توفر SMS DataTech، بوصفها جهة بارزة في قطاع خدمات الكمبيوتر، حلولًا حيوية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحلولًا أمنية للمؤسسات في القطاعين المالي والتصنيعي. وتقدّم منصتها الإعلامية Security NOW! أحدث المعلومات الأمنية واستعلامات التهديدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومع ذلك، واجه خبراء الشركة صعوبات في استخلاص معلومات بالغة الأهمية بكفاءة من الكم الكبير من بيانات الأمن وتقارير الثغرات وتنبيهات اختراقات أمن البيانات التي يتلقونها يوميًا. ومع محدودية الموارد، واجه الفريق صعوبة في تغطية أمن الشبكات وأمن السحابة وإدارة الثغرات وبرامج التدريب الأمني الداخلي بصورة شاملة. كما أن ضيق الوقت المتاح لأعمال التحليل المتقدمة أعاق تطبيق تدابير أمنية استباقية والتخطيط الاستراتيجي. علاوة على ذلك ، ارتفع مستوى المخاطر الأمنية وانخفضت الإنتاجية في العديد من الأقسام.

وكانت SMS DataTech تطمح إلى تقليص الوقت اللازم لجمع المعلومات اليومية، وكذلك الوقت اللازم لإعداد التقارير التنفيذية. كما استهدفت إنشاء منصة تربط المعلومات بالإجراء بسلاسة. ولتحقيق هذه الأهداف، بدأت الشركة رحلة تحول بالتعاون مع IBM.