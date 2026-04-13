تسريع إتاحة الوصول الشامل إلى الطاقة المستدامة من خلال تحليلات تنموية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوظف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وIBM الذكاء الاصطناعي والذكاء الجغرافي المكاني لدعم تحول الطاقة على نحو عادل وشامل
لا يزال الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة أحد أكثر التحديات الإنمائية إلحاحًا في عصرنا. ووفقًا لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجامعة Michigan، لا يزال اليوم أكثر من مليار شخص يعيشون في فقر الطاقة من دون الحصول على خدمات طاقة موثوقة أو ميسورة التكلفة أو كافية. ويحدّ غياب الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة من معظم أبعاد التنمية، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية، ومخرجات التعليم، والاتصال الرقمي، والإنتاجية الصناعية، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وبالنسبة إلى الحكومات وشركاء التنمية، لا يقتصر التحدي على اتساع فجوة الوصول فحسب، بل يشمل أيضًا تعقيد تحديد مواضع استثمار رأس المال العام والخاص المحدود وكيفية توجيهه لتحقيق أكبر أثر إنمائي ممكن.
وغالبًا ما تكون الإحصاءات التقليدية المتعلقة بالوصول إلى الكهرباء مجمّعة بدرجة كبيرة على المستوى الوطني، من دون ربط كافٍ بالاعتبارات الأوسع للتنمية والإنصاف والمناخ. ومع تسارع الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة، يحتاج صانعو السياسات إلى أدوات تدمج المخاطر المناخية والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية وتدعم قرارات استثمارية أكثر إنصافًا واتساقًا مع الأهداف الإنمائية. كما تتزايد الحاجة إلى نماذج تدعم صنع القرار من خلال استشراف النتائج الإنمائية المترتبة على سيناريوهات محتملة لسياسات الطاقة المستدامة واستثماراتها.
وللمساعدة في مواجهة هذا التحدي، سعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعزيز قدراته التحليلية وقدراته في دعم القرار من خلال الجمع بين البيانات الجغرافية المكانية والذكاء الاصطناعي والخبرة التنموية، كما تعاون مع IBM في التطوير المشترك لنماذج تحليلية تدعم تخطيط الطاقة القائم على الأدلة على نطاق واسع.
تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع IBM لتطوير أدوات تحليلية متقدمة تدعم البلدان في تسريع التقدم نحو هدف التنمية المستدامة السابع (SDG 7) - المتمثل في ضمان توفير طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة للجميع - وهو أحد أهداف الأمم المتحدة العالمية السبعة عشر.
وجمعت هذه الشراكة بين خبرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التنموية على المستوى القطري وريادته في مجال السياسات، وبين قدرات IBM في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتحليلات الجغرافية المكانية. وطُوِّرت هذه النماذج من خلال برنامج IBM® Impact Accelerator لتعزيز إتاحة البيانات العالية الدقة وقابليتها للاستخدام بما يدعم وضع السياسات القائمة على الأدلة وتخطيط الاستثمارات.
ويُعد مؤشر إنصاف الطاقة النظيفة (CEEI)، الذي جرى تطويره بالاشتراك مع Stony Brook University، نموذجًا تحليليًا جغرافيًا مكانيًا صُمم لمساعدة الحكومات وشركاء التنمية على تحديد المواضع التي يمكن أن تحقق فيها استثمارات الطاقة النظيفة أكبر أثر من حيث الإنصاف والتنمية. ويدمج هذا النموذج أبعادًا متعددة - تشمل إمكانات الطاقة النظيفة، والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وجاهزية البنية التحتية، والمخاطر المرتبطة بالمناخ - ضمن مؤشر مكاني واضح المعالم. تعزز مؤشرات المخاطر المناخية المتكاملة والبيانات البيئية قدرة النموذج على إظهار مواطن الهشاشة المحتملة مستقبلًا. وتتيح لوحة معلومات متكاملة للمستخدمين تخصيص كل عامل وتقييم أثره، بما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.
جرى تطوير نموذج التنبؤ بإمكانية الوصول إلى الكهرباء باستخدام IBM® watsonx.ai، وهو استوديو لتطوير الذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات، إلى جانب IBM® Cloud ونماذج تعلم آلي مفتوحة المصدر. ويقدم النموذج توقعات لإمكانية الوصول إلى الكهرباء حتى عام 2030 بدقة مكانية تبلغ 1 كم، مستندًا إلى بيانات جغرافية مكانية وديموغرافية وبيانات للبنية التحتية واستخدامات الأراضي توفرها IBM Environmental Intelligence، للمساعدة في تحديد الفئات السكانية المعرّضة لخطر التخلف عن الركب في ظل المسارات التنموية الحالية. وعلى خلاف خرائط الوصول التاريخية، يتيح نموذج التنبؤ لصانعي السياسات توقّع فجوات الوصول المستقبلية واستكشاف سيناريوهات بديلة. ويضم بيانات تغطي بلدان الجنوب العالمي، بما في ذلك أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وصُممت هذه الأدوات العامة، مجتمعة، لتتجاوز حدود الإحصاءات الوصفية نحو دعم لصنع القرار يتسم بنظرة استشرافية وبدقة مكانية عالية، بما يمكّن الحكومات وشركاء التنمية من مواءمة استثمارات الطاقة مع متطلبات الإنصاف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وأولويات التنمية الوطنية.
ومن خلال التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وIBM، عزز البرنامج قدرته على دعم الحكومات في توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء وتعزيز الإنصاف في مجال الطاقة النظيفة. يوفر مؤشر العدالة في الطاقة النظيفة رؤى محلية عبر 53 دولة في أفريقيا، مما يساعد في تحديد المجالات ذات الأولوية التي يمكن أن يسهم فيها نشر الطاقة النظيفة في دعم نتائج تنموية شاملة. أما نموذج التنبؤ بإمكانية الوصول إلى الكهرباء، فهو نموذج عالمي يغطي 102 دولة في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
يمكن لفرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمستخدمين الخارجيين التفاعل مع هذه النماذج من خلال لوحات معلومات سهلة الاستخدام تدعم التصفية والمقارنة واستكشاف السيناريوهات. وتساعد هذه الأدوات صانعي السياسات على تحديد الفئات السكانية الأقل حصولًا على الخدمات، وفهم المفاضلات، ووضع سياسات واستراتيجيات استثمار أكثر إنصافًا. وشكّلت تنمية القدرات عنصرًا أساسيًا في هذه المبادرة. ومن خلال التدريب والتطبيق العملي لهذه الأدوات، عززت فرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه قدرتهم على دمج اعتبارات الإنصاف والمخاطر المناخية وإمكانية الوصول مستقبلًا في تخطيط الطاقة وتصميم المشاريع. وتدعم هذه القدرة المعززة إجراء حوار أكثر استنارة بشأن السياسات، كما تمكّن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دعم الحكومات وشركاء التمويل بفاعلية أكبر في تحديد استثمارات الطاقة وترتيب أولوياتها على نحو يعظّم الأثر الإنمائي طويل الأمد ويدفع تحول الطاقة على نحو عادل وشامل.
ومع استمرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم البلدان لتسريع تحول الطاقة النظيفة والشاملة، أصبحت التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأدوات الجغرافية المكانية عناصر أساسية لقياس التقدم، واستباق المخاطر، ومساعدة البلدان على المضي في تحول الطاقة على نحو عادل ومستدام.
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في نحو 170 دولة وإقليمًا للقضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات وتغير المناخ. وبصفته وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز المؤسسات، ودعم توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة والتمويل، ودفع التنمية الشاملة والقادرة على الصمود والمستدامة.
