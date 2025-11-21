سرِّع نمو المحفظة، وحسِّن الكفاءة، وعزِّز جاهزيتها للتخارج من خلال خبرة IBM في استشارات الأسهم الخاصة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
يسعى كل قائد في مجال الأسهم الخاصة إلى تحقيق النتيجة نفسها—تسريع تحقيق القيمة عبر الشركات ضمن المحفظة. لكن فترات الاحتفاظ الأقصر، وارتفاع توقُّعات المستثمرين، والأنظمة القديمة قد تجعل من الصعب التحرّك بالسرعة المطلوبة لمعالة البيانات.
وهنا يأتي دور IBM، إذ تساعد شركات الأسهم الخاصة وشركات المحافظ على تحويل التعقيد التشغيلي إلى قيمة فعلية.
ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة الهجينة، تسهم ®IBM Consulting في تسريع الكفاءة والنمو، بما يساعدك على تعزيز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، وتوسيع الهوامش، وبناء قصة تخارج أقوى.
نعمل نبًا إلى جنب مع فريقك، ونبتكر معًا حلولًا قابلة للتوسع وتحقق نتائج ملموسة — لا مجرد عروض تقديمية. ومع التكنولوجيا المناسبة والتركيز المشترك على النتائج، نساعدك على تقديم قيمة متنامية عبر مختلف الاستثمارات في المحفظة.
من مرحلة العناية الواجبة إلى التخارج، تساعدك IBM على اكتشاف القيمة وتحقيقها بسرعة. نُجري تقييمات سريعة لجاهزية التقنية والذكاء الاصطناعي تكشف عن كفاءات مخفية قبل الاستحواذ وبعده. وتوفّر برامج “رفع القيمة” التي نقدّمها بعد الإغلاق تحسينًا سريعًا لمصاريف البيع والإدارة العامة (SG&A)، كما يضمن تسعير الحوافز المتوافق أن تحقق النجاح معًا.
حوِّل البيانات إلى أداء. تساعد IBM شركات المحافظ على أتمتة مجالات المالية والمشتريات والموارد البشرية؛ لتقليل التكاليف، وتسريع دورات الإقفال، وتحسين دقة التنبؤات. أعِد تصوّر طريقة إنجاز العمل — واكتشف فرص توفير التكاليف، وحرِّر رأس المال، ودعِّم النمو من خلال نتائج ملموسة تتراكم بسرعة.
توسَّع بذكاء أكبر. تحتاج شركات المحفظة إلى بنية تحتية حديثة دون تعقيدات أو التكاليف الباهظة لإعادة هيكلة المؤسسات على نطاق واسع. تقدّم IBM سحابة هجينة وتحديثًا للتطبيقات بتصميم مُصمَّم ليلبّي الاحتياجات ويخدم الفرق المرِنة — سريعة النشر، وسهلة الإدارة، وتضمن تحقيق عائد استثمار ملموس.
خفض بنسبة 40% في تكاليف التشغيل المالية و70% في نفقات المورّدين — مدعوم بأُطر الذكاء الاصطناعي نفسها التي نقدّمها الآن لعملائنا.
تحويل إنتاجية الذكاء الاصطناعي إلى واقع مع شركة الرياض للطيران.
1) أكثر من 40 مليون دولار أمريكي من الفوائد من خلال تحسين المشتريات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تم اختيار IBM كشركة رائدة في توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من التجارب الأولية إلى الإنتاج، من خلال المسرّعات المتخصصة لكل صناعة وتسليم النتائج القائم على الأهداف.
تحظى IBM بتقدير واسع لتضمينها الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل المالية، وتعزيز كفاءة التكلفة بمساندة أكثر من 30 ألف ممارس مالي.
تم تصنيف IBM Consulting كشركة رائدة في السوق لإعادة ابتكار العمليات المؤسسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق قيمة جديدة للأعمال.
تسريع التحول الرقمي، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى وتقليل التكاليف باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال حلول عمليات الأعمال من IBM.
توفِّر IBM Consulting خدمات استشارية متخصصة في البيانات والذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على بناء استراتيجيات ذكاء اصطناعي مسؤول وقابل للتوسع.
يُعَد ®IBM watsonx Orchestrate حلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة يمكِّن أعمالك من خلال أتمتة المهام وتبسيط العمليات المعقدة.
