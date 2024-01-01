يُتيح التخلُّص من الهدر وتحسين الإنفاق إمكانية إعادة الاستثمار. هذا ما تعنيه IBM بعبارة (التوفير لتحقيق التحوُّل). دع IBM Consulting تساعدك على تمويل رحلة التحديث الخاصة بك ذاتيًا من خلال إدارة مالية رشيدة لإنفاقك السحابي، مستندة إلى مبادئ أُطر عمل العمليات المالية (FinOps) وإدارة الأعمال التكنولوجية (TBM).

تقدِّم IBM Consulting خدمات العمليات المالية (FinOps) بما يتماشى مع إطار عمل FinOps.org و TBM Council. ونلتزم بمبادئ العمليات المالية والتي تتضمن التعاون واتخاذ القرارات بناءً على قيمة الأعمال وملكية الإنفاق السحابي، وإمكانية الوصول إلى البيانات، والحوكمة المركزية، والمساءلة الموزَّعة لاستهلاك السحابة. كما نوفر المعلومات ونحسِّن الأداء وندير العمليات بثقافة العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية لتحقيق نتائج أعمال إيجابية.

ندعم عملاءنا بالطريقة التي تميِّز IBM Consulting: