الوقت الفعلي باستخدام نموذج الكشف عن التهديدات المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
احصل على إجابات عن أسئلتك المتعلقة بمنصات IBM Storage FlashSystem.
احصل على الإجابات التي تحتاجها بخصوص IBM Storage FlashSystem ووحدة التحكم في حجم SAN.
دورة أساسيات IBM Storage FlashSystem تشرح مبادئ أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية.
حلول التخزين الجاهزة للمستقبل من IBM تُعيد تشكيل معالم مراكز البيانات. ما مدى مرونة مؤسستك؟
تعرَّف على نماذج وخيارات FlashSystem المصممة لتلبية احتياجات التخزين المتزايدة باستمرار للأعمال بجميع أحجامها.
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