Helvetia Insurance، هي شركة تأمين كبرى مقرها في سويسرا، وتخدم عملاء في جميع أنحاء أوروبا. عندما انتهى عقد مركز بيانات شركة Helvetia، اتخذت الشركة قرارًا واضحًا بالانتقال إلى سحابة عامة، وتحديدًا سحابة AWS. كان الهدف من هذه الخطوة هو تحديث البنية التحتية للتقنيات التي تحافظ على تقديم خدمات شركة التأمين عبر الإنترنت وإتاحتها للعملاء.
وقد عزز هذا القرار الإستراتيجي إستراتيجية شركة Helvetia التي تُركز على السحابة في المقام الأول بهدف وضع خط الأساس لتوفير تكاليف البنية التحتية في المستقبل، مع تسريع الدخول إلى السوق والابتكار.
اختارت Helvetia شركة ®IBM Consulting لتنفيذ عملية الانتقال، ما يسلط الضوء على أهمية الكفاءة الفعلية والتقنية للسحابة. كان فريق خبراء السحابة الأصلية في Nordcloud، وهي شركة تابعة لشركة IBM، ملتزمًا بمتطلبات شركة Helvetia.
استخدمت شركة IBM Consulting نهج تنظيم عملية النقل المتميز المقدم من شركة Nordcloud وذلك لتسهيل الانتقال السريع والسلس. لم يُسرع نموذج المشاركة هذا عملية النقل فحسب، بل ساعد أيضًا على ضمان توحيد اللوائح والالتزام بها، مع تقليل مخاطر حدوث الأخطاء البشرية إلى حد كبير.
غالبًا ما كانت العمليات واسعة النطاق لنقل المشاريع ذات الحجم المماثل إلى السحابة تستلزم حدوث تأخيرات في إعداد مزود خدمات السحابة، ولكن النهج الذي اتبعته شركة IBM قلل مدة إعداد كل خادم من أسابيع إلى 24 ساعة. صُمم نهج تنظيم عملية النقل خصوصًا لإجراء عمليات النقل الجماعي التي تضم عشرات (وحتى مئات) التطبيقات والخوادم.
كان الهدف من إطلاق مفهوم تنظيم عملية النقل يتمثل في منع هذا التأخير عن طريق أتمتة عملية إعداد حالات الانتقال مثل شركة Helvetia. علاوة على ذلك، وبفضل الأتمتة الشاملة والعملية المتميزة التي تُنظمها شركة Nordcloud، فقد توفرت إمكانية ترتيب عدد أكبر من الخوادم وتنظيمهم، ومن ثَم تقليل الوقت الإجمالي اللازم للخروج من مركز البيانات.
ستتيح عملية النقل وخدمات السحابة الأصلية الشاملة المدارة التي توفرها شركة IBM وNordcloud إجراء عمليات تحديث سلسة في شركة Helvetia.
تستخدم الإدارات الداخلية بشركة التأمين خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات بمرونة وسلاسة أعلى في الوقت الحالي. توفير الموارد الذي كان يستغرق أسابيع يحدث الآن على الفور بفضل الخدمات الموحدة والعمليات التلقائية. كما ساعدت عملية الانتقال إلى السحابة وخدمات السحابة المدارة التي توفرها Nordcloud شركة Helvetia على تقليل تكاليف البنية التحتية من خلال إجراء التحسين في أثناء عملية النقل وبعدها.
أصبحت شركة Helvetia مؤسسة أكثر استدامة من خلال التخلص من مراكز البيانات القديمة واستخدام تقنية السحابة العامة المدعومة بالطاقة المتجددة. كما أصبحت واحدة من أوائل المؤسسات التي حظيت بدرجة عالية من التنظيم في عملية الانتقال إلى السحابة في سويسرا. يُظهر المخطط الذي قدمته IBM وNordcloud كيف يمكن للمؤسسات السويسرية الأخرى إجراء عملية نقل شاملة مماثلة بتكاليف منخفضة.
شركة Helvetia (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي مجموعة تأمين دولية مقرها سانت جالن، في سويسرا. توفر المجموعة منتجات وخدمات وحلول شاملة في مجال التأمين والمعاشات والاستثمارات. يعمل بشركة Helvetia حوالي 14000 موظف في جميع أنحاء أوروبا، وتُدير عمليات في سويسرا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
تعمل IBM Consulting على تسريع تحول الأعمال لدى عملائنا من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من منظومة الشركاء الواسعة لدينا. وبفضل خبرتنا المتعمقة في المجال والأعمال والتي تشمل الإستراتيجيات وتصميم التجارب والتقنيات والعمليات، أصبحنا شريكًا موثوقًا لأكثر الشركات ابتكارًا وقيمة في العالم، من خلال مساعدتهم على تحديث أنظمتهم الأكثر تطورًا وتأمينها.
Nordcloud، إحدى الشركات التابعة لشركة IBM، هي شركة أوروبية رائدة في مجال استخدام السحابة وتطوير التطبيقات والخدمات المدارة والتدريب يُعد خبراء السحابة الأصلية في شركة Nordcloud جزءًا لا يتجزأ من سحابة IBM Cloud الهجينة حسب التصميم والخدمات، ما يؤدي إلى نجاح العملاء في استخدام السحابة.
عقدت شركة Helvetia Insurance شراكة مع شركة IBM Consulting وشركة Nordcloud لنقل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها إلى السحابة – ما ساعدها على تحديث خدماتها وضمان الانتقال السلس إلى السحابة.
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