Helvetia Insurance، هي شركة تأمين كبرى مقرها في سويسرا، وتخدم عملاء في جميع أنحاء أوروبا. عندما انتهى عقد مركز بيانات شركة Helvetia، اتخذت الشركة قرارًا واضحًا بالانتقال إلى سحابة عامة، وتحديدًا سحابة AWS. كان الهدف من هذه الخطوة هو تحديث البنية التحتية للتقنيات التي تحافظ على تقديم خدمات شركة التأمين عبر الإنترنت وإتاحتها للعملاء.

وقد عزز هذا القرار الإستراتيجي إستراتيجية شركة Helvetia التي تُركز على السحابة في المقام الأول بهدف وضع خط الأساس لتوفير تكاليف البنية التحتية في المستقبل، مع تسريع الدخول إلى السوق والابتكار.

اختارت Helvetia شركة ®IBM Consulting لتنفيذ عملية الانتقال، ما يسلط الضوء على أهمية الكفاءة الفعلية والتقنية للسحابة. كان فريق خبراء السحابة الأصلية في Nordcloud، وهي شركة تابعة لشركة IBM، ملتزمًا بمتطلبات شركة Helvetia.