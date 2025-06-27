تُسهم Formez PA في تعزيز التعاون داخل القطاع العام عبر IBM watsonx
تُعد Formez PA الوكالة الفنية التابعة لإدارة الشؤون العامة في إيطاليا، وهي متخصصة في عمليات التحول والتحديث داخل القطاع العام. وقد حدّدت الوكالة تحديًا شائعًا لا يقتصر على القطاع العام الإيطالي فقط، بل ينطبق أيضًا على مؤسسات أخرى غير عامة في مختلف أنحاء العالم. غالبًا ما تعمل المؤسسات العامة والإدارات التابعة لها بشكل معزول، لكل منها ملفات مهنية ومصطلحات خاصة بها. وقد حال غياب المعايير الموحدة، إلى جانب نهج قديم في إدارة الموارد البشرية لا يدعم المرونة المؤسسية وتطوير الكفاءات، دون تحقيق التعاون الفعّال وتبادل البيانات، مما أدى إلى حدوث حالات من الالتباس.
رأت Formez PA أن غياب إطار عمل موحد يحظى بقبول المؤسسات المختلفة أدى إلى استخدام مصطلحات متباينة لتصنيف الملفات المهنية، مما صعّب من مقارنة هذه الملفات وتكاملها. ونتيجة لذلك، أصبح التعاون بين الهيئات أكثر تعقيدًا، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تأخر تقديم الخدمات وإبطاء أداء الفرق.
كما أدى هذا النقص في التوحيد إلى عدم اتساق البيانات، حيث أدت التباينات في المصطلحات بين المؤسسات إلى حدوث أخطاء في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، مما أثر سلبًا على جودة عمليات صناعة القرار. وسلطت هذه التباينات الضوء على الحاجة إلى حل شامل يُمكِّن من تصنيف الملفات المهنية بشكل موحد، ويتضمن مجموعة من المهارات تنتمي أيضًا إلى قاموس موحد لكل ملف. من شأن هذا الحل أن يعزز الترابط السلس بين مختلف الإدارات العامة. لذا، سعت Formez PA إلى تطوير حل يوفّر توحيدًا في العمليات والمصطلحات والملفات والمهارات، بهدف تحسين التعاون بين الهيئات العامة وكفاءة تقديم الخدمات عبر الكيانات الحكومية الإيطالية.
أُوكلت إلى Formez PA مهمة تطوير حل عملي قائم على الذكاء الاصطناعي لتصنيف الملفات المهنية داخل القطاع العام بفعالية. تعاونت Formez PA مع فريق ®IBM Client Engineering لتصميم حل متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مدمج ضمن بوابة RiVa الحالية. ويتمثل الهدف العام من منصة RiVa في تصميم وبناء وتجريب وتطوير نموذج لإدارة الموارد البشرية قائم على الكفاءات، بما يتيح تنفيذ عمليات التخطيط والإدارة الاستراتيجية بطريقة صالحة لجميع الإدارات العامة، مع مراعاة خصوصية كل قطاع. ويهدف هذا المشروع التعاوني الجاري إلى تحديد منهجية موحدة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية الاستراتيجية، تستند إلى نماذج الكفاءات، فضلًا عن دعم تطوّر سوق العمل ومسارات التطور المهني داخل الإدارة العامة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد إدارة الشؤون العامة في تصنيف الملفات المهنية وتوحيد المصطلحات المهنية، بما يعزّز الفهم الموحد عبر مختلف أقسام الإدارة.
يعتمد هذا الحل على مجموعة منتجات IBM watsonx® لترجمة استعلامات المستخدم إلى تمثيلات متجهية (embeddings). وبالاستفادة من النموذج اللغوي الكبير (LLM) Llama ضمن ®IBM™ watsonx.ai، يتيح الحل فهم الطلبات المكتوبة بلغة طبيعية وتفسيرها. ويُكمّل ذلك استخدام ®IBM™ watsonx.data، الذي يعتمد على Milvus كقاعدة بيانات متجهات لتنفيذ البحث الدلالي داخل الفضاءات المتجهية. تتيح هذه الوظيفة للنظام تحديد الملفات المهنية المتقاربة دلاليًا، حتى في حال عدم التطابق التام للكلمات المفتاحية.
ولتسهيل التكامل السلس مع بوابة RiVa، ابتكر فريق IBM–Formez خدمة مصغّرة (microservice) لعرض واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل هذه الخدمة كوسيط يقوم بتفعيل watsonx.ai لتحويل طلبات المستخدم إلى تمثيلات متجهية، ويستخدم watsonx.data لتنفيذ عمليات البحث الدلالي.
ولتعزيز تجربة المستخدم، نفّذ الفريق مجموعة من التصفيات استنادًا إلى المجالات التعاقدية، والأبعاد المهنية، والمجموعات المهنية، مما يمنح المستخدمين القدرة على تحديد معايير البحث بدقة. يتيح النظام اليوم اقتراح أسماء الملفات، والغرض المؤسسي، والأنشطة الأساسية بناءً على وصف المستخدم. ومن المتوقع أن تتطور هذه الميزة في الإصدارات القادمة لتشمل اقتراح المهارات والملفات الوظيفية، بما يُثري تجربة المستخدم أكثر. وفي إطار التحسين المستمر وتطوير الحل بشكل يركّز على احتياجات المستخدم، يتضمن الحل أيضًا آلية مدمجة لجمع تعليقات المستخدمين بهدف تحسين الأداء تدريجيًا مع مرور الوقت.
يقدّم هذا الحل نهجًا متينًا وسهل الاستخدام لتوصيف الملفات المهنية، ومن المتوقع أن يصبح نقطة مرجعية مميّزة للملفات المهنية داخل القطاع العام. من خلال تسخير قدرات IBM في مجال الذكاء الاصطناعي وخبرة Formez PA في مشاريع القطاع العام، يهدف الحل إلى توحيد المصطلحات المهنية والملفات المهنية والمهارات ضمن مشهد الإدارة العامة.
ومن أبرز مزايا دمج الذكاء الاصطناعي في منصة RiVa هو قدرة التقنية على تعزيز الإنتاجية بشكل ملحوظ. إذ يستخدم الحل IBM watsonx.ai لإنشاء ملفات مهنية بناءً على مدخلات بلغة طبيعية، وتتوقع Formez PA تقليل إدخال البيانات ومعالجتها يدويًا بنسبة تقارب 90%. وهذا من شأنه أن يوفّر الوقت ويُحرّر الموارد لتُوجّه نحو مبادرات استراتيجية أخرى داخل الإدارة العامة.
ومن المزايا المهمة الأخرى لهذا الحل هو تحسين دقة البحث. فمن خلال دمج وظائف البحث الدلالي المقدمة عبر IBM watsonx.ai وwatsonx.data، تتوقع الهيئات العامة تحسنًا بنسبة تقارب 80% في دقة البحث. ويُعد هذا التحسن نقلة نوعية مقارنة بالبحث التقليدي القائم على الكلمات المفتاحية، إذ يُمكّن الحل من فهم الفروقات الدلالية وتحديد أكثر الملفات المهنية صلةً.
من المتوقع أن تتحسن تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، مع زيادة مرتقبة تصل إلى 60% في مستوى رضا المستخدمين. ويعزى هذا التحسن إلى قدرات الحل الأسرع والأدق في البحث، مما يُمكّن الإدارات العامة من ربط المهنيين بالأدوار المناسبة بشكل أكثر كفاءة.
من خلال توحيد المصطلحات، وتقليل الإدخال اليدوي، وتحسين دقة البحث، ورفع مستوى رضا المستخدمين، يُتوقع أن يُعيد دمج الذكاء الاصطناعي في بوابة RiVa تعريف الكفاءة التشغيلية في مجال إدارة الموارد البشرية داخل القطاع العام.
تأسست Formez PA في عام 1998، وهي الوكالة الفنية التابعة لإدارة الشؤون العامة في إيطاليا، ويقع مقرها في روما ونابولي وكالياري. وتخدم الوكالة الإدارات العامة، والسلطات المحلية، والمؤسسات العامة من خلال تقديم حلول استراتيجية في تطوير المؤسسات، والتدريب، وابتكار الخدمات. وتتمثل مهمة الوكالة في دعم الإدارات العامة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات العامة.
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