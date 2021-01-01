Waeg، إحدى شركات IBM

بعد الاستحواذ عليها في عام 2021، أصبحت Waeg الآن مدمجة بالكامل في IBM، ما يعزِّز قدرات IBM في أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتقديم حلول Salesforce متميزة.
تفخر IBM بدمج الخبرات الواسعة لفريق Waeg في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتصنيع، والسلع الاستهلاكية المعبأة. يعمل الفريق على تحديات الأعمال لدى العملاء من خلال حلول تشمل التجارة بين الأعمال (B2B)، والسحابة التسويقية، وأدوات CPQ، والتحولات في المبيعات والخدمات.
تُعَد تجارب التجارة الإلكترونية القوية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتجارة عبر قنوات متعددة عوامل نمو في صميم استشارات الأعمال. توفِّر IBM خبرة استشارية شاملة وشراكات أنظمة بنائية من الطراز العالمي، تغطي الاستراتيجية الرقمية، والتصميم، والتنفيذ، والتكامل، والعمليات.
والنتيجة هي تجارب عملاء قائمة على الرؤى والنتائج التي تبني الثقة وتوسِّع نطاق وصولك وملاءمته بشكل مربح.
اليوم، يعتمد النجاح في الأعمال على البقاء في طليعة الديناميكيات السوقية، والتمتع بالمرونة الكافية للتكيف مع الظروف الاقتصادية الكلية، والحفاظ على الوعد بتقديم تجارب عالية الجودة لعملائك وشركائك وموظفيك. الفرق في القدرة على الوفاء بهذا الوعد يكمن في قوة IBM و Salesforce.
تُعَد الفرص التي يقدِّمها الذكاء الاصطناعي للأعمال هائلة، ولكن لم يتم استغلالها بعد. تخيل أن لديك حليفًا قويًا يجمع بين عمق الخبرة البشرية وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة أصعب تحديات الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، هذا بالضبط ما يقدمه مستشارو IBM المدعومون منصة IBM Consulting Advantage.
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