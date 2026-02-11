يوميًا، تقدم مجموعة المدير التنفيذي للمعلومات في IBM دعمًا على مدار الساعة لمئات الآلاف من موظفي IBM: بدءًا من المطورين الذين يطورون نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى مجموعة استشارية عالمية تساعد العملاء على تسريع مبادرات التحول الرقمي لديهم. حاليًا، يتلقى الفريق حوالي 785000 طلب من طلبات دعم تكنولوجيا المعلومات سنويًا. يوضح Jonathan Chu، مدير AskIT قائلاً: "تغطي هذه الاستعلامات مجموعة واسعة من المجالات، بدءًا من إعداد جهاز جديد، ومرورًا بإعادة تعيين كلمات المرور واستكشاف مشكلات VPN وإصلاحها، وحتى طلب استبدال الأجهزة في حالات الطوارئ".

تمامًا مثل العديد من المؤسسات الأخرى، تبحث IBM دائمًا عن طرق جديدة لمساعدة الموظفين على العمل بشكل أسرع وزيادة الإنتاجية. لا تريد الشركة أن يتشتت انتباه الموظفين عن المبادرات التحويلية وتفاعلات العملاء بسبب أنهم ينتظرون حل مشكلة روتينية في تكنولوجيا المعلومات، مثل إعادة تعيين كلمة المرور. ولا تريد أن ينشغل موظفو دعم تكنولوجيا المعلومات بمهام روتينية يمكن التعامل معها عبر الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

"يتمثل أحد أهدافنا الرئيسية في المساعدة على زيادة عدد مشكلات دعم تكنولوجيا المعلومات التي يمكن حلها من خلال الأتمتة، وأدوات الخدمة الذاتية، واكتشاف المحتوى من مقالات دعم تكنولوجيا المعلومات الداخلية. وذلك سيساعد على تقليل حجم مكالمات ومحادثات وطلبات دعم تكنولوجيا المعلومات حتى يتمكن مستشارو مكتب المساعدة لدينا من التركيز على موظفي IBM الذين يحتاجون إلى الخبرة والتدخل البشري في مواقف أكثر تعقيدًا أو فريدة من نوعها،" حسب قول Chu. ولهذا السبب أطلقت مجموعة IBM CIO حل AskIT، وهو حل قائم على المحادثة مطور باستخدام IBM® watsonx™ Assistant، وهو منتج يساعد على تطوير وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسات.