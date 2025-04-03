تتيح تقنيات المساعد الصوتي للمستخدمين استبدال صوتهم بلوحة المفاتيح. لكن الحلول الاستهلاكية الحالية لم تُصمم للمؤسسات وتعمل على السحابة العامة، ما يعني افتقارها إلى ضوابط الأمان. باستخدام IBM Watson® وتقنية IBM Cloud® Hyper Protect Virtual Servers، طوّر شريك أعمال IBM، شركة Vicom Infinity، حلًا مخصصًا للمؤسسات يخزّن المحادثات في بيئة غنية بعناصر الأمان.
كانت شركة Vicom Infinity, Inc. ترى أن تشغيل حل المساعد الصوتي الخاص بها على منصة سحابة عامة يُشكل مخاطرة أمنية نظرًا لإمكانية الوصول غير المصرّح به عبر "أبواب خلفية". فكيف يمكن للشركة تأمين حلها؟
من خلال تطبيق تقنية Hyper Protect Virtual Servers، اكتسبت شركة Vicom Infinity الثقة لبناء حل المساعد الصوتي الخاص بها باستخدام تقنيات Watson على سحابة عامة، مع جعله مناسبًا للمؤسسات وبتكلفة تنافسية.
تتيح منتجات المساعد الصوتي التفاعل مع جهاز الكمبيوتر دون لمس لوحة المفاتيح. تستهدف المنتجات الحالية مثل Google Home و Amazon Alexa المستهلكين، لكن Vicom Infinity أرادت تطوير منتج مخصص للمؤسسات. لكن هذه الحلول الاستهلاكية تُخزن المحادثات والبيانات الصوتية فقط في بيئة سحابة عامة، حيث لا يمتلك المستخدم السيطرة على ضوابط الأمان. كما أن العديد من بيئات السحابة العامة لا تفي بمعايير الأمان الصارمة المطلوبة من المؤسسات.
كانت Vicom Infinity قلقة من أن ضعف الأمان في السحابة العامة قد يتيح للمنافسين الوصول غير المشروع إلى الكود الخاص بها ونسخ فكرتها. يقول Alex Kim، مهندس ومصمم حلول في Vicom Infinity: "إذا كنت تستخدم Amazon Alexa، فيمكن للمطورين الاطّلاع على محادثاتك. أردتُ بناء حلٍّ مؤسسيّ يمكن للمستخدم التحكم فيه."
وقال Len Santalucia، الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة Vicom Infinity: "إذا فكرت في الأمر، هل يمكنك أن تتخيل عميلاً يستخدم أجهزة الكمبيوتر المركزية، والتي تحظى بأمان دقيق ومدروس، يسمح بتخزين بياناته في سحابة غير آمنة؟ لا أعتقد ذلك."
في البداية، عقدت Vicom Infinity اجتماعًا مع فريق Watson™ لفهم خارطة الطريق. وعندما أصبح عرض IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers متاحًا، استوردت الشركة كود المعالجة الطبيعية الخاص بها باستخدام Watson على السحابة. وباستخدام السحابة مع تقنية التشفير من IBM، ساعدت Vicom Infinity في ضمان منع المطورين الآخرين من الوصول إلى الكود أو نسخه.
يُتيح حل Hyper Protect Virtual Servers توظيف تقنيات IBM Z® and IBM LinuxONE في السحابة، وتستخدمه Vicom Infinity لمعالجة جميع الاتصالات الواردة والصادرة ضمن حل المساعد الصوتي المؤسسي الخاص بها Vicom Infinity Voice Assistant (VIVA). كما تستخدم الشركة ثلاث تقنيات من Watson: حلول IBM Watson Speech to Text، و IBM watsonx Assistant و IBM Watson Text to Speech solutions.
يشرح Kim طريقة عمل VIVA: ""عندما تَرِد اللغة كصوت، نقوم بتحويلها إلى ملف نصي باستخدام Watson Speech to Text، ثم يُحوّل الملف النصي إلى ما يُعرف بالنية (intent) باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي Watson Assistant. وعندما يتم توليد الإجابات باستخدام هذا المحرك وبرنامجنا للغة الطبيعية ضمن IBM [Cloud] Hyper Protect Virtual Servers، يتم نطقها للمستخدم باستخدام Watson Text to Speech. نحن نستخدم أيضًا سلسلة أدوات IBM الداخلية حتى نتمكن من الحفاظ على أمان مصدر الرمز في تخزين سحابة IBM."
نظرًا لأن الأمان يُعد أولوية قصوى لعملاء Vicom Infinity من المؤسسات، فإن الشركة تخزن المحادثات على حل Hyper Protect Virtual Servers. وتوفّر تقنيات Watson بوابة API آمنة لتطبيقات بيانات الصوت المؤسسية الخاصة بالعميل.
تُوفّر هذه البوابة، إلى جانب خادم Privakey CX الذي يعمل على منصة Hyper Protect Virtual Server، بيئة غنية بالأمان وتجربة سلسة لتطبيق المساعد الصوتي المؤسسي من Vicom Infinity، وذلك بتكلفة تنافسية. يقول Santalucia: ""العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية تبحث عن نوع الحل الذي لا يمكن أن يوفّره سوى الكمبيوتر المركزي لمنصة IBM Z وLinuxONE، لا سيما مع قدرات التشفير الشامل، ومع ميزة Data Privacy Passports الجديدة."
وفقا لدراسة أجراها معهد Ponemon برعاية IBM، فإن متوسط التكلفة الإجمالية لخرق البيانات يبلغ 3.92 مليون دولار أمريكي. يمكن أن تتسبب هذه الانتهاكات في خسائر مالية فادحة وتؤثر سلبًا على سمعة المنظمة لسنوات. ومع حل المساعد الصوتي من Vicom Infinity على منصة Hyper Protect Virtual Servers، يمكن للمؤسسات الاستفادة من بيئة غنية بالأمان لمحادثاتها وبياناتها الصوتية..
لذلك، بدأت المؤسسات العاملة في الصناعات الحساسة للبيانات في إبداء الاهتمام. يضيف Santalucia: "بدأنا نسمع من بنوك وشركات رعاية صحية لم تكن لتتوجه إلى IBM للحصول على تقنيات صوتية، لكنها الآن تتواصل معنا بشأن تشغيل هذه الحلول على خوادم مؤسساتهم".
يوفر المساعد الصوتي الجاهز للمؤسسات من Vicom Infinity حرية معالجة المحادثات التجارية ضمن بيئة غنية بالأمان باستخدام واجهة مستخدم صوتية. ويعتمد الحل على Hyper Protect Virtual Servers وWatson وحل Privakey للمصادقة البيومترية. يتيح استخدام تقنية Watson لبوابة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالحل لـ Vicom Infinity تصميم مساعدها الصوتي مع مراعاة الأمان وفعالية التكلفة.
كما تتوفر VIVA للنشر محليًا كحل سحابي هجين، مستفيدًا بالكامل من إدارة البيانات المرنة والحماية التي توفرها خدمات IBM Cloud Hyper Protect.
يشير Kim إلى أنه "في عالم تطوير الحلول، التوقيت أمر بالغ الأهمية، لأن كثيرًا من هذه التقنيات الجديدة تمثّل سباقًا مع الزمن في التطوير — من يصل أولاً يُحدث الفارق."
ويضيف Kim أن شراكة IBM كانت محورية في نجاح Vicom Infinity. "الشراكة مع IBM أمر أساسي، لأننا نحصل على دعم ممتاز من فريق IBM. عندما كنا نعمل مع Google، لم نتلقَ هذا النوع من الدعم. لكن مع IBM، عندما نرسل استفسارًا عبر البريد الإلكتروني، نحصل على رد خلال ساعة أو ساعتين."
يُعبّر Santalucia عن رضاه التام عن الحل وقدراته: "لدينا منتج يمكنك الإحاطة به بالكامل، واختباره فعليًا، وإثبات فعاليته"، ويضيف: "لقد أدخلنا تقنية جديدة إلى منصة IBM Z وLinuxONE لم تكن متاحة من قبل. كما أننا قدّمنا مزود برمجيات مستقلًا جديدًا يُدعى Privakey إلى Linux على IBM Z. لم يكن لديهم أي معرفة بأجهزة الكمبيوتر المركزي قبل يوم لقائنا، ورأوا على الفور القيمة التي تحققها هذه المنصة لهم ولنا."
أما فيما يخص الخطوات التالية، فلدى Vicom Infinity عميلان محتملان قاما باختبار منتج VIVA وأكملا عملية IBM Enterprise Design Thinking™. وتأمل الشركة في إطلاق المنتج خلال مؤتمر IBM Think في مايو 2020. يقول Kim إن Vicom Infinity تعمل أيضًا على دمج قواعد البيانات من حل Hyper Protect Virtual Servers لتوسيع وظائف VIVA مستقبلًا.
Vicom Infinity هو شريك أعمال لشركة IBM يقع مقره في مدينة نيويورك. لدى الشركة موقعان: أحدهما في مانهاتن، والآخر — وهو المقر الرئيسي — في لونغ آيلاند. تعمل الشركة منذ منتصف التسعينيات. تضم Vicom Infinity ثلاث شركات: Vicom Infinity، وتغطي الكمبيوتر المركزي لمنصة IBM Z، والتخزين، والبرمجيات، والخدمات؛ وشركة Vicom Computer Services، التي تتعامل مع الأنظمة المفتوحة في مجالي التخزين والبرمجيات؛ وشركة Infinity Systems: متخصصة في البرمجيات والخدمات.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2020.
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