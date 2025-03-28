يوفر W3 الجديد في IBM مجموعة من المزايا، على سبيل المثال:

قبل ذلك: تم تفكيك وظيفة البحث وحصرها في الأقسام الفردية.

بعد ذلك: واجهة بحث متكاملة لتمكين المستخدم من تصفية نتائج البحث حسب الأشخاص أو الأخبار أو التطبيقات أو معلومات دعم تكنولوجيا المعلومات. تتضمن أيضًا القدرة على تضييق نطاق النتائج بناءً على الموقع واللغة والتاريخ.

قبل ذلك: لم تكن هناك إعدادات قابلة للتعديل.

بعد ذلك: إعدادات للتحكم في مظهر المنصة واللغات والمواقع والاهتمامات والإشعارات. تشمل تفضيلات الإشعارات تنبيهات إدارة الجهاز وكلمة المرور واشتراكات المدونة والموضوعات الشائعة.

قبل ذلك: كان من الممكن الوصول إلى دليل الموظفين عبر بوابة ويب منفصلة مع طرق مقيدة للتواصل مع زملاء العمل في IBM.

بعد ذلك: صفحة الأشخاص لاستكشاف الموظفين، والتفاعل معهم، وبدء التفاعلات بين الزملاء.

قبل ذلك: كان من الضروري إجراء تعديلات على تخطيط الأخبار وخيارات الملف الشخصي لتسهيل التنقل.

بعد ذلك: علامة تبويب الأخبار لمساعدة المستخدمين على البقاء على اطلاع دائم ومطلعين على آخر المستجدات حول أحداث IBM والمبادرات والأحداث ذات الصلة بدورهم من خلال تنسيق المحتوى.

قبل ذلك: كانت تفاصيل التطبيقات متاحة على منصات متعددة لكل نظام تشغيل، بدون موقع واحد لإدارة الترخيص.

بعد ذلك: منطقة تطبيقات للحصول على تراخيص البرمجيات وترقيتها وإدارتها وإعادتها مع توصيات التطبيقات بناءً على الأدوار الوظيفية ووحدة الأعمال.

قبل ذلك: طلب المستخدمون الدعم تكنولوجيا المعلومات من موقع ويب مستقل يحتوي على رسائل انقطاع ديناميكية ومخصصة محدودة.

بعد ذلك: مركز دعم تكنولوجيا المعلومات مع الموارد الرئيسية وحالات الانقطاع، وعرض لتذاكر الدعم الحالية ومعلومات الاتصال والمواعيد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمنح الوصول إلى نظام الخدمة الذاتية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، AskIT⁴، للحصول على إجابات لمختلف الأسئلة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

قبل ذلك: AskIBM⁵ لم يكن موجودًا.

بعد ذلك: رابط AskIBM حيث يمكن لموظفي IBM استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لتسريع وتبسيط أنشطة الأعمال الروتينية، مثل صياغة رسالة بريد إلكتروني، وترجمة مستند، والبحث عن المعلومات، وإنتاج ملخصات، وتوليد أفكار قابلة للتنفيذ، وغير ذلك. بدأ إصدار AskIBM alpha في أوائل يناير 2024.

أثناء التطور الرقمي لـ W3، تعاونت مجموعة CIO مع فرق منتجات watsonx و ®IBM Research للمساعدة في توسيع نطاق عروض منتجات IBM لإصدارات المؤسسات. كما شارك الفريق الإنجازات وأفضل الممارسات مع العملاء. تناولت هذه المناقشات نهج تطوير إنترانت IBM وخبرة IBM Consulting® لتكرار بيئات قابلة للمقارنة.