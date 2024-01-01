IBM Consulting التوفير لتحقيق التحول
توفير الهياكل والأساليب والأدوات لتبسيط الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والسحابة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتحكم في تكاليف السحابة
حدِّد موعدًا لإجراء مكالمة تعريفية موجزة
رسم توضيحي لأتمتة العمليات المالية لبرنامج Turbonomic، سُحُب متصلة برسوم بيانية
احصل على رؤية واضحة حول التكاليف، وتخلَّص من الهدر، وحسِّن استخدام السحابة

يُتيح التخلُّص من الهدر وتحسين الإنفاق إمكانية إعادة الاستثمار. هذا ما تعنيه IBM بعبارة (التوفير لتحقيق التحوُّل). دع IBM Consulting تساعدك على تمويل رحلة التحديث الخاصة بك ذاتيًا من خلال إدارة مالية رشيدة لإنفاقك السحابي، مستندة إلى مبادئ أُطر عمل العمليات المالية (FinOps) وإدارة الأعمال التكنولوجية (TBM).

تقدِّم IBM Consulting خدمات العمليات المالية (FinOps) بما يتماشى مع إطار عمل FinOps.org و TBM Council. ونلتزم بمبادئ العمليات المالية والتي تتضمن التعاون واتخاذ القرارات بناءً على قيمة الأعمال وملكية الإنفاق السحابي، وإمكانية الوصول إلى البيانات، والحوكمة المركزية، والمساءلة الموزَّعة لاستهلاك السحابة. كما نوفر المعلومات ونحسِّن الأداء وندير العمليات بثقافة العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية لتحقيق نتائج أعمال إيجابية.

ندعم عملاءنا بالطريقة التي تميِّز IBM Consulting:

  • من خلال اكتشاف فرص إعادة الاستثمار من الأموال المدخرة
  • من خلال الاستفادة من معرفتنا وخبراتنا العميقة في مختلف القطاعات
  • من خلال تطبيق نهج مشترك يتماشى مع مؤسسة FinOps Foundation ومجلس TBM Council

Cloud Cost Management and Optimization Solutions
شاهِد "Optimizing Efficiency in Cloud-native AI Environments"
القدرات
تقييم

تزويد العملاء بتقييم لمستوى نضج وقدرات العمليات المالية و/ أو إدارة الأعمال التكنولوجية في مؤسساتهم، وتحديد فرص تحسين التكاليف على المستوى العام، ووضع استراتيجية مستقبلية، وتقديم التدريب عند الحاجة.
التحول

تزويد العملاء بفهم تفصيلي لتكاليف سعة السحابة وفرص التحسين، بما في ذلك تقديم استشارات الخبراء حول تحديث البنية التحتية لتعزيز قيمة السحابة وتقليل التكاليف.
إدارة

تقديم خدمات مُدارة للعمليات المالية و/ أو إدارة الأعمال التكنولوجية للعملاء الذين يحتاجون إلى نموذج تشغيلي قوي وقابل للتوسع لإدارة وقياس وتحسين نفقات السحابة بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
الأدوات والأتمتة

تزويد العملاء برؤية موحدة وفي الوقت الفعلي لبيانات تكلفة السحابة، مما يتيح شفافية أكبر للتكاليف وتحكمًا أفضل وزيادة في توفير سعة السحابة.
دراسات حالة

نشرت شركتا Apptio و Nordcloud التابعتان لشركة IBM أكثر من 100 دراسة حالة، بما في ذلك:

شاهِد جميع دراسات الحالة الخاصة بشركة Apptio

شاهِد جميع دراسات الحالة الخاصة بشركة Nordcloud
تعرّف على الخبراء James Stevenson

شريك وقائد عالمي في ممارسة استشارات السحابة لدى IBM، يمتلك James سنوات عديدة من الخبرة العملية في مساعدة العملاء على تحقيق التحولات الرقمية وتحولات السحابة ومحافظ التطبيقات التي تركِّز على تحقيق نتائج للأعمال.
الموارد دليل CIO لتحسين تكلفة تكنولوجيا المعلومات

يتناول هذا الكتاب الإلكتروني أربع طرق لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات لديك.

 بناء حل للعمليات المالية للجميع باستخدام مجموعة IBM FinOps

تعالج مجموعة حلول العمليات المالية المقدمة من IBM التحديات الأكثر إلحاحًا في إدارة الشؤون المالية السحابية.

 حلول العمليات المالية من IBM

عزِّز قيمة إنفاقك على التكنولوجيا في أي بيئة سحابية.
حلول ذات صلة Apptio

مجموعة من حلول برمجيات إدارة العمليات المالية التقنية، والإدارة المالية السحابية، والتخطيط المرن للمؤسسات، والتي تتيح لك ربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال واضحة.

 استكشف IBM Apptio ®Turbonomic

منصة برمجيا تساعد المؤسسات على تحسين أداء وتكلفة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، بما في ذلك البيئات السحابية العامة والخاصة والهجينة. 

 استكشف IBM Turbonomic Cloudability

حل العمليات المالية الرائد في السوق الذي يمنح الممارسين القدرات التي يحتاجون إليها، بغض النظر عن مرحلة رحلتهم السحابية، لجعل السحابة ميزة تنافسية.

 استكشف IBM Cloudability
الخطوات التالية
النشرات الإخبارية

سجل الاشتراك للحصول على معارف شهريًا عن آخر الأخبار والاتجاهات الناشئة.

 اشترك البحث عن فرص توظيف

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.

 استكشف